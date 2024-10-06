РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9286 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 391 32

Оккупант застрял в окне, однако дрон-камикадзе бойцов 100 ОМБр "протолкнул" захватчика. ВИДЕО

На Торецком направлении бойцы 100-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика, который пытался пролезть через окно, дроном-камикадзе.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Оперативно-тактическая группировка "Луганск", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: От точных сбрасываний боеприпасов горит вражеская БМП в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20346) ликвидация (3974)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Кацапчик подумав: " опять кадыровцы..."
показать весь комментарий
06.10.2024 11:45 Ответить
+16
Знайшов пригод на свою дупу.
показать весь комментарий
06.10.2024 11:53 Ответить
+14
****** дітки заробітки
показать весь комментарий
06.10.2024 11:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****** дітки заробітки
показать весь комментарий
06.10.2024 11:45 Ответить
Кацапчик подумав: " опять кадыровцы..."
показать весь комментарий
06.10.2024 11:45 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2024 12:42 Ответить
прочистили "трубу"
показать весь комментарий
06.10.2024 19:06 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2024 11:45 Ответить
Підором прийшов і доказаним підором відійшов .
показать весь комментарий
06.10.2024 11:50 Ответить
недовліз чи недовиліз…. нехай кобзон розбирається…
показать весь комментарий
06.10.2024 11:50 Ответить
Заразом і гемор одним дотиком вилікував.
показать весь комментарий
06.10.2024 11:51 Ответить
Знайшов пригод на свою дупу.
показать весь комментарий
06.10.2024 11:53 Ответить
Все как у рабссиян, доходит только через жопу.
показать весь комментарий
06.10.2024 12:05 Ответить
Добре, якщо б вижив... Срав би безперервно і без яєць "Калінку-Малінку" танцювати спідручніше!
показать весь комментарий
06.10.2024 12:08 Ответить
Ахахаха! Це саме епічне шо я бачив. )))
показать весь комментарий
06.10.2024 12:12 Ответить
Прямо в голову "цент прінятія решєній"
показать весь комментарий
06.10.2024 12:18 Ответить
Такого ще не бачив
показать весь комментарий
06.10.2024 12:27 Ответить
"Guns 'N' Roses"-«Knockin' on Heaven's Door»
Бути на порозі смерті--пісня Боба Ділана
показать весь комментарий
06.10.2024 12:49 Ответить
Мамо, забери шеврон собі

Вже не додасть мені добра

Стає все темним, як у сні

Здається, я стукаю в небеса

Стук, стук, стукаю в небеса

Стук, стук, стукаю в небеса

Стук, стук, стукаю в небеса

Здається, я стукаю в небеса

Але в даному випадку рашистська тварюка стукала до пекла.
показать весь комментарий
06.10.2024 14:34 Ответить
Пример почему воевать должны 18-25 летние. У данного экземпляра плохая физ.подготовка. Это заметно, когда ещё на подоконник забирался.
показать весь комментарий
06.10.2024 12:52 Ответить
Бог в помощь!
показать весь комментарий
06.10.2024 12:52 Ответить
а дрон у сраку!
показать весь комментарий
06.10.2024 13:14 Ответить
То він часом не з нашого обмінного фонду? Бо в нас кацапських полонених наче кабанів годують.
Пора кацапам пайки врізати -повжиралися.
показать весь комментарий
06.10.2024 13:11 Ответить
отскрєпілі)
показать весь комментарий
06.10.2024 13:20 Ответить
Всьо от того, что кто-то слішком много єст.
показать весь комментарий
06.10.2024 13:28 Ответить
трішечки раніше і можна буо прямо в очєло влучить, для ефектного кадру)
показать весь комментарий
06.10.2024 13:34 Ответить
Срака (жопа) - це в них "сакральнає мєста".
показать весь комментарий
06.10.2024 14:06 Ответить
Завініпухілі.
показать весь комментарий
06.10.2024 15:04 Ответить
отдал очко за друга. тот остался жить. на расии памятник герою - пол жопы.
показать весь комментарий
06.10.2024 16:31 Ответить
Якщо платіж застряг на транзитній ячейці, його треба протовкнути😁
показать весь комментарий
06.10.2024 17:11 Ответить
П'ятачок допоміг Віні пролізти в нірку.
показать весь комментарий
06.10.2024 17:17 Ответить
.......Не разогнуть рабам колен,
Покуда плеть нужна холопу ,
Им ветер свежих перемен ,
Всегда вдували через ж....у ..... .....И.Губерман.
показать весь комментарий
06.10.2024 18:08 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 08:19 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 08:20 Ответить
 
 