Бойцы 79 ОДШБр уничтожили 2 российских танка и 6 бронемашин с российской пехотой на Кураховском направлении. ВИДЕО
Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады остановили российский механизированный штурм на Кураховском направлении
В ходе боя бойцы уничтожили 2 российских танка и 6 бронемашин с пехотой. Еще один так был поврежден, сообщает Цензор.НЕТ.
По живой силе потери врага следующие: 20 - "200", 25 - "300".
в надії вижити ,
здохніть падли , так як ми вас не кликали в гості 🙁