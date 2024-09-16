Шестеро здичавілих свиней доїдають рештки ліквідованого окупанта. ВIДЕО
Оператори дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади ліквідували окупанта ударом безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що вже на наступний день поблизу рештків росіянина влаштувало собі ліжбище шестеро здичавілих свиней. Безпілотник зафільмував, що одна із тварин порпалася рилом у рештках окупанта.
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Топ коментарі
+17 iDVDecl Rick
показати весь коментар16.09.2024 11:09
+13 izzabaru #594100
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+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар16.09.2024 11:08
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А вы ее на скотомогильник?
Уважительнее к благородному животному. Грязную работу тоже кто-то должен делать.
Назва котлеток " своіх нє бросаєм " ))
"Кирпич" (Большой куш 2000 г.)
На додачу до бичків у томаті з екіпажем крейсера "Москва".
Коник буряковий,
Кожушина оріхова,
Жупан лопуховий;
Пістолети з качана,
Кулі з бараболі,
А шабелька з пастернаку,
А піхви з квасолі.
Їде, їде вояченько,
Під ним коник скаче,
Надибали його свині:
«Злізай-но, вояче!»
Він вихватив пістолета,
Став свиней стріляти,-
Свині кулі похватали,
Нічим воювати!
Він вихватив шабельку,
Став свиней рубати,
Свині шабельку погризли,
Нічим воювати!
(О. Пчілка)