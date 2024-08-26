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За эти сутки больше нашего контроля и очередное пополнение обменного фонда в Курской области, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении 26 августа Владимир Зеленский заявил, что ВСУ увеличили площадь контролируемой территории в Курской области и "пополнили обменный фонд".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня начал этот день с отдельного длительного разговора с Главкомом Сырским: и по отражению этого ракетного удара - подробно, и по нашему ответу России - мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области - продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно. За эти сутки есть больше нашего контроля, есть очередное пополнение обменного фонда.

Также Главком доложил о ситуации на фронте в Донецкой области - и отдельно, и на Ставке: о Покровском направлении - наиболее тяжелом, больше всего российских штурмов, также Времевское направление, Торецкое, Кураховское. Есть решение по усилению наших позиций. Я благодарю каждого солдата, командира, каждое подразделение, которые делают все, чтобы уничтожить как можно больше вражеской силы.

Были на Ставке сегодня и все необходимые доклады по энергетике - состоянию системы сейчас, возможности ее восстановить. Работы будут продолжаться круглосуточно. Также подробно рассмотрели ситуацию по защитным сооружениям на энергообъектах - по этому тоже есть несколько важных решений. Спасибо всем, кто действительно вовремя выполняет такие задачи ради нашего государства и наших людей", - сказал Зеленский.

Читайте также: Россия использовала не менее 127 ракет и 109 дронов во время сегодняшней атаки, - Зеленский на заседании Ставки

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (748)


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Топ комментарии
+16
Та засунь ти свій курськ собі в сраку, падло гундосе! В країні енергетика лежить, в твоїй столиці блекаут! Де захист, де децентралізація, упирі кровожерливі?! Чи ви нас, падлюки, зимою хочете взагалі знищити?!
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26.08.2024 21:11
+15
Квакало 🤡...скільки української теріторії здав ,за цю та прошлу добу ...?!!!
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26.08.2024 20:32
+14
Зеленський мав тривалу розмову з Сирським. У Курській області стало більше нашого контролю - а донецьку область ********.
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26.08.2024 20:38
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Нікого не хочу принижувати,особливо з полонених,але ти,курва,поміняєш лиш тих кого дасть *****(Тому ,нашим воїнам не варто ризикувати життя за взяття їх живими,а лиш брати в полон тих,котрі ще не здохли по атаці,а потім цих інвалідів і міняти.Вибачте.
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26.08.2024 20:24 Ответить
Всіх українських воїнів треба звільняти. Воїни розберуться по ситуації на полі бою кого варто брати, а кого ні. Точно не по коментарям цензор-швейцарців.
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26.08.2024 20:47 Ответить
Хіба я когось обділив?((але з вами,ви мабуть з окопа пишете,то вам видніше.А швейцарські донати пахнуть чи не пахнуть?
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26.08.2024 21:04 Ответить
і менше електрики за прой..би на Київській ГЕС -

равновєсіє в природі, мля !
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26.08.2024 23:01 Ответить
Ти б краще вже всі оони, та радбези на вуха поставив би! Де скликання всіх можливих організацій щоб *уйла притиснути, і зрештою добитися зняття обмежень на обстріли по мородору?
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26.08.2024 20:24 Ответить
Артилерія Головного калібру - ООН, Оце насмішив, щире спасибі.
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26.08.2024 21:15 Ответить
А российский ВПК работает, без перебоев...
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26.08.2024 20:26 Ответить
Квакало 🤡...скільки української теріторії здав ,за цю та прошлу добу ...?!!!
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26.08.2024 20:32 Ответить
Зеленський мав тривалу розмову з Сирським. У Курській області стало більше нашого контролю - а донецьку область ********.
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26.08.2024 20:38 Ответить
Якщо Донецьку область вже ********, то Курську вже захопили із АЕС і самим Курськом.
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26.08.2024 20:49 Ответить
На жаль, Донецьку якщо проїбемо, візьмемо ще 2 села мохнатка2 і ***********.

Так було всі 3 роки:
- росіяни по нас 50 ракет, а ми їм 3 вікна в москва сіті.
- ми їм мінус кілька нафтобаз, вони нищать наші нафтобази і на додачу всю теплогенерацію.
- вони нам знищили ГЕС, а ми їм розгатили трансформатор день в ******
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27.08.2024 00:39 Ответить
Поки не заглушите КАЕС, ніхто до вас серьйозно ставитися не буде!
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26.08.2024 20:41 Ответить
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26.08.2024 20:43 Ответить
Ну правильно. В Україні ж успіхів немає, просираєш все до чого торкаєшся, то хоч поки на пашці похвалишся
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26.08.2024 21:08 Ответить
Та засунь ти свій курськ собі в сраку, падло гундосе! В країні енергетика лежить, в твоїй столиці блекаут! Де захист, де децентралізація, упирі кровожерливі?! Чи ви нас, падлюки, зимою хочете взагалі знищити?!
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26.08.2024 21:11 Ответить
ЗЕЛЯ ІДИ В СРАКУ!
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26.08.2024 21:48 Ответить
За цю добу є більше рашистського контролю за українськими населеними пунктами.котрі я як зрадник України і українців.за "юдині срібняки" здаю рашистському кровопивцю української крові...
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26.08.2024 21:54 Ответить
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26.08.2024 22:08 Ответить
ЗАЄ....л !!!!
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26.08.2024 23:04 Ответить
ЗЄля, тебе не видно !

увімкни світло !
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26.08.2024 23:15 Ответить
Не варте те ЗЄльоне м..до стакану карасину,
Ох не варте ! 😂👍
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27.08.2024 02:04 Ответить
А ти ще шнурка бидло не купив собі щоб повіситись? Мразь...
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27.08.2024 09:16 Ответить
Поки оте недобрите, теліпає єрундою на лохоМарафоні, Українці життям боронять Україну!
Особи з урядового кварталу95, ще й пенсію за свої діяння/саботаж отримають! Записи, про ПОСАДИ, в їх трудовій книжці, ведуться кадровиками, а не загиблими Українцями‼️‼️‼️🤬🤬
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27.08.2024 10:08 Ответить
Чому Куська АЕС не обезточена? Чому газовий хаб Суджа не розібраний на молекули? Чому.. чому, тисячі чому, чому ти не здох, виродок проклятий?
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27.08.2024 10:11 Ответить
 
 