Від влучних скидів боєприпасів горить ворожа БМП в Курській області. ВIДЕО
Воїни 41-ої окремої механізованої бригади в Курській області успішно нищать ворожу бронетехніку, а також російських загарбників. Бійці влучними скидами боєприпасів знищили ворожу БМП.
Відповідне відео було опубліковано у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
