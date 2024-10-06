УКР
Окупант застряг у вікні, однак дрон-камікадзе бійців 100 ОМБр "проштовхнув" загарбника. ВIДЕО

На Торецькому напрямку бійці 100-ої окремої механізованої бригади ліквідували російського загарбника, який намагався пролізти через вікно, дроном-камікадзе.

Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ", інформує Цензор.НЕТ.

+32
Кацапчик подумав: " опять кадыровцы..."
06.10.2024 11:45 Відповісти
+16
Знайшов пригод на свою дупу.
06.10.2024 11:53 Відповісти
+14
****** дітки заробітки
06.10.2024 11:45 Відповісти
06.10.2024 12:42 Відповісти
прочистили "трубу"
06.10.2024 19:06 Відповісти
06.10.2024 11:45 Відповісти
Підором прийшов і доказаним підором відійшов .
06.10.2024 11:50 Відповісти
недовліз чи недовиліз…. нехай кобзон розбирається…
06.10.2024 11:50 Відповісти
Заразом і гемор одним дотиком вилікував.
06.10.2024 11:51 Відповісти
Знайшов пригод на свою дупу.
06.10.2024 11:53 Відповісти
Все как у рабссиян, доходит только через жопу.
06.10.2024 12:05 Відповісти
Добре, якщо б вижив... Срав би безперервно і без яєць "Калінку-Малінку" танцювати спідручніше!
06.10.2024 12:08 Відповісти
Ахахаха! Це саме епічне шо я бачив. )))
06.10.2024 12:12 Відповісти
Прямо в голову "цент прінятія решєній"
06.10.2024 12:18 Відповісти
Такого ще не бачив
06.10.2024 12:27 Відповісти
"Guns 'N' Roses"-«Knockin' on Heaven's Door»
Бути на порозі смерті--пісня Боба Ділана
06.10.2024 12:49 Відповісти
Мамо, забери шеврон собі

Вже не додасть мені добра

Стає все темним, як у сні

Здається, я стукаю в небеса

Стук, стук, стукаю в небеса

Стук, стук, стукаю в небеса

Стук, стук, стукаю в небеса

Здається, я стукаю в небеса

Але в даному випадку рашистська тварюка стукала до пекла.
06.10.2024 14:34 Відповісти
Пример почему воевать должны 18-25 летние. У данного экземпляра плохая физ.подготовка. Это заметно, когда ещё на подоконник забирался.
06.10.2024 12:52 Відповісти
Бог в помощь!
06.10.2024 12:52 Відповісти
а дрон у сраку!
06.10.2024 13:14 Відповісти
То він часом не з нашого обмінного фонду? Бо в нас кацапських полонених наче кабанів годують.
Пора кацапам пайки врізати -повжиралися.
06.10.2024 13:11 Відповісти
отскрєпілі)
06.10.2024 13:20 Відповісти
Всьо от того, что кто-то слішком много єст.
06.10.2024 13:28 Відповісти
трішечки раніше і можна буо прямо в очєло влучить, для ефектного кадру)
06.10.2024 13:34 Відповісти
Срака (жопа) - це в них "сакральнає мєста".
06.10.2024 14:06 Відповісти
Завініпухілі.
06.10.2024 15:04 Відповісти
отдал очко за друга. тот остался жить. на расии памятник герою - пол жопы.
06.10.2024 16:31 Відповісти
Якщо платіж застряг на транзитній ячейці, його треба протовкнути😁
06.10.2024 17:11 Відповісти
П'ятачок допоміг Віні пролізти в нірку.
06.10.2024 17:17 Відповісти
.......Не разогнуть рабам колен,
Покуда плеть нужна холопу ,
Им ветер свежих перемен ,
Всегда вдували через ж....у ..... .....И.Губерман.
06.10.2024 18:08 Відповісти
07.10.2024 08:19 Відповісти
07.10.2024 08:20 Відповісти
 
 