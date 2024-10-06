Окупант застряг у вікні, однак дрон-камікадзе бійців 100 ОМБр "проштовхнув" загарбника. ВIДЕО

На Торецькому напрямку бійці 100-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника, який намагався пролізти через вікно, дроном-камікадзе.

Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ", інформує Цензор.НЕТ.

