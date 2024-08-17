У Тисі на кордоні з Румунією виявили чергове тіло людини, - ДПСУ. ВIДЕО

Румунські прикордонники виявили у річці Тиса на кордоні України та Румунії тіло чоловіка.

Про це у суботу, 17 серпня, повідомила Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"Про потопельника повідомили прикордонників румунські колеги. Течією його несло до українського берега. До місця події викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Наразі тіло дістали з води", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають прикордонники, загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи загиблого.

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