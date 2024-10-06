УКР
Воїни 60 ОМБр з безпілотника спостерігають за детонацією боєкомплекту танка. ВIДЕО

Воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади знищили ударом дрона-камікадзе російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських операторів безпілотника опублікований у соцмережі.

танк (2112) знищення (8028)
мені здається що білу ладу родичі екіпажу не отримають... там і днк ні з чого буде взяти...
06.10.2024 12:35 Відповісти
Швидко їздять... На цілу хвилину після початку обстрілу довше прожили...
06.10.2024 13:41 Відповісти
При такій детонації екіпаж уже в перших рядах сидить на концерті кабздона!!!
06.10.2024 14:27 Відповісти
а .... іван іванович вижив?
06.10.2024 16:33 Відповісти
Або пекло, або донакабздону
07.10.2024 06:25 Відповісти
 
 