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Шестеро здичавілих свиней доїдають рештки ліквідованого окупанта. ВIДЕО

Оператори дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади ліквідували окупанта ударом безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що вже на наступний день поблизу рештків росіянина влаштувало собі ліжбище шестеро здичавілих свиней. Безпілотник зафільмував, що одна із тварин порпалася рилом у рештках окупанта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів із 5-ї ОШБр нищать ворожу піхоту поблизу Іванівського на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) тварини (465) захист тварин (85) знищення (7342) дрони (4762) 5 ОШБр (102)


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Топ коментарі
+17
Алаху акбар... воістину акбар, прохрюкала свиня
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16.09.2024 11:09
+13
Кацапи думали "покуштувати свіжини" в Україні, але самі потрапили на корм.

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16.09.2024 11:41
+10
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16.09.2024 11:08
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16.09.2024 11:08 Відповісти
Алаху акбар... воістину акбар, прохрюкала свиня
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16.09.2024 11:09 Відповісти
Жаль свинок, их потом придется убить.
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16.09.2024 11:15 Відповісти
И сьесть...
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16.09.2024 11:17 Відповісти
Похоронить с почестями.
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16.09.2024 11:49 Відповісти
Поховати на скотомогильнику, бо кацапа з`iла ( не кошерного).
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16.09.2024 13:51 Відповісти
Она страдает, плачет, но продолжает бороться за экологию украинских степей!!!
А вы ее на скотомогильник?
Уважительнее к благородному животному. Грязную работу тоже кто-то должен делать.
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16.09.2024 17:47 Відповісти
Ім би свіжатинки
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16.09.2024 11:16 Відповісти
круговорот свинокацапов в дикой природе, среди узких - свиньи - высшие хищники..
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16.09.2024 11:16 Відповісти
Аби пацята на потруїлися
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16.09.2024 11:21 Відповісти
Чому доїдають? Може докУменти шукають?
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16.09.2024 11:28 Відповісти
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16.09.2024 11:32 Відповісти
Треба з цих свиней зробити котлети полоненим рашистам .
Назва котлеток " своіх нє бросаєм " ))
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16.09.2024 11:36 Відповісти
"Для того что бы полностью избавиться от трупа необходимо 16 свиней, поэтому остерегайтесь владельцев свиноферм, тело свиньи сожрут минут за восемь ....."

"Кирпич" (Большой куш 2000 г.)
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16.09.2024 11:40 Відповісти
Звідки така інформація¿І однієї досить,просто їстиме довше.і ще_свині кістки не гризуть
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16.09.2024 12:59 Відповісти
Читай уважно.
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16.09.2024 13:25 Відповісти
Кацапи думали "покуштувати свіжини" в Україні, але самі потрапили на корм.

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16.09.2024 11:41 Відповісти
Свинок шкода!!! Скоро зима, а вони голі-босі і без даху над головою!!
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16.09.2024 11:43 Відповісти
Шестеро свиней доїдають залишки росіянських свиней
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16.09.2024 11:51 Відповісти
Колись воно було кацапом, а вийшло купкою свинячого гною. Мабуть заздрить тому хто переробився на чорнрзем.
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16.09.2024 12:04 Відповісти
Потім ці добре вгодовані свинки підуть на останкінську ковбасу.
На додачу до бичків у томаті з екіпажем крейсера "Москва".
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16.09.2024 12:19 Відповісти
Їхав вояк морквяний,
Коник буряковий,
Кожушина оріхова,
Жупан лопуховий;

Пістолети з качана,
Кулі з бараболі,
А шабелька з пастернаку,
А піхви з квасолі.

Їде, їде вояченько,
Під ним коник скаче,
Надибали його свині:
«Злізай-но, вояче!»

Він вихватив пістолета,
Став свиней стріляти,-
Свині кулі похватали,
Нічим воювати!

Він вихватив шабельку,
Став свиней рубати,
Свині шабельку погризли,
Нічим воювати!

(О. Пчілка)
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16.09.2024 12:26 Відповісти
І рашистська свиноматка, не дождеться пітараса, бо йому прийшла тризда.
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16.09.2024 12:52 Відповісти
Свиньи - канибалы!🐷
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16.09.2024 13:04 Відповісти
Дай Боже щоб це було якесь кадирівське ЧМО...)))
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16.09.2024 13:35 Відповісти
може і ні, але з великою вірогідністю - російський мусульманін.
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17.09.2024 01:35 Відповісти
Поросята перекусили и отдыхают!
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16.09.2024 13:55 Відповісти
Їсти свиней це все одно що їсти людей - їх їстівні вподобання ті ж самі що і у людей, включаючи поїдання м'яса.
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16.09.2024 15:06 Відповісти
То шо ти пропонуєш?
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20.09.2024 11:51 Відповісти
Пропозицій сотні - від м'яса птиці і риби і до телятини.
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20.09.2024 23:27 Відповісти
То лісовий патруль перевіряє документи.
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17.09.2024 00:56 Відповісти
 
 