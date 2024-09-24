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Бойцы 5-й ОШБр ликвидировали штурмовую группу из семи оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой киевской бригады ликвидировали штурмовую группу из семи оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для прекращения штурмовых действий врага украинские воины использовали один артиллерийский выстрел и один сброс с дрона.

"Покровское направление. Штурмовая пехота противника выдвигается в район накопления с целью дальнейшего штурма позиций Сил Обороны. В результате артиллерийского поражения вся штурмовая группа противника уничтожена. Попытки врага прислать подкрепление прекращены точной работой операторов БПЛА 2 ШБ", - отмечают бойцы в комментарии к опубликованному видео с фрагментами боя.

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Автор: 

армия РФ (19307) уничтожение (6974) 5 ОШБр (96)


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суки, як таракани... лізуть і лізуть, лізуть і лізуть...
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24.09.2024 14:54 Ответить
Під@рів добряче відпід@расили - як вони й **********.
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24.09.2024 14:59 Ответить
 
 