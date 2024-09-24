Ответы на вопросы из Instagram, Facebook, YouTube | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире отвечает на вопросы читателей и зрителей.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
талан ще більш менш,хай,но краще купити.
Польські/Турецькі штани і куртки,я таке ґ.. навіть в цивільному житті не бачу сенсу купляти, відправив тестю коров пасти
Чому нема USA систем коли один раз видали базу а потім грошима
1) до тих 4-6т що стоять талани краще мені гроші я додам пару тисяч і куплю нормальні (не факт що і додавання буде)
2) це відверта корупція,те турецьке воно тільки в кольорі пікселів а так це речі з "конфіскату" або 55/75
а мені в табелі воно вписано