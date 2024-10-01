Уничтожены четыре танка, две бронемашины, 23 оккупанта - "200": бойцы 79-й ОДШБ отбили механизированную атаку россиян вблизи села Константиновка на Донетчине. ВИДЕО

На кураховском направлении десантники 79-й ОДШБ отбили массированную атаку, во время которой враг использовал 19 бронемашин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бой состоялся вблизи села Константиновка в Донецкой области. Оккупанты бросили в бой 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков. Десантники уничтожили четыре танка и две бронемашины с российской пехотой. По итогам боя 23 оккупанта были ликвидированы, еще столько же получили ранения.

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