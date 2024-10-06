От точных сбрасываний боеприпасов горит вражеская БМП в Курской области. ВИДЕО

Воины 41-й отдельной механизированной бригады в Курской области успешно уничтожают вражескую бронетехнику, а также российских захватчиков. Бойцы точными сбросами боеприпасов уничтожили вражескую БМП.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

