"Нам потрібно 450 млн дронів, по три на кожного росіянина", - офіцер НГУ "Рубіж" Отченаш. ВIДЕО

Офіцер бригади Гвардії наступу "Рубіж" Андрій Отченаш з позивним Отче з 2014 року воював у добровольчому батальйоні ОУН, згодом вирушив за кордон, оселився у Камбоджі, де жив до моменту повномасштабного нападу Росії.

У цьому інтерв'ю Отче розповідає про свій екзотичний досвід життя в Азії та складний шлях додому під час епідемії COVID-19, а також згадує оборону Бахмуту, Харківський контрнаступ та звільнення української землі від російських загарбників.

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