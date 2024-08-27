"Нам нужно 450 млн дронов, по три на каждого россиянина", – офицер НГУ "Рубеж" Отченаш. ВИДЕО
Офицер бригады Гвардии наступления "Рубеж" Андрей Отченаш с позывным Отче с 2014 года воевал в добровольческом батальоне ОУН, впоследствии отправился за границу, поселился в Камбодже, где жил до момента полномасштабного нападения России.
В этом интервью Отче рассказывает о своем экзотическом опыте жизни в Азии и сложном пути домой во время эпидемии COVID-19, а также вспоминает оборону Бахмута, Харьковское контрнаступление и освобождение украинской земли от российских захватчиков.
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А ГРОШІ де на них брати?!!
І навіть якщо би гроші були - хто вам продасть 450кк керуючих плат, 1800кк двигунів та все інше?
Хто це все виробив та на складах зберігає?
Можливо, вони і не проти кіпівлі/вироблення, такої кількості дронів для боротьби з окупантами, але ж свої ГРОШІ, вони уже давно вивели з України, по різним приватним банкам, аж десь там, в ОФШОРАХ….!!!
Це ж, якби їм дали такі гроші Західні Партнери, ось тоді б почалася мишина возня серед приблуд95 за них, яке за фонди відновлення будівель Охматдит!!
Перемога -- НЕ "кордони 91 року".
Перемога -- послідовна і повна утилізація усієї кацапської біомаси.
Самок, наприклад, можна викидати з висотних будинків.
А личинок душити пакетами.
Слава Україні!