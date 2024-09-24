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Відповіді на питання з Instagram, Facebook, YouTube | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі відповідає на питання читачів та глядачів.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3598)


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З формою є проблеми!!
талан ще більш менш,хай,но краще купити.
Польські/Турецькі штани і куртки,я таке ґ.. навіть в цивільному житті не бачу сенсу купляти, відправив тестю коров пасти

Чому нема USA систем коли один раз видали базу а потім грошима
1) до тих 4-6т що стоять талани краще мені гроші я додам пару тисяч і куплю нормальні (не факт що і додавання буде)
2) це відверта корупція,те турецьке воно тільки в кольорі пікселів а так це речі з "конфіскату" або 55/75
а мені в табелі воно вписано
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24.09.2024 23:28 Відповісти
 
 