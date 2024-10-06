Окупант застряг у вікні, однак дрон-камікадзе бійців 100 ОМБр "проштовхнув" загарбника. ВIДЕО
На Торецькому напрямку бійці 100-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника, який намагався пролізти через вікно, дроном-камікадзе.
Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ", інформує Цензор.НЕТ.
Oxa Ogel
06.10.2024 11:45
Tema9
06.10.2024 11:53
Валентин Коваль #587289
06.10.2024 11:45
голову"цент прінятія решєній"
Бути на порозі смерті--пісня Боба Ділана
Вже не додасть мені добра
Стає все темним, як у сні
Здається, я стукаю в небеса
Стук, стук, стукаю в небеса
Стук, стук, стукаю в небеса
Стук, стук, стукаю в небеса
Здається, я стукаю в небеса
Але в даному випадку рашистська тварюка стукала до пекла.
Пора кацапам пайки врізати -повжиралися.
Покуда плеть нужна холопу ,
Им ветер свежих перемен ,
Всегда вдували через ж....у ..... .....И.Губерман.