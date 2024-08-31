РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11081 посетитель онлайн
Новости Видео
4 304 4

Очередной российский танк уничтожен ударом украинского дрона. ВИДЕО

Группа пилотов "Смайлик" 105 омб обнаружила вражеский танк среди леса, после чего его догнали ударные дроны.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале 63 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

Уничтожение вражеской техники стало результатом совместной и слаженной работы 63 и 115 бригад бригад ВСУ.

Также смотрите: Бойцы 63-й ОМБр сбросами с дрона уничтожили российский танк, замаскированный в лесу. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) дроны (3917) 63 ОМБр (101)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де це відбулось ?
показать весь комментарий
31.08.2024 01:53 Ответить
мабуть на фронті
показать весь комментарий
31.08.2024 02:41 Ответить
"Не пойняв" дві речі:
1) Екіпаж устиг вискочить? Попали ж у боєукладку - порохові заряди горіли!
2) Що з лісом? Наче й не горів - а сосни сухі стоять! Невже так розгулявся сибірський шовкопряд? Якщо так - Україні щось робить треба кардинальне - або бороться з ним (а США викидає на цю боротьбу десятки мільярдів І без значного успіху) Або мінять вектор лісонасаджень ТОбто висаджувать інші породи дерев
показать весь комментарий
31.08.2024 04:04 Ответить
А что, не было второго FPV - дрона для уничтожения экипажа?
показать весь комментарий
31.08.2024 09:53 Ответить
 
 