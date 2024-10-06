Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ "дала один из крупнейших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена."

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Говорил с Главкомом Сырским. Был доклад по текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами по деталям Плана победы - военных пунктов Плана и стратегических безопасности.

Я отправил наших представителей в Вашингтон - начальника Генштаба Баргилевича и вице-премьер-министра Стефанишину. Также был доклад по Курской операции. Сегодня - два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и продолжает помогать нашему государству. Украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст.

И, конечно, я хочу поблагодарить всех наших ребят - каждое подразделение, которые делают все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины. Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир. Я благодарю всех, кто помогает Украине! Я горжусь нашими людьми!" - сказал Зеленский.

