"Нам потрібно 450 млн дронів, по три на кожного росіянина", - офіцер НГУ "Рубіж" Отченаш. ВIДЕО
Офіцер бригади Гвардії наступу "Рубіж" Андрій Отченаш з позивним Отче з 2014 року воював у добровольчому батальйоні ОУН, згодом вирушив за кордон, оселився у Камбоджі, де жив до моменту повномасштабного нападу Росії.
У цьому інтерв'ю Отче розповідає про свій екзотичний досвід життя в Азії та складний шлях додому під час епідемії COVID-19, а також згадує оборону Бахмуту, Харківський контрнаступ та звільнення української землі від російських загарбників.
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Топ коментарі
+11 pacerhard melina
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+8 юрий лысюк
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+5 Small Jerboa
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А ГРОШІ де на них брати?!!
І навіть якщо би гроші були - хто вам продасть 450кк керуючих плат, 1800кк двигунів та все інше?
Хто це все виробив та на складах зберігає?
Можливо, вони і не проти кіпівлі/вироблення, такої кількості дронів для боротьби з окупантами, але ж свої ГРОШІ, вони уже давно вивели з України, по різним приватним банкам, аж десь там, в ОФШОРАХ….!!!
Це ж, якби їм дали такі гроші Західні Партнери, ось тоді б почалася мишина возня серед приблуд95 за них, яке за фонди відновлення будівель Охматдит!!
Перемога -- НЕ "кордони 91 року".
Перемога -- послідовна і повна утилізація усієї кацапської біомаси.
Самок, наприклад, можна викидати з висотних будинків.
А личинок душити пакетами.
Слава Україні!