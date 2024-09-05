Десантники 79-й бригады отбили вражеский штурм и уничтожили 6 единиц техники оккупантов в районе Константиновки. ВИДЕО
Очередной массированный штурм с привлечением 21 единицы техники проводили оккупанты на позиции 79-й ОДШБр в районе Константиновки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боя десантники сожгли 3 танка и 3 бронемашины с пехотой. Еще одну ББМ - повредили. Остальная техника сбежала с поля боя. По личному составу потери врага составили 9 "300" и 15 - "200".
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