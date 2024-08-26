За эти сутки больше нашего контроля и очередное пополнение обменного фонда в Курской области, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении 26 августа Владимир Зеленский заявил, что ВСУ увеличили площадь контролируемой территории в Курской области и "пополнили обменный фонд".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня начал этот день с отдельного длительного разговора с Главкомом Сырским: и по отражению этого ракетного удара - подробно, и по нашему ответу России - мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области - продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно. За эти сутки есть больше нашего контроля, есть очередное пополнение обменного фонда.

Также Главком доложил о ситуации на фронте в Донецкой области - и отдельно, и на Ставке: о Покровском направлении - наиболее тяжелом, больше всего российских штурмов, также Времевское направление, Торецкое, Кураховское. Есть решение по усилению наших позиций. Я благодарю каждого солдата, командира, каждое подразделение, которые делают все, чтобы уничтожить как можно больше вражеской силы.

Были на Ставке сегодня и все необходимые доклады по энергетике - состоянию системы сейчас, возможности ее восстановить. Работы будут продолжаться круглосуточно. Также подробно рассмотрели ситуацию по защитным сооружениям на энергообъектах - по этому тоже есть несколько важных решений. Спасибо всем, кто действительно вовремя выполняет такие задачи ради нашего государства и наших людей", - сказал Зеленский.

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