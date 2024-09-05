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Десантники 79-й бригады отбили вражеский штурм и уничтожили 6 единиц техники оккупантов в районе Константиновки. ВИДЕО

Очередной массированный штурм с привлечением 21 единицы техники проводили оккупанты на позиции 79-й ОДШБр в районе Константиновки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боя десантники сожгли 3 танка и 3 бронемашины с пехотой. Еще одну ББМ - повредили. Остальная техника сбежала с поля боя. По личному составу потери врага составили 9 "300" и 15 - "200".

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Автор: 

уничтожение (6931) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Миколаївська як завжди - жодної умови на прохід рашистів. Але ж де стіки взяти подібних бригад на весь фронт. А особливо унов створених, необстріляних, без досвіду бригад. От рашисти і рвуть фронти - там і паніка і просто бігство з позіцій.
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05.09.2024 05:15 Ответить
⚡️Білорусь - вибухи.

Збили "Шахеда" над Гомельським районом.
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05.09.2024 05:58 Ответить
бульбой сбили с рогатки
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05.09.2024 07:09 Ответить
03:29

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/5/7473515/ Российские власти заявили, что Новороссийск атаковали морские дроны
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05.09.2024 06:14 Ответить
 
 