РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10219 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 622 1

Ответы на вопросы из Instagram, Facebook, YouTube | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире отвечает на вопросы читателей и зрителей.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Сколько территории захватила Россия после смены Залужного? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З формою є проблеми!!
талан ще більш менш,хай,но краще купити.
Польські/Турецькі штани і куртки,я таке ґ.. навіть в цивільному житті не бачу сенсу купляти, відправив тестю коров пасти

Чому нема USA систем коли один раз видали базу а потім грошима
1) до тих 4-6т що стоять талани краще мені гроші я додам пару тисяч і куплю нормальні (не факт що і додавання буде)
2) це відверта корупція,те турецьке воно тільки в кольорі пікселів а так це речі з "конфіскату" або 55/75
а мені в табелі воно вписано
показать весь комментарий
24.09.2024 23:28 Ответить
 
 