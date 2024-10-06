УКР
Від влучних скидів боєприпасів горить ворожа БМП в Курській області. ВIДЕО

Воїни 41-ої окремої механізованої бригади в Курській області успішно нищать ворожу бронетехніку, а також російських загарбників. Бійці влучними скидами боєприпасів знищили ворожу БМП.

Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Спецпризначенці СБУ уразили два російські ЗРК "Бук", а також 10 танків і 33 ББМ. ВIДЕО

армія рф (18507) знищення (8028) Курськ (1191)
+6
Це не БМП, а БТР 80 або 82А.
06.10.2024 10:50 Відповісти
+5
Ну якщо за міжнародною класифікацією, то так потрібно і писати - "горить ворожа IFV". Але ж на відео явно кацапський БТР-80 (або 82/82А). А їх і у нас, і у москалів саме так і називають - БТР (або "бетер").
06.10.2024 11:35 Відповісти
+4
Те з того, що цей бтр вже ніколи не під'їде до твого під'їзду.
06.10.2024 11:02 Відповісти
І що з того, якщо нашій території ми втрачаємо все більше...
06.10.2024 10:11 Відповісти
Те з того, що цей бтр вже ніколи не під'їде до твого під'їзду.
06.10.2024 11:02 Відповісти
06.10.2024 10:50 Відповісти
за міжнародною клвсифікацією озброєння броньований транспорт з гарматою від 20мм вважається IFV (Infantry Fighting Vehicles) тобто БМП - тому БТР-80 все ще БТР (Armoured Personnel Carriers), а от БТР-82, БТР-3, БТР-4 це вже БМП
показати весь коментар
06.10.2024 11:13 Відповісти
06.10.2024 11:35 Відповісти
мабуть дарма Цензор на міжнародну термінологію переходить - совок з вас не витравити
06.10.2024 12:39 Відповісти
Це помилка. Хтось її зробив, а Ви її виправдовуєте.
06.10.2024 15:28 Відповісти
А що сі стало...? Чому палає...?
06.10.2024 10:51 Відповісти
Останови на 36 секунде и посмотри, что рядом на поле лежит.
06.10.2024 11:23 Відповісти
А що сі стало...? Чому палає...? (жарт)
06.10.2024 12:15 Відповісти
там видны обломки двух беспилотников...
06.10.2024 12:20 Відповісти
Це БТР-82А, а не БМП. Редактори сплять довго в неділю, чи що?
06.10.2024 10:57 Відповісти
не зважаючи на совєцьку абревіатуру в назві, БТР-82 класифікується як БМП
06.10.2024 11:15 Відповісти
Тоді вже БТР 82А = БМП по класифікації НАТО, тому що у просто БТР 82 тільки кулемет без гармати.
06.10.2024 16:05 Відповісти
 
 