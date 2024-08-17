В Тисе на границе с Румынией обнаружили очередное тело человека, - ГПСУ. ВИДЕО
Румынские пограничники обнаружили в реке Тиса на границе Украины и Румынии тело мужчины.
Об этом в субботу, 17 августа, сообщила Государственная пограничная служба, информирует Цензор.НЕТ.
"Об утопленнике сообщили пограничникам румынские коллеги. Течением его несло к украинскому берегу. К месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Сейчас тело достали из воды", - говорится в сообщении.
Как отмечают пограничники, погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли.
Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности погибшего.
Топ комментарии
+25 Тania Noname
показать весь комментарий17.08.2024 21:17
+14 Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий17.08.2024 21:44
+13 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий17.08.2024 21:16
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А якщо без приколів - краще б реально замість призову на бойові позиції, тим хто реально не може воювати, пропонували альтернативу. Нехай санітарами у шпиталях.
Люди мають право боятись. Є навіть ті, хто виду крові бояться.
Заодно можно зібрати купу людей для швидкої інвентаризації старих запасів у прапорщиків
можна купити в США
атомний авіаносець!