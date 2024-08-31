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Черговий російський танк знищено ударом українського дрона. ВIДЕО

Група пілотів "Смайлик" 105 омб виявила ворожий танк серед лісу, після чого його наздогнали ударні дрони.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі 63 ОМБр, інформує Цензор.НЕТ.

Знищення ворожої техніки стало результатом спільної та злагодженої роботи 63 та 115 бригад бригад ЗСУ.

Також дивіться: Бійці 63-ї ОМБр скидами з дрону знищили російській танк, замаскований у лісі. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) дрони (4699) 63 ОМБр (101)


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Де це відбулось ?
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31.08.2024 01:53 Відповісти
мабуть на фронті
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31.08.2024 02:41 Відповісти
"Не пойняв" дві речі:
1) Екіпаж устиг вискочить? Попали ж у боєукладку - порохові заряди горіли!
2) Що з лісом? Наче й не горів - а сосни сухі стоять! Невже так розгулявся сибірський шовкопряд? Якщо так - Україні щось робить треба кардинальне - або бороться з ним (а США викидає на цю боротьбу десятки мільярдів І без значного успіху) Або мінять вектор лісонасаджень ТОбто висаджувать інші породи дерев
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31.08.2024 04:04 Відповісти
А что, не было второго FPV - дрона для уничтожения экипажа?
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31.08.2024 09:53 Відповісти
 
 