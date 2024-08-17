У Тисі на кордоні з Румунією виявили чергове тіло людини, - ДПСУ. ВIДЕО
Румунські прикордонники виявили у річці Тиса на кордоні України та Румунії тіло чоловіка.
Про це у суботу, 17 серпня, повідомила Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.
"Про потопельника повідомили прикордонників румунські колеги. Течією його несло до українського берега. До місця події викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Наразі тіло дістали з води", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають прикордонники, загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли.
Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи загиблого.
Топ коментарі
+25 Тania Noname
показати весь коментар17.08.2024 21:17
+14 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар17.08.2024 21:44
+13 Алла Новосад #194524
показати весь коментар17.08.2024 21:16
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А якщо без приколів - краще б реально замість призову на бойові позиції, тим хто реально не може воювати, пропонували альтернативу. Нехай санітарами у шпиталях.
Люди мають право боятись. Є навіть ті, хто виду крові бояться.
Заодно можно зібрати купу людей для швидкої інвентаризації старих запасів у прапорщиків
можна купити в США
атомний авіаносець!