Перед ліквідацією окупант намагається збити дрон-камікадзе з автомата. ВIДЕО

Українські дрони уникли стрілецького вогню противника і ліквідували групу російських солдатів на відкритій місцевості.

За хвилину до власної смерті один із окупантів здав свого товариша, вказавши оператору нашого дрону напрям, де той перебував. А інший загарбник намагався збити безпілотник з автомата, однак марно.

Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі Бутусов Плюс. По ворогу відпрацювали пілотів БпЛА підрозділу "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

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