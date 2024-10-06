Оккупант застрял в окне, однако дрон-камикадзе бойцов 100 ОМБр "протолкнул" захватчика. ВИДЕО
На Торецком направлении бойцы 100-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика, который пытался пролезть через окно, дроном-камикадзе.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Оперативно-тактическая группировка "Луганск", информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+32 Oxa Ogel
показать весь комментарий06.10.2024 11:45 Ответить Ссылка
+16 Tema9
показать весь комментарий06.10.2024 11:53 Ответить Ссылка
+14 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий06.10.2024 11:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
голову"цент прінятія решєній"
Бути на порозі смерті--пісня Боба Ділана
Вже не додасть мені добра
Стає все темним, як у сні
Здається, я стукаю в небеса
Стук, стук, стукаю в небеса
Стук, стук, стукаю в небеса
Стук, стук, стукаю в небеса
Здається, я стукаю в небеса
Але в даному випадку рашистська тварюка стукала до пекла.
Пора кацапам пайки врізати -повжиралися.
Покуда плеть нужна холопу ,
Им ветер свежих перемен ,
Всегда вдували через ж....у ..... .....И.Губерман.