Шестеро одичавших свиней доедают останки ликвидированного оккупанта. ВИДЕО
Операторы дронов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали оккупанта ударом беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что уже на следующий день вблизи останков россиянина устроили себе лежбище шестеро одичавших свиней. Беспилотник снял, что одно из животных копалось рылом в останках оккупанта.
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+17 iDVDecl Rick
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А вы ее на скотомогильник?
Уважительнее к благородному животному. Грязную работу тоже кто-то должен делать.
Назва котлеток " своіх нє бросаєм " ))
"Кирпич" (Большой куш 2000 г.)
На додачу до бичків у томаті з екіпажем крейсера "Москва".
Коник буряковий,
Кожушина оріхова,
Жупан лопуховий;
Пістолети з качана,
Кулі з бараболі,
А шабелька з пастернаку,
А піхви з квасолі.
Їде, їде вояченько,
Під ним коник скаче,
Надибали його свині:
«Злізай-но, вояче!»
Він вихватив пістолета,
Став свиней стріляти,-
Свині кулі похватали,
Нічим воювати!
Він вихватив шабельку,
Став свиней рубати,
Свині шабельку погризли,
Нічим воювати!
(О. Пчілка)