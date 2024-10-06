Бойцы 79 ОДШБр уничтожили 2 российских танка и 6 бронемашин с российской пехотой на Кураховском направлении. ВИДЕО

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады остановили российский механизированный штурм на Кураховском направлении

В ходе боя бойцы уничтожили 2 российских танка и 6 бронемашин с пехотой. Еще один так был поврежден, сообщает Цензор.НЕТ.

По живой силе потери врага следующие: 20 - "200", 25 - "300".

Также смотрите: Воины 60 ОМБр с беспилотника наблюдают за детонацией боекомплекта танка. ВИДЕО