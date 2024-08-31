Черговий російський танк знищено ударом українського дрона. ВIДЕО

Група пілотів "Смайлик" 105 омб виявила ворожий танк серед лісу, після чого його наздогнали ударні дрони.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі 63 ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.

Знищення ворожої техніки стало результатом спільної та злагодженої роботи 63 та 115 бригад бригад ЗСУ.

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