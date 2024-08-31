Очередной российский танк уничтожен ударом украинского дрона. ВИДЕО
Группа пилотов "Смайлик" 105 омб обнаружила вражеский танк среди леса, после чего его догнали ударные дроны.
Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале 63 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.
Уничтожение вражеской техники стало результатом совместной и слаженной работы 63 и 115 бригад бригад ВСУ.
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1) Екіпаж устиг вискочить? Попали ж у боєукладку - порохові заряди горіли!
2) Що з лісом? Наче й не горів - а сосни сухі стоять! Невже так розгулявся сибірський шовкопряд? Якщо так - Україні щось робить треба кардинальне - або бороться з ним (а США викидає на цю боротьбу десятки мільярдів І без значного успіху) Або мінять вектор лісонасаджень ТОбто висаджувать інші породи дерев