Десантники 79-й бригады отбили вражеский штурм и уничтожили 6 единиц техники оккупантов в районе Константиновки. ВИДЕО

Очередной массированный штурм с привлечением 21 единицы техники проводили оккупанты на позиции 79-й ОДШБр в районе Константиновки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боя десантники сожгли 3 танка и 3 бронемашины с пехотой. Еще одну ББМ - повредили. Остальная техника сбежала с поля боя. По личному составу потери врага составили 9 "300" и 15 - "200".

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