"Нам нужно 450 млн дронов, по три на каждого россиянина", – офицер НГУ "Рубеж" Отченаш. ВИДЕО

Офицер бригады Гвардии наступления "Рубеж" Андрей Отченаш с позывным Отче с 2014 года воевал в добровольческом батальоне ОУН, впоследствии отправился за границу, поселился в Камбодже, где жил до момента полномасштабного нападения России.

В этом интервью Отче рассказывает о своем экзотическом опыте жизни в Азии и сложном пути домой во время эпидемии COVID-19, а также вспоминает оборону Бахмута, Харьковское контрнаступление и освобождение украинской земли от российских захватчиков.

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