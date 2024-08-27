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"Нам потрібно 450 млн дронів, по три на кожного росіянина", - офіцер НГУ "Рубіж" Отченаш. ВIДЕО

Офіцер бригади Гвардії наступу "Рубіж" Андрій Отченаш з позивним Отче з 2014 року воював у добровольчому батальйоні ОУН, згодом вирушив за кордон, оселився у Камбоджі, де жив до моменту повномасштабного нападу Росії.

У цьому інтерв'ю Отче розповідає про свій екзотичний досвід життя в Азії та складний шлях додому під час епідемії COVID-19, а також згадує оборону Бахмуту, Харківський контрнаступ та звільнення української землі від російських загарбників.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Національна гвардія (1528)


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Топ коментарі
+11
Да нет там никаких 150 млн, к тому же гражданских, тем более женщин и детей мы не убиваем, как рашисты.
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27.08.2024 23:25
+8
Московію треба знищити повністю разом з путіним.
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27.08.2024 23:40
+5
"450 млн дронів" - як все просто.
А ГРОШІ де на них брати?!!
І навіть якщо би гроші були - хто вам продасть 450кк керуючих плат, 1800кк двигунів та все інше?
Хто це все виробив та на складах зберігає?
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27.08.2024 23:33
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Да нет там никаких 150 млн, к тому же гражданских, тем более женщин и детей мы не убиваем, как рашисты.
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27.08.2024 23:25 Відповісти
"450 млн дронів" - як все просто.
А ГРОШІ де на них брати?!!
І навіть якщо би гроші були - хто вам продасть 450кк керуючих плат, 1800кк двигунів та все інше?
Хто це все виробив та на складах зберігає?
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27.08.2024 23:33 Відповісти
Та тут недавно тільки в одній автівці в багажнику "знайшли" 4,5 лімона євриків. А таких кур'єрів по Україні хренова туча. От вам і грошики...
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28.08.2024 04:28 Відповісти
Зеленський з стефанчуком, шмигалем, та уся привладна/прикоритна челядь, від таких слів Захисника України, нервово гризуть ніхті!!!
Можливо, вони і не проти кіпівлі/вироблення, такої кількості дронів для боротьби з окупантами, але ж свої ГРОШІ, вони уже давно вивели з України, по різним приватним банкам, аж десь там, в ОФШОРАХ….!!!
Це ж, якби їм дали такі гроші Західні Партнери, ось тоді б почалася мишина возня серед приблуд95 за них, яке за фонди відновлення будівель Охматдит!!
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27.08.2024 23:35 Відповісти
Московію треба знищити повністю разом з путіним.
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27.08.2024 23:40 Відповісти
Проще надыбать Звезду Смерти
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27.08.2024 23:52 Відповісти
То есть, минимум 450 лет. Мы столько не протянем. До этого времени лишь доживут "миллионы деревьев"...
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28.08.2024 00:17 Відповісти
А можна обійтись меншою кількістю,але великих дронів,добити нафтопереробку,газоперекачуючі станції,аеродроми,енергетику,і генерал Мороз сам прорідить їх так що й мільярд дронів не знадобиться
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28.08.2024 07:33 Відповісти
Нам немає ніякої потреби знищувати кацапню поголовно. Достатньо випхати їх за порєбрік та ізолювати. Вони чудово справляться самі. В жодній війні кацапи не несли таких втрат як "в еще болєє трудноє мірноє врємя". Саме тоді вони шукають і "********** внутрєннєго врага". В ізоляції вони будуть активно шукати відповідь на свої традиційні питання "кто віноват?" та "чьто дєлать?". А фантазії "дєлать" у них вистачає тільки на вбивство і тому вся енергія людоненависництва яка до цього спрямовувалась зовні в ізоляції буде націлена всередину. Не потрібно вбивати всіх - залишки мають виплачувати репарації. Але в мене вже виникає таке відчуття що вони захочуть розрахуватися територіями які у нас же і поцупили колись... Та що пильнуймо - прокацаплені манкурти нам і на фіг не потрібні.
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28.08.2024 02:53 Відповісти
+++ !!!!!
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28.08.2024 06:34 Відповісти
На дрони завжди протидронова дія.Оскільки вже всі побачили,що таке дрони то кинулися як виробляти їх так і протидіяти їм.Як несподіване рішення це же спрацювало і працює,але ворог також не геть ідіот,разом з корейцями,іранцями,китайцями.Пригадалась фраза тренера команди,коли в фіналі його команда програла Аргентині)"якби за нас грав Марадона,то ми б перемогли")
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28.08.2024 06:56 Відповісти
Нам потрібно стати на коліна перед Богом, оце дуже допоможе
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28.08.2024 07:16 Відповісти
Нарешті хтось правильно сформулював місію і призначення України та українців.
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28.08.2024 07:17 Відповісти
А я думаю, що вистачило б навіть 50 мільйонів дерев - по три москаля на одне дерево! Тільки ж довго ті дерева ростуть...
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28.08.2024 07:37 Відповісти
Нарешті принципово правильна постановка питання.
Перемога -- НЕ "кордони 91 року".
Перемога -- послідовна і повна утилізація усієї кацапської біомаси.
Самок, наприклад, можна викидати з висотних будинків.
А личинок душити пакетами.
Слава Україні!
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28.08.2024 09:40 Відповісти
 
 