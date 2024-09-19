Четырех срочников армии РФ взяли в плен бойцы на Курщине. ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен четырех российских срочников на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись со своими "трофеями" бойцы опубликовали в соцсетях.
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+21 Mod Dom
показать весь комментарий19.09.2024 14:46
+19 Viktor Mozhaiev
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+15 Олег Марцінковський #590571
показать весь комментарий19.09.2024 14:44
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Якщо Сили оборони вибивають більше ніж кацапи "контрактують" (а воно зараз так і є), то на всі забаганки ***** й не вистачає.
Якщо "наші" це не є "ваші", то ви = ворог.
Та і пу ніхто не здивує рос. втратами чи полоненими: він на сотні москвичів дав добро отруїти в московському театрі на Дубровці.А ось,коли збереться з силами,то не гребує засобами.