Перед ликвидацией оккупант пытается сбить дрон-камикадзе с автомата. ВИДЕО
Украинские дроны избежали стрелкового огня противника и ликвидировали группу российских солдат на открытой местности.
За минуту до смерти один из оккупантов сдал своего товарища, указав оператору нашего дрона направление, где тот находился. А другой захватчик пытался сбить беспилотник из автомата, однако тщетно.
Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале Бутусов Плюс. По врагу отработали пилоты БПЛА подразделения "Шершні Довбуша" 68-й Отдельной егерской бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+19 Антип61
показать весь комментарий01.09.2024 17:22
+19 Elvis2
показать весь комментарий01.09.2024 17:28
+7 олег иванов #434516
показать весь комментарий01.09.2024 19:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
слова парашського класика