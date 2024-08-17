РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10552 посетителя онлайн
Новости Видео
4 270 41

В Тисе на границе с Румынией обнаружили очередное тело человека, - ГПСУ. ВИДЕО

Румынские пограничники обнаружили в реке Тиса на границе Украины и Румынии тело мужчины.

Об этом в субботу, 17 августа, сообщила Государственная пограничная служба, информирует Цензор.НЕТ.

"Об утопленнике сообщили пограничникам румынские коллеги. Течением его несло к украинскому берегу. К месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и Нацполиции. Сейчас тело достали из воды", - говорится в сообщении.

Как отмечают пограничники, погибшим оказался мужчина среднего возраста. Документов при нем не нашли.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности погибшего.

Читайте также: В Румынии на берегу Тисы обнаружили тело очередного утопленника

Автор: 

Госпогранслужба (6425) потопление (25) Румыния (1089)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Ніхто не аналізує, що новим видом злочину може бути вбивство людини з кінцями в Тису.
показать весь комментарий
17.08.2024 21:17
+14
Стіна Зеленського? Думаю колись буде меморіал загиблим там на рівні з пам'ятниками жертвам війни.
показать весь комментарий
17.08.2024 21:44
+13
Сам потонув чи застрелили?
показать весь комментарий
17.08.2024 21:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Задовбали вже ті румуни...Чого вони нам постійно потопельників підкидають?
показать весь комментарий
17.08.2024 21:15 Ответить
Шутнік да ?
показать весь комментарий
17.08.2024 21:44 Ответить
нє. дбб -нафронтнік , або тцкун
показать весь комментарий
17.08.2024 22:32 Ответить
Нацюцюрник вірніше
показать весь комментарий
17.08.2024 22:36 Ответить
Сам потонув чи застрелили?
показать весь комментарий
17.08.2024 21:16 Ответить
Річка мілка і вузька. Вода тепла. Там неможливо самому потонути. Видно прикордонники застрелили.
показать весь комментарий
18.08.2024 02:00 Ответить
Ніхто не аналізує, що новим видом злочину може бути вбивство людини з кінцями в Тису.
показать весь комментарий
17.08.2024 21:17 Ответить
І мене давно дивує, що потопельників знаходять лише румуни, а тепер вже й одягнених не для запливу і без документів. Наші прикордонники за 20-30 км від кордону його порушників призначають на свій розсуд, а що коїться на самому кордоні не бачать.
показать весь комментарий
18.08.2024 12:51 Ответить
Сподіваємось без вогнепальних ран (
показать весь комментарий
17.08.2024 21:19 Ответить
Скажуть, що серцевий напад!
показать весь комментарий
17.08.2024 21:23 Ответить
А може то "бойові плавці" працюють? РОсійські диверсанти на атомних субмаринах пливуть по Тисі в глибину нашої території - для вчинення диверсій А наші бойові плавці їх зустрічають і геройськи їм протистоять Тих хто впав у нерівній битві - Тиса прибиває до нашого берега
показать весь комментарий
17.08.2024 21:25 Ответить

А якщо без приколів - краще б реально замість призову на бойові позиції, тим хто реально не може воювати, пропонували альтернативу. Нехай санітарами у шпиталях.

Люди мають право боятись. Є навіть ті, хто виду крові бояться.
показать весь комментарий
17.08.2024 21:34 Ответить
Так. Наприклад збирати дрони, доставка та технічна підтримка.
Заодно можно зібрати купу людей для швидкої інвентаризації старих запасів у прапорщиків
показать весь комментарий
18.08.2024 00:03 Ответить
Зе!лідор нам все погрожує снарядними та патронними заводами. Ну то й оголосив би - альтернатива строку/смерті на кордоні ухилянтам: робота на такому заводі. Хавка, житло безоплатне. І зп від вироботку. Строком - до кінця війни, але не менше 3 років.
показать весь комментарий
18.08.2024 05:15 Ответить
Кров - це не саме страшне! Більшість верне від запахів іншого роду Санітари ж мусять і судна виносить з-під поранених І залишки нутрощів після операцій! Знаю по мирному життю одного підполковника який не міг бачить ні нутрощів убитої на полюванні тварини ні чуть їх запах Тому патрали вбитого лося чи кабана інші Що робить з такими?
показать весь комментарий
18.08.2024 04:14 Ответить
Яке дивне самогубство.
показать весь комментарий
17.08.2024 21:34 Ответить
Пітух ти а не зольдат
показать весь комментарий
18.08.2024 15:18 Ответить
Шо, кацап, пердолить?
показать весь комментарий
18.08.2024 15:52 Ответить
Ото хто б кукурікав тільки не ти, парашнику.
показать весь комментарий
19.08.2024 11:37 Ответить
Стіна Зеленського? Думаю колись буде меморіал загиблим там на рівні з пам'ятниками жертвам війни.
показать весь комментарий
17.08.2024 21:44 Ответить
дегенерати жартують з цього ..а воювати тварюки хочуть чужими руками
показать весь комментарий
17.08.2024 21:48 Ответить
Як влучно ви описали квартальних ухилянтів. Всіх, і тих, хто дорвався до влади, і тих, хто і зараз регоче на сценах.
показать весь комментарий
17.08.2024 21:55 Ответить
Тут і коментаторів таких достатньо
показать весь комментарий
17.08.2024 22:23 Ответить
В Ізраїлі у бойові підрозділи конкурс, хоча у найменш популярні - танкісти, артилеристи закидують примусово. Там не контрактова армія, а значить відмовитись від мобілізації значить сховатись за спинами срочників - своїх дітей чи то онуків. У технічно-військовому аспекті супротивники Цахала зараз мізерні. Тим не менш там багацько ухилянтів, хоч здебільшого релігіозних, й до них застосовують такі само методи, бо стараються дотримуватись соціальної справедливості.
показать весь комментарий
18.08.2024 00:33 Ответить
Потопельники з кульовими отворами?
показать весь комментарий
17.08.2024 22:55 Ответить
Пишатися адекватна країна цим НЕ МОЖЕ ! А взагалі якщо потрусити всіх голів ТЦК та прикордонників ( з західного напрямку ) ,
можна купити в США
атомний авіаносець!
показать весь комментарий
17.08.2024 22:56 Ответить
Не схожий він на ухилянта,в світлому одязі,без рюкзачка,тут щось інше
показать весь комментарий
17.08.2024 23:03 Ответить
Перепутал очередь
показать весь комментарий
18.08.2024 01:59 Ответить
Прикордонники застрелили.
показать весь комментарий
18.08.2024 02:03 Ответить
Незламостан не відпускає, з пострілом в потилицю чи у спину "потопельник"?
показать весь комментарий
18.08.2024 06:32 Ответить
Ну, мне даже как-то нравиться. Трутнем больше, больше меньше. Прикольно то, что для самоубийства методом самоутопления еще платят деньги.
показать весь комментарий
18.08.2024 07:35 Ответить
Чому не пишуть за кожного потопельника в Дніпрі або Південному Бузі ?
показать весь комментарий
18.08.2024 10:39 Ответить
 
 