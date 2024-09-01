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Перед ліквідацією окупант намагається збити дрон-камікадзе з автомата. ВIДЕО

Українські дрони уникли стрілецького вогню противника і ліквідували групу російських солдатів на відкритій місцевості.

За хвилину до власної смерті один із окупантів здав свого товариша, вказавши оператору нашого дрону напрям, де той перебував. А інший загарбник намагався збити безпілотник з автомата, однак марно.

Відповідне відео оприлюднили у телеграм-каналі Бутусов Плюс. По ворогу відпрацювали пілотів БпЛА підрозділу "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 3 ОШБр атакували російське ППО і знищили вогнемету систему окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) 68 окрема єгерська бригада (80)


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Топ коментарі
+19
Кацапчик таки встиг перд смертю здати товариша... Будуть на концерті Кабздона в одному казані сидіти...
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01.09.2024 17:22
+19
Круто. Респект оператору дрона.
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01.09.2024 17:28
+7
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01.09.2024 19:26
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Кацапчик таки встиг перд смертю здати товариша... Будуть на концерті Кабздона в одному казані сидіти...
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01.09.2024 17:22 Відповісти
Круто. Респект оператору дрона.
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01.09.2024 17:28 Відповісти
акуітєльно, прєвосходно, геніально!!!!!
слова парашського класика
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01.09.2024 20:38 Відповісти
Кака прелесть!!!
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01.09.2024 18:31 Відповісти
Пестня....
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01.09.2024 19:02 Відповісти
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01.09.2024 19:26 Відповісти
свіжу їжу підігнали.
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01.09.2024 20:21 Відповісти
Ога, раскатала губу. За теми андрофагами держи хавальник пошире.
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01.09.2024 22:02 Відповісти
хлопці - снайпери
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01.09.2024 19:54 Відповісти
кацапы весело пытаются ********* и задают друг друга перед смертью.
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02.09.2024 09:56 Відповісти
 
 