Юна гімнастка Олександра Паскаль, яка втратила ногу внаслідок російського обстрілу, показала, як збирається на тренування. ВIДЕО

Мама Олександри поділилася відео, як маленька гімнастка вдягається на тренування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дівчинка продовжує активно займатися художньою гімнастикою, виступати на змаганнях та зніматися для різноманітних шоу. 

Одеська область (3448) поранення (2836) гімнастика (87) Затока (55)
+39
Ненавиджу і проклинаю москалів! Всіх!!
06.10.2024 11:57 Відповісти
06.10.2024 11:57 Відповісти
+32
Щоб ви всі москальські виродки здохли!!!! За що стражджають наші діти? Дитинко, будь щаслива!
06.10.2024 11:58 Відповісти
06.10.2024 11:58 Відповісти
+24
Сонечко)
06.10.2024 11:58 Відповісти
06.10.2024 11:58 Відповісти
Слава Україні !
06.10.2024 11:38 Відповісти
06.10.2024 11:38 Відповісти
Ненавиджу і проклинаю москалів! Всіх!!
06.10.2024 11:57 Відповісти
06.10.2024 11:57 Відповісти
Щоб ви всі москальські виродки здохли!!!! За що стражджають наші діти? Дитинко, будь щаслива!
06.10.2024 11:58 Відповісти
06.10.2024 11:58 Відповісти
Сонечко)
06.10.2024 11:58 Відповісти
06.10.2024 11:58 Відповісти
🌞💙
06.10.2024 12:40 Відповісти
06.10.2024 12:40 Відповісти
Кожен кацап та їх прибічник відповідальний за смерті, каліцтва, горе, руйнування. Божа кара буде страшною
06.10.2024 12:06 Відповісти
06.10.2024 12:06 Відповісти
ага, тільки, ви, всраті капітулянти, що знову втомилися, не забудьте розказати цій маленькій героїчній україночці. що україна програла, і коли небудь її дім в мелітополі, або в бердянську, або в маріуполі, буде звільнено, і можливо її діти, це побачать.
06.10.2024 12:13 Відповісти
06.10.2024 12:13 Відповісти
1. Ііі ..? Так у Кореї. Подібно було у Німеччині. Історичні ситуації різні, але все ж таки.

2. Як Ви думаєте буде проводитися розмін територіями враховуючи фактор нашої присутності у Курській області ??

3. З позитиву - зверніть увагу на диван і пульт на стіні. У багатьох навіть близько такого немає.
06.10.2024 12:56 Відповісти
06.10.2024 12:56 Відповісти
2014 - крим, частина донбаса.
2022 - крим, донбас, частина запоріжжя, частина херсонщини.
2030-? крим донбас, запоріжжя, херсонщина?
2040-? харків, миколаїв, одеса, лівий берег дніпра?

задовбали, німеччиною, та кореєю!
німеччина, була агресором. її розділили. до речі черчиль був категорично проти.
корея? то ви віддаєте частину україни в концтабір, типу п. корея?
06.10.2024 13:20 Відповісти
06.10.2024 13:20 Відповісти
Потік емоцій.

Будуть успіхи на фронті, ЗСУ погонять ЗСР, буде звільнення частини території, або до кордонів 1991 р.

Історичні ситуації різні ... Розділ схожий - частина окупована. НДР виникла на окупованій Рад. Союзом території. Так ??
Об"єдналась Німеччина ближче до розпаду СРСР. Так ?

Корея наразі роз"єднана і перспектив щось не проглядається. Проте, якщо і коли загнеться Китай, у Півн. Кореї почнеться черговий голод. Далі ...

Південна Корея зараз один з лідерів промисловості і науки у Світі.
06.10.2024 16:43 Відповісти
06.10.2024 16:43 Відповісти
тобто, почалося розмазування гімна по пальцях.
зрозуміло....
06.10.2024 16:47 Відповісти
06.10.2024 16:47 Відповісти
з унітазним сленгом туди будь ласка
06.10.2024 17:25 Відповісти
06.10.2024 17:25 Відповісти
Воно позаздрило дівчинці без ніжки, бо в неї диван, а в нього немає такого дивану
06.10.2024 21:22 Відповісти
06.10.2024 21:22 Відповісти
Мабуть воно з тих асвабадітєлєй, що унітази крали
06.10.2024 21:24 Відповісти
06.10.2024 21:24 Відповісти
Не пробачати московитських тварюк як 300 років пробачали!
06.10.2024 12:40 Відповісти
06.10.2024 12:40 Відповісти
300 ? Все почалося набагато раніше, 1169-го року, коли русскій(!) князь Андрєй Боголюбскій
"с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.

06.10.2024 13:18 Відповісти
06.10.2024 13:18 Відповісти
Незламна дівчинка! А всім кацапам, горіти в пеклі, за смерті і каліцтва всіх українців!
06.10.2024 12:42 Відповісти
06.10.2024 12:42 Відповісти
Кацапи мають за все заплатити і не тільки грошима і територіями.
06.10.2024 13:04 Відповісти
06.10.2024 13:04 Відповісти
Щасти тобі, Олександро! Ти не здаєшся, а значить вже перемагаєш. Радіємо за тебе і віримо, що найбільші твої перемоги ще попереду 🧡
06.10.2024 14:28 Відповісти
06.10.2024 14:28 Відповісти
Вважаю що це було б справедливо щоб дітки рашистів поділилися ручками і ніжками з нашими пораненими дітьми .
06.10.2024 14:33 Відповісти
06.10.2024 14:33 Відповісти
Сжигать живьем каZZапов за это!
07.10.2024 01:14 Відповісти
07.10.2024 01:14 Відповісти
 
 