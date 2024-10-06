РУС
Воины 60 ОМБр с беспилотника наблюдают за детонацией боекомплекта танка. ВИДЕО

Воины 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожили ударом дрона-камикадзе российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских операторов беспилотника опубликован в соцсети.

мені здається що білу ладу родичі екіпажу не отримають... там і днк ні з чого буде взяти...
06.10.2024 12:35 Ответить
Швидко їздять... На цілу хвилину після початку обстрілу довше прожили...
06.10.2024 13:41 Ответить
При такій детонації екіпаж уже в перших рядах сидить на концерті кабздона!!!
06.10.2024 14:27 Ответить
а .... іван іванович вижив?
06.10.2024 16:33 Ответить
Або пекло, або донакабздону
07.10.2024 06:25 Ответить
 
 