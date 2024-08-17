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У Тисі на кордоні з Румунією виявили чергове тіло людини, - ДПСУ. ВIДЕО

Румунські прикордонники виявили у річці Тиса на кордоні України та Румунії тіло чоловіка.

Про це у суботу, 17 серпня, повідомила Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"Про потопельника повідомили прикордонників румунські колеги. Течією його несло до українського берега. До місця події викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Наразі тіло дістали з води", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають прикордонники, загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи загиблого. 

Читайте також: У Румунії на березі Тиси виявили тіло чергового потопельника

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) потоплення (16) Румунія (1160)


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Топ коментарі
+25
Ніхто не аналізує, що новим видом злочину може бути вбивство людини з кінцями в Тису.
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17.08.2024 21:17
+14
Стіна Зеленського? Думаю колись буде меморіал загиблим там на рівні з пам'ятниками жертвам війни.
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17.08.2024 21:44
+13
Сам потонув чи застрелили?
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17.08.2024 21:16
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Задовбали вже ті румуни...Чого вони нам постійно потопельників підкидають?
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17.08.2024 21:15 Відповісти
Шутнік да ?
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17.08.2024 21:44 Відповісти
нє. дбб -нафронтнік , або тцкун
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17.08.2024 22:32 Відповісти
Нацюцюрник вірніше
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17.08.2024 22:36 Відповісти
Сам потонув чи застрелили?
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17.08.2024 21:16 Відповісти
Річка мілка і вузька. Вода тепла. Там неможливо самому потонути. Видно прикордонники застрелили.
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18.08.2024 02:00 Відповісти
Ніхто не аналізує, що новим видом злочину може бути вбивство людини з кінцями в Тису.
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17.08.2024 21:17 Відповісти
І мене давно дивує, що потопельників знаходять лише румуни, а тепер вже й одягнених не для запливу і без документів. Наші прикордонники за 20-30 км від кордону його порушників призначають на свій розсуд, а що коїться на самому кордоні не бачать.
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18.08.2024 12:51 Відповісти
Сподіваємось без вогнепальних ран (
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17.08.2024 21:19 Відповісти
Скажуть, що серцевий напад!
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17.08.2024 21:23 Відповісти
А може то "бойові плавці" працюють? РОсійські диверсанти на атомних субмаринах пливуть по Тисі в глибину нашої території - для вчинення диверсій А наші бойові плавці їх зустрічають і геройськи їм протистоять Тих хто впав у нерівній битві - Тиса прибиває до нашого берега
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17.08.2024 21:25 Відповісти

А якщо без приколів - краще б реально замість призову на бойові позиції, тим хто реально не може воювати, пропонували альтернативу. Нехай санітарами у шпиталях.

Люди мають право боятись. Є навіть ті, хто виду крові бояться.
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17.08.2024 21:34 Відповісти
Так. Наприклад збирати дрони, доставка та технічна підтримка.
Заодно можно зібрати купу людей для швидкої інвентаризації старих запасів у прапорщиків
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18.08.2024 00:03 Відповісти
Зе!лідор нам все погрожує снарядними та патронними заводами. Ну то й оголосив би - альтернатива строку/смерті на кордоні ухилянтам: робота на такому заводі. Хавка, житло безоплатне. І зп від вироботку. Строком - до кінця війни, але не менше 3 років.
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18.08.2024 05:15 Відповісти
Кров - це не саме страшне! Більшість верне від запахів іншого роду Санітари ж мусять і судна виносить з-під поранених І залишки нутрощів після операцій! Знаю по мирному життю одного підполковника який не міг бачить ні нутрощів убитої на полюванні тварини ні чуть їх запах Тому патрали вбитого лося чи кабана інші Що робить з такими?
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18.08.2024 04:14 Відповісти
Яке дивне самогубство.
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17.08.2024 21:34 Відповісти
Пітух ти а не зольдат
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18.08.2024 15:18 Відповісти
Шо, кацап, пердолить?
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18.08.2024 15:52 Відповісти
Ото хто б кукурікав тільки не ти, парашнику.
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19.08.2024 11:37 Відповісти
Стіна Зеленського? Думаю колись буде меморіал загиблим там на рівні з пам'ятниками жертвам війни.
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17.08.2024 21:44 Відповісти
дегенерати жартують з цього ..а воювати тварюки хочуть чужими руками
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17.08.2024 21:48 Відповісти
Як влучно ви описали квартальних ухилянтів. Всіх, і тих, хто дорвався до влади, і тих, хто і зараз регоче на сценах.
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17.08.2024 21:55 Відповісти
Тут і коментаторів таких достатньо
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17.08.2024 22:23 Відповісти
В Ізраїлі у бойові підрозділи конкурс, хоча у найменш популярні - танкісти, артилеристи закидують примусово. Там не контрактова армія, а значить відмовитись від мобілізації значить сховатись за спинами срочників - своїх дітей чи то онуків. У технічно-військовому аспекті супротивники Цахала зараз мізерні. Тим не менш там багацько ухилянтів, хоч здебільшого релігіозних, й до них застосовують такі само методи, бо стараються дотримуватись соціальної справедливості.
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18.08.2024 00:33 Відповісти
Потопельники з кульовими отворами?
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17.08.2024 22:55 Відповісти
Пишатися адекватна країна цим НЕ МОЖЕ ! А взагалі якщо потрусити всіх голів ТЦК та прикордонників ( з західного напрямку ) ,
можна купити в США
атомний авіаносець!
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17.08.2024 22:56 Відповісти
Не схожий він на ухилянта,в світлому одязі,без рюкзачка,тут щось інше
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17.08.2024 23:03 Відповісти
Перепутал очередь
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18.08.2024 01:59 Відповісти
Прикордонники застрелили.
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18.08.2024 02:03 Відповісти
Незламостан не відпускає, з пострілом в потилицю чи у спину "потопельник"?
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18.08.2024 06:32 Відповісти
Ну, мне даже как-то нравиться. Трутнем больше, больше меньше. Прикольно то, что для самоубийства методом самоутопления еще платят деньги.
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18.08.2024 07:35 Відповісти
Чому не пишуть за кожного потопельника в Дніпрі або Південному Бузі ?
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18.08.2024 10:39 Відповісти
 
 