В Тисе на границе с Румынией обнаружили очередное тело человека, - ГПСУ. ВИДЕО

Румынские пограничники обнаружили в реке Тиса на границе Украины и Румынии тело мужчины.

Об этом в субботу, 17 августа, сообщила Государственная пограничная служба, информирует Цензор.НЕТ.

"Об утопленнике сообщили пограничникам румынские коллеги. Течением его несло к украинскому берегу. К месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Сейчас тело достали из воды", - говорится в сообщении.

Как отмечают пограничники, погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности погибшего.

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