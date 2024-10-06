РУС
Юная гимнастка Александра Паскаль, потерявшая ногу в результате российского обстрела, показала, как собирается на тренировку. ВИДЕО

Мама Александры поделилась видео, как маленькая гимнастка одевается на тренировку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Девочка продолжает активно заниматься художественной гимнастикой, выступать на соревнованиях и сниматься для различных шоу.

Автор: 

Одесская область (3784) ранение (3416) гимнастика (94) Белгород-Днестровский (118)
Топ комментарии
+39
Ненавиджу і проклинаю москалів! Всіх!!
06.10.2024 11:57 Ответить
+32
Щоб ви всі москальські виродки здохли!!!! За що стражджають наші діти? Дитинко, будь щаслива!
06.10.2024 11:58 Ответить
+24
Сонечко)
06.10.2024 11:58 Ответить
Слава Україні !
06.10.2024 11:38 Ответить
🌞💙
06.10.2024 12:40 Ответить
Кожен кацап та їх прибічник відповідальний за смерті, каліцтва, горе, руйнування. Божа кара буде страшною
06.10.2024 12:06 Ответить
ага, тільки, ви, всраті капітулянти, що знову втомилися, не забудьте розказати цій маленькій героїчній україночці. що україна програла, і коли небудь її дім в мелітополі, або в бердянську, або в маріуполі, буде звільнено, і можливо її діти, це побачать.
06.10.2024 12:13 Ответить
1. Ііі ..? Так у Кореї. Подібно було у Німеччині. Історичні ситуації різні, але все ж таки.

2. Як Ви думаєте буде проводитися розмін територіями враховуючи фактор нашої присутності у Курській області ??

3. З позитиву - зверніть увагу на диван і пульт на стіні. У багатьох навіть близько такого немає.
06.10.2024 12:56 Ответить
2014 - крим, частина донбаса.
2022 - крим, донбас, частина запоріжжя, частина херсонщини.
2030-? крим донбас, запоріжжя, херсонщина?
2040-? харків, миколаїв, одеса, лівий берег дніпра?

задовбали, німеччиною, та кореєю!
німеччина, була агресором. її розділили. до речі черчиль був категорично проти.
корея? то ви віддаєте частину україни в концтабір, типу п. корея?
06.10.2024 13:20 Ответить
Потік емоцій.

Будуть успіхи на фронті, ЗСУ погонять ЗСР, буде звільнення частини території, або до кордонів 1991 р.

Історичні ситуації різні ... Розділ схожий - частина окупована. НДР виникла на окупованій Рад. Союзом території. Так ??
Об"єдналась Німеччина ближче до розпаду СРСР. Так ?

Корея наразі роз"єднана і перспектив щось не проглядається. Проте, якщо і коли загнеться Китай, у Півн. Кореї почнеться черговий голод. Далі ...

Південна Корея зараз один з лідерів промисловості і науки у Світі.
06.10.2024 16:43 Ответить
тобто, почалося розмазування гімна по пальцях.
зрозуміло....
06.10.2024 16:47 Ответить
з унітазним сленгом туди будь ласка
06.10.2024 17:25 Ответить
Воно позаздрило дівчинці без ніжки, бо в неї диван, а в нього немає такого дивану
06.10.2024 21:22 Ответить
Мабуть воно з тих асвабадітєлєй, що унітази крали
06.10.2024 21:24 Ответить
Не пробачати московитських тварюк як 300 років пробачали!
06.10.2024 12:40 Ответить
300 ? Все почалося набагато раніше, 1169-го року, коли русскій(!) князь Андрєй Боголюбскій
"с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.

06.10.2024 13:18 Ответить
Незламна дівчинка! А всім кацапам, горіти в пеклі, за смерті і каліцтва всіх українців!
06.10.2024 12:42 Ответить
Кацапи мають за все заплатити і не тільки грошима і територіями.
06.10.2024 13:04 Ответить
Щасти тобі, Олександро! Ти не здаєшся, а значить вже перемагаєш. Радіємо за тебе і віримо, що найбільші твої перемоги ще попереду 🧡
06.10.2024 14:28 Ответить
Вважаю що це було б справедливо щоб дітки рашистів поділилися ручками і ніжками з нашими пораненими дітьми .
06.10.2024 14:33 Ответить
Сжигать живьем каZZапов за это!
07.10.2024 01:14 Ответить
 
 