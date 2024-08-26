За эти сутки больше нашего контроля и очередное пополнение обменного фонда в Курской области, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении 26 августа Владимир Зеленский заявил, что ВСУ увеличили площадь контролируемой территории в Курской области и "пополнили обменный фонд".
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Сегодня начал этот день с отдельного длительного разговора с Главкомом Сырским: и по отражению этого ракетного удара - подробно, и по нашему ответу России - мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области - продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно. За эти сутки есть больше нашего контроля, есть очередное пополнение обменного фонда.
Также Главком доложил о ситуации на фронте в Донецкой области - и отдельно, и на Ставке: о Покровском направлении - наиболее тяжелом, больше всего российских штурмов, также Времевское направление, Торецкое, Кураховское. Есть решение по усилению наших позиций. Я благодарю каждого солдата, командира, каждое подразделение, которые делают все, чтобы уничтожить как можно больше вражеской силы.
Были на Ставке сегодня и все необходимые доклады по энергетике - состоянию системы сейчас, возможности ее восстановить. Работы будут продолжаться круглосуточно. Также подробно рассмотрели ситуацию по защитным сооружениям на энергообъектах - по этому тоже есть несколько важных решений. Спасибо всем, кто действительно вовремя выполняет такие задачи ради нашего государства и наших людей", - сказал Зеленский.
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равновєсіє в природі, мля !
Так було всі 3 роки:
- росіяни по нас 50 ракет, а ми їм 3 вікна в москва сіті.
- ми їм мінус кілька нафтобаз, вони нищать наші нафтобази і на додачу всю теплогенерацію.
- вони нам знищили ГЕС, а ми їм розгатили трансформатор день в ******
увімкни світло !
Ох не варте ! 😂👍
Особи з урядового кварталу95, ще й пенсію за свої діяння/саботаж отримають! Записи, про ПОСАДИ, в їх трудовій книжці, ведуться кадровиками, а не загиблими Українцями‼️‼️‼️🤬🤬