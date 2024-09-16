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Шестеро одичавших свиней доедают останки ликвидированного оккупанта. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали оккупанта ударом беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что уже на следующий день вблизи останков россиянина устроили себе лежбище шестеро одичавших свиней. Беспилотник снял, что одно из животных копалось рылом в останках оккупанта.

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Автор: 

армия РФ (19375) животные (934) защита животных (80) уничтожение (7023) дроны (3977) 5 ОШБр (100)


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Топ комментарии
+17
Алаху акбар... воістину акбар, прохрюкала свиня
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16.09.2024 11:09
+13
Кацапи думали "покуштувати свіжини" в Україні, але самі потрапили на корм.

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16.09.2024 11:41
+10
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16.09.2024 11:08
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16.09.2024 11:08 Ответить
Алаху акбар... воістину акбар, прохрюкала свиня
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16.09.2024 11:09 Ответить
Жаль свинок, их потом придется убить.
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16.09.2024 11:15 Ответить
И сьесть...
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16.09.2024 11:17 Ответить
Похоронить с почестями.
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16.09.2024 11:49 Ответить
Поховати на скотомогильнику, бо кацапа з`iла ( не кошерного).
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16.09.2024 13:51 Ответить
Она страдает, плачет, но продолжает бороться за экологию украинских степей!!!
А вы ее на скотомогильник?
Уважительнее к благородному животному. Грязную работу тоже кто-то должен делать.
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16.09.2024 17:47 Ответить
Ім би свіжатинки
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16.09.2024 11:16 Ответить
круговорот свинокацапов в дикой природе, среди узких - свиньи - высшие хищники..
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16.09.2024 11:16 Ответить
Аби пацята на потруїлися
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16.09.2024 11:21 Ответить
Чому доїдають? Може докУменти шукають?
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16.09.2024 11:28 Ответить
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16.09.2024 11:32 Ответить
Треба з цих свиней зробити котлети полоненим рашистам .
Назва котлеток " своіх нє бросаєм " ))
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16.09.2024 11:36 Ответить
"Для того что бы полностью избавиться от трупа необходимо 16 свиней, поэтому остерегайтесь владельцев свиноферм, тело свиньи сожрут минут за восемь ....."

"Кирпич" (Большой куш 2000 г.)
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16.09.2024 11:40 Ответить
Звідки така інформація¿І однієї досить,просто їстиме довше.і ще_свині кістки не гризуть
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16.09.2024 12:59 Ответить
Читай уважно.
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16.09.2024 13:25 Ответить
Кацапи думали "покуштувати свіжини" в Україні, але самі потрапили на корм.

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16.09.2024 11:41 Ответить
Свинок шкода!!! Скоро зима, а вони голі-босі і без даху над головою!!
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16.09.2024 11:43 Ответить
Шестеро свиней доїдають залишки росіянських свиней
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16.09.2024 11:51 Ответить
Колись воно було кацапом, а вийшло купкою свинячого гною. Мабуть заздрить тому хто переробився на чорнрзем.
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16.09.2024 12:04 Ответить
Потім ці добре вгодовані свинки підуть на останкінську ковбасу.
На додачу до бичків у томаті з екіпажем крейсера "Москва".
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16.09.2024 12:19 Ответить
Їхав вояк морквяний,
Коник буряковий,
Кожушина оріхова,
Жупан лопуховий;

Пістолети з качана,
Кулі з бараболі,
А шабелька з пастернаку,
А піхви з квасолі.

Їде, їде вояченько,
Під ним коник скаче,
Надибали його свині:
«Злізай-но, вояче!»

Він вихватив пістолета,
Став свиней стріляти,-
Свині кулі похватали,
Нічим воювати!

Він вихватив шабельку,
Став свиней рубати,
Свині шабельку погризли,
Нічим воювати!

(О. Пчілка)
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16.09.2024 12:26 Ответить
І рашистська свиноматка, не дождеться пітараса, бо йому прийшла тризда.
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16.09.2024 12:52 Ответить
Свиньи - канибалы!🐷
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16.09.2024 13:04 Ответить
Дай Боже щоб це було якесь кадирівське ЧМО...)))
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16.09.2024 13:35 Ответить
може і ні, але з великою вірогідністю - російський мусульманін.
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17.09.2024 01:35 Ответить
Поросята перекусили и отдыхают!
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16.09.2024 13:55 Ответить
Їсти свиней це все одно що їсти людей - їх їстівні вподобання ті ж самі що і у людей, включаючи поїдання м'яса.
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16.09.2024 15:06 Ответить
То шо ти пропонуєш?
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20.09.2024 11:51 Ответить
Пропозицій сотні - від м'яса птиці і риби і до телятини.
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20.09.2024 23:27 Ответить
То лісовий патруль перевіряє документи.
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17.09.2024 00:56 Ответить
 
 