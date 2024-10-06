РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9286 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 542 14

От точных сбрасываний боеприпасов горит вражеская БМП в Курской области. ВИДЕО

Воины 41-й отдельной механизированной бригады в Курской области успешно уничтожают вражескую бронетехнику, а также российских захватчиков. Бойцы точными сбросами боеприпасов уничтожили вражескую БМП.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы СБУ поразили два российских ЗРК "Бук", а также 10 танков и 33 ББМ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20346) уничтожение (7703) Курск (1179)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Це не БМП, а БТР 80 або 82А.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:50 Ответить
+5
Ну якщо за міжнародною класифікацією, то так потрібно і писати - "горить ворожа IFV". Але ж на відео явно кацапський БТР-80 (або 82/82А). А їх і у нас, і у москалів саме так і називають - БТР (або "бетер").
показать весь комментарий
06.10.2024 11:35 Ответить
+4
Те з того, що цей бтр вже ніколи не під'їде до твого під'їзду.
показать весь комментарий
06.10.2024 11:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що з того, якщо нашій території ми втрачаємо все більше...
показать весь комментарий
06.10.2024 10:11 Ответить
Те з того, що цей бтр вже ніколи не під'їде до твого під'їзду.
показать весь комментарий
06.10.2024 11:02 Ответить
Це не БМП, а БТР 80 або 82А.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:50 Ответить
за міжнародною клвсифікацією озброєння броньований транспорт з гарматою від 20мм вважається IFV (Infantry Fighting Vehicles) тобто БМП - тому БТР-80 все ще БТР (Armoured Personnel Carriers), а от БТР-82, БТР-3, БТР-4 це вже БМП
показать весь комментарий
06.10.2024 11:13 Ответить
Ну якщо за міжнародною класифікацією, то так потрібно і писати - "горить ворожа IFV". Але ж на відео явно кацапський БТР-80 (або 82/82А). А їх і у нас, і у москалів саме так і називають - БТР (або "бетер").
показать весь комментарий
06.10.2024 11:35 Ответить
мабуть дарма Цензор на міжнародну термінологію переходить - совок з вас не витравити
показать весь комментарий
06.10.2024 12:39 Ответить
Це помилка. Хтось її зробив, а Ви її виправдовуєте.
показать весь комментарий
06.10.2024 15:28 Ответить
А що сі стало...? Чому палає...?
показать весь комментарий
06.10.2024 10:51 Ответить
Останови на 36 секунде и посмотри, что рядом на поле лежит.
показать весь комментарий
06.10.2024 11:23 Ответить
А що сі стало...? Чому палає...? (жарт)
показать весь комментарий
06.10.2024 12:15 Ответить
там видны обломки двух беспилотников...
показать весь комментарий
06.10.2024 12:20 Ответить
Це БТР-82А, а не БМП. Редактори сплять довго в неділю, чи що?
показать весь комментарий
06.10.2024 10:57 Ответить
не зважаючи на совєцьку абревіатуру в назві, БТР-82 класифікується як БМП
показать весь комментарий
06.10.2024 11:15 Ответить
Тоді вже БТР 82А = БМП по класифікації НАТО, тому що у просто БТР 82 тільки кулемет без гармати.
показать весь комментарий
06.10.2024 16:05 Ответить
 
 