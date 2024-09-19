Четырех срочников армии РФ взяли в плен бойцы на Курщине. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен четырех российских срочников на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись со своими "трофеями" бойцы опубликовали в соцсетях.

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