Шестеро одичавших свиней доедают останки ликвидированного оккупанта. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали оккупанта ударом беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что уже на следующий день вблизи останков россиянина устроили себе лежбище шестеро одичавших свиней. Беспилотник снял, что одно из животных копалось рылом в останках оккупанта.

Смотрите также: Управляемая авиабомба уничтожила здание с российскими военными в Курской области. ВИДЕО