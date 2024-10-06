РУС
Бойцы 79 ОДШБр уничтожили 2 российских танка и 6 бронемашин с российской пехотой на Кураховском направлении. ВИДЕО

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады остановили российский механизированный штурм на Кураховском направлении

В ходе боя бойцы уничтожили 2 российских танка и 6 бронемашин с пехотой. Еще один так был поврежден, сообщает Цензор.НЕТ.

По живой силе потери врага следующие: 20 - "200", 25 - "300".

У передостаннього наче дупа і голова в одну сторону дивляться.. Вже почали мутантів в бій пускати.
06.10.2024 14:47 Ответить
Чудово...
06.10.2024 15:02 Ответить
Скільки ще цих виродків має здохнути щоб їхнє бидлонаселення почало бути невдоволенним?
06.10.2024 15:15 Ответить
79 -а як завжди - нещадно, прицільно, смертельно.
06.10.2024 15:41 Ответить
у меня сегодня был случай\ я прибераю на остановке5 утра подезжает бус и мне кричат стоять сволочь это ****** с ткц я им говорю вы мне на что они ответили. но я эту сволочь не боюсь с утра уже была в вонкомате,а тепеь пусть их наши парни судят
06.10.2024 17:31 Ответить
що це було??
06.10.2024 19:41 Ответить
Не зупиняйтесь знищувати російських окупантів
06.10.2024 22:34 Ответить
Кацапню безжалісно бʼють наші воїни , а вони ще й дригаються ,
в надії вижити ,
здохніть падли , так як ми вас не кликали в гості 🙁
06.10.2024 23:25 Ответить
 
 