Перед ликвидацией оккупант пытается сбить дрон-камикадзе с автомата. ВИДЕО

Украинские дроны избежали стрелкового огня противника и ликвидировали группу российских солдат на открытой местности.

За минуту до смерти один из оккупантов сдал своего товарища, указав оператору нашего дрона направление, где тот находился. А другой захватчик пытался сбить беспилотник из автомата, однако тщетно.

Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале Бутусов Плюс. По врагу отработали пилоты БПЛА подразделения "Шершні Довбуша" 68-й Отдельной егерской бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

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