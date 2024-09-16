Шестеро здичавілих свиней доїдають рештки ліквідованого окупанта. ВIДЕО

Оператори дронів 5-ї окремої штурмової Київської бригади ліквідували окупанта ударом безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що вже на наступний день поблизу рештків росіянина влаштувало собі ліжбище шестеро здичавілих свиней. Безпілотник зафільмував, що одна із тварин порпалася рилом у рештках окупанта.

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