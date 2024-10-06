Воины 60 ОМБр с беспилотника наблюдают за детонацией боекомплекта танка. ВИДЕО
Воины 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады уничтожили ударом дрона-камикадзе российский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских операторов беспилотника опубликован в соцсети.
Oleksandr Boiko
Яр Холодний
Luk Viktor
Григорий Бондаренко #527937
Владислав Сварчевський
