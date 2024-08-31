Очередной российский танк уничтожен ударом украинского дрона. ВИДЕО

Группа пилотов "Смайлик" 105 омб обнаружила вражеский танк среди леса, после чего его догнали ударные дроны.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале 63 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

Уничтожение вражеской техники стало результатом совместной и слаженной работы 63 и 115 бригад бригад ВСУ.

Также смотрите: Бойцы 63-й ОМБр сбросами с дрона уничтожили российский танк, замаскированный в лесу. ВИДЕО