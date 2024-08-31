Черговий російський танк знищено ударом українського дрона. ВIДЕО
Група пілотів "Смайлик" 105 омб виявила ворожий танк серед лісу, після чого його наздогнали ударні дрони.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі 63 ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.
Знищення ворожої техніки стало результатом спільної та злагодженої роботи 63 та 115 бригад бригад ЗСУ.
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1) Екіпаж устиг вискочить? Попали ж у боєукладку - порохові заряди горіли!
2) Що з лісом? Наче й не горів - а сосни сухі стоять! Невже так розгулявся сибірський шовкопряд? Якщо так - Україні щось робить треба кардинальне - або бороться з ним (а США викидає на цю боротьбу десятки мільярдів І без значного успіху) Або мінять вектор лісонасаджень ТОбто висаджувать інші породи дерев