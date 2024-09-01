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Перед ликвидацией оккупант пытается сбить дрон-камикадзе с автомата. ВИДЕО

Украинские дроны избежали стрелкового огня противника и ликвидировали группу российских солдат на открытой местности.

За минуту до смерти один из оккупантов сдал своего товарища, указав оператору нашего дрона направление, где тот находился. А другой захватчик пытался сбить беспилотник из автомата, однако тщетно.

Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале Бутусов Плюс. По врагу отработали пилоты БПЛА подразделения "Шершні Довбуша" 68-й Отдельной егерской бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

ликвидация (3538) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Топ комментарии
+19
Кацапчик таки встиг перд смертю здати товариша... Будуть на концерті Кабздона в одному казані сидіти...
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01.09.2024 17:22
+19
Круто. Респект оператору дрона.
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01.09.2024 17:28
+7
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01.09.2024 19:26
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Кацапчик таки встиг перд смертю здати товариша... Будуть на концерті Кабздона в одному казані сидіти...
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01.09.2024 17:22 Ответить
Круто. Респект оператору дрона.
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01.09.2024 17:28 Ответить
акуітєльно, прєвосходно, геніально!!!!!
слова парашського класика
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01.09.2024 20:38 Ответить
Кака прелесть!!!
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01.09.2024 18:31 Ответить
Пестня....
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01.09.2024 19:02 Ответить
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01.09.2024 19:26 Ответить
свіжу їжу підігнали.
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01.09.2024 20:21 Ответить
Ога, раскатала губу. За теми андрофагами держи хавальник пошире.
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01.09.2024 22:02 Ответить
хлопці - снайпери
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01.09.2024 19:54 Ответить
кацапы весело пытаются ********* и задают друг друга перед смертью.
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02.09.2024 09:56 Ответить
 
 