Юна гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російського обстрілу, показала, як збирається на тренування. ВIДЕО
Мама Олександри поділилася відео, як маленька гімнастка вдягається на тренування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дівчинка продовжує активно займатися художньою гімнастикою, виступати на змаганнях та зніматися для різноманітних шоу.
2. Як Ви думаєте буде проводитися розмін територіями враховуючи фактор нашої присутності у Курській області ??
3. З позитиву - зверніть увагу на диван і пульт на стіні. У багатьох навіть близько такого немає.
2022 - крим, донбас, частина запоріжжя, частина херсонщини.
2030-? крим донбас, запоріжжя, херсонщина?
2040-? харків, миколаїв, одеса, лівий берег дніпра?
задовбали, німеччиною, та кореєю!
німеччина, була агресором. її розділили. до речі черчиль був категорично проти.
корея? то ви віддаєте частину україни в концтабір, типу п. корея?
Будуть успіхи на фронті, ЗСУ погонять ЗСР, буде звільнення частини території, або до кордонів 1991 р.
Історичні ситуації різні ... Розділ схожий - частина окупована. НДР виникла на окупованій Рад. Союзом території. Так ??
Об"єдналась Німеччина ближче до розпаду СРСР. Так ?
Корея наразі роз"єднана і перспектив щось не проглядається. Проте, якщо і коли загнеться Китай, у Півн. Кореї почнеться черговий голод. Далі ...
Південна Корея зараз один з лідерів промисловості і науки у Світі.
зрозуміло....
"с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.