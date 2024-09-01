Перед ліквідацією окупант намагається збити дрон-камікадзе з автомата. ВIДЕО
Українські дрони уникли стрілецького вогню противника і ліквідували групу російських солдатів на відкритій місцевості.
За хвилину до власної смерті один із окупантів здав свого товариша, вказавши оператору нашого дрону напрям, де той перебував. А інший загарбник намагався збити безпілотник з автомата, однак марно.
Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі Бутусов Плюс. По ворогу відпрацювали пілотів БпЛА підрозділу "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+19 Антип61
показати весь коментар01.09.2024 17:22
+19 Elvis2
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+7 олег иванов #434516
показати весь коментар01.09.2024 19:26
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