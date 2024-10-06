Воїни 60 ОМБр з безпілотника спостерігають за детонацією боєкомплекту танка. ВIДЕО
Воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади знищили ударом дрона-камікадзе російський танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських операторів безпілотника опублікований у соцмережі.
Oleksandr Boiko
Яр Холодний
Luk Viktor
Григорий Бондаренко #527937
Владислав Сварчевський
