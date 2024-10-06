РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4275 посетителей онлайн
Новости Видео
4 836 69

Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ "дала один из крупнейших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена."

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Говорил с Главкомом Сырским. Был доклад по текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами по деталям Плана победы - военных пунктов Плана и стратегических безопасности.

Я отправил наших представителей в Вашингтон - начальника Генштаба Баргилевича и вице-премьер-министра Стефанишину. Также был доклад по Курской операции. Сегодня - два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и продолжает помогать нашему государству. Украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст.

И, конечно, я хочу поблагодарить всех наших ребят - каждое подразделение, которые делают все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины. Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир. Я благодарю всех, кто помогает Украине! Я горжусь нашими людьми!" - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский подписал закон о создании реестра украинских виноделов

Автор: 

Зеленский Владимир (21666) обращение (799)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
Стільки загиблих і втраченої кращої техніки заради обмінного фонду в три сотні кацапів?
показать весь комментарий
06.10.2024 20:53 Ответить
+37
Спиш добре, бастардо? Полоненi не сняться, гнида хрипата?
показать весь комментарий
06.10.2024 20:53 Ответить
+35
Ішак створив на рівному місці чергову проблему і тепер шукає на гімні меду. Розкажи ліпше про здачу Донбасу.
показать весь комментарий
06.10.2024 20:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гарно сказано!!!!!
показать весь комментарий
06.10.2024 21:20 Ответить
страчені полонені на твоїй совісті, зе- мерзота. Ти хоть раз згадав їх в хрипатих відосах? коли вже нарешті травневими шашликами вдавишся
показать весь комментарий
06.10.2024 21:43 Ответить
В обмінному фонді Цемах та Медведчук- українські громадяни. Можна продовжувати поповнювати фонд без курської операції?
показать весь комментарий
06.10.2024 20:51 Ответить
Стільки загиблих і втраченої кращої техніки заради обмінного фонду в три сотні кацапів?
показать весь комментарий
06.10.2024 20:53 Ответить
а ці підори кацапи почали наших полонених почали дуже вбивати ДЕ ПРАВДА І РІЗНІ КОНВЕНКЦІЇЇ КОТРІ ПРИЙМАЛИ РІЗНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЯ ДУМКА--з них потрібно виходиити -показати приклад їх недолугості і непотрібності а ми їм внески платим ВОНИ **** ГРОШІ ГРЕБУТЬ І НІЧОГО НЕ РОБЛЯТЬ!!!
показать весь комментарий
06.10.2024 22:23 Ответить
Спиш добре, бастардо? Полоненi не сняться, гнида хрипата?
показать весь комментарий
06.10.2024 20:53 Ответить
Ішак створив на рівному місці чергову проблему і тепер шукає на гімні меду. Розкажи ліпше про здачу Донбасу.
показать весь комментарий
06.10.2024 20:54 Ответить
Днепр, видимо пленных держат в АТБ...
показать весь комментарий
06.10.2024 20:56 Ответить
Просто бреше.
показать весь комментарий
06.10.2024 20:58 Ответить
А скільки ми там втратили?!!!
показать весь комментарий
06.10.2024 21:19 Ответить
Як би ті підрозділи які задіяні в курській операції були задіяні на покровському напрямку, чи були б втрачені Красногорівка ,Новогродівка ,Вугледар і ще десяток сіл ? тому комусь дуже хочется піару ,а Україна втрачає терпиторії і своїх людей.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:22 Ответить
Менше треба,мабуть,про обмінний фонд ляпати,бо це,можливо,й спровокувало деяку кількість воїнів ЗСУ спробувати здатися в полон,а їх просто розстріляли.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:22 Ответить
Курська операція - це прикриття здачі Донеччини. путін дав вові добро еа це. Україна не стерла жодного населеного пункту на росії
показать весь комментарий
06.10.2024 21:24 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2024 23:31 Ответить
а чому не назвав цифру???
загиблих, поранених,...
наших.....
бо незнає
бо ето нє то, ето другоє.
скільки втрачено території України, через те що війська та техніку послали на курськ????
чи не залишаться там всі, "назавжди"
чи витримає після цього Україна?
показать весь комментарий
06.10.2024 21:25 Ответить
Народний депутат України від "Слуги Народу" Олег Дунда вважає за необхідне збільшити кількість асиметричних ударів по РФ на кшталт успішної Курської офензиви й, зокрема, "зайти у Білорусь"

Про це політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва), https://ru.belsat.eu/82680374/ukrainskij-deputat-oleg-dunda-nado-perenosit-vojnu-v-belarus інформує білоруський опозиційний телеканал "Белсат".

"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.

"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:28 Ответить
Само "слуга" Дунда і далі буде колупатись в носі на теплому дивані, уявляти себе Суворовим або Жуковим, для яких "баби єщо нарожают!" і буде отримувати за це десятки тисяч з бюджету України щомісяця.

Але що зробиш? Такий вибір зробив мудрий лохторат.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:23 Ответить
A skoka pogibshih i ranenih , eta on niskazal ? 🤔
показать весь комментарий
06.10.2024 21:32 Ответить
Покласти кілька тисяч щоб звільнити кілька сотень. Геніальна операція від хриплого недоумка!
показать весь комментарий
06.10.2024 21:35 Ответить
Яке воно огидне.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:36 Ответить
бубуин вугледарського напрямку вже нема, ******?
показать весь комментарий
06.10.2024 21:47 Ответить
немає, просирський вже прострав Вугледар. тепер проводять щоденні ставки, де вирішують яке ж мсіто подарувати ***** наступним
показать весь комментарий
07.10.2024 10:47 Ответить
Вже навіть самому останньому віслюку в Україні стали зрозумілі злочиннині прорахунки Курськой авантюри.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:53 Ответить
Віслюкам може й зрозуміло але багатьом незрозуміло, тут один недавно два дні доказував мені що це врятувало Сумську область від обстрілів. Ага, сьогодні в Сумах слухав далекі вибухи. Людина десь далеко живе і щось доказує мені, місцевому.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:10 Ответить
Її зараз не можна вже припиняти, бо руські вже на кордоні сумської не зупиняться, а підуть до Конотопу і далі.
показать весь комментарий
07.10.2024 02:01 Ответить
Ми не схід і не південь і голосувало у нас за всіляких сєпарів мало людей. Якби ми були їм цікаві то вони не виходили в 2022. До Вашого відома довжина кордону де йде операція -25 км а весь кордон по Сумській області 563 км. Можна ж і зараз йти оркам в іншому місці але ні. Це зелена брехня що область прямо врятували цим суджанським наступом від окупації.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:01 Ответить
Є ще одна така - Тетяна Попова, типу журналістка, яка побувала на прикордонні Сумщини - кілька годин, десь через пару тижнів від початку Курської операції. Говорила, на якомусь стрімі, мовляв, тихіше стало. Вона побула та й поїхала, а місцеві знають, що з обстрілами стало набагато гірше
показать весь комментарий
07.10.2024 08:22 Ответить
Прикордонна частина Сумської області теж обмінний фонд.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:03 Ответить
,,Я пишаюся нашими людьми!" - сказав Зеленський. Яка тільки брехлива та цинічна потвора! Все своє недолуге життя висміював Украіну, украінців та все украінське- а тут раптом запишався!
показать весь комментарий
06.10.2024 22:09 Ответить
для зелупи "наші" це не українці, може і справді пишається, що зайняли Вугледар
показать весь комментарий
07.10.2024 10:52 Ответить
Иди
показать весь комментарий
06.10.2024 22:11 Ответить
А здав у полон cкільки? 2,5 тисячі бійців тільки із маріупольського заводу "Азовсталь" про яких майже й не згадує.....А взагалі за всю війну через своє недолуге керівництво?
показать весь комментарий
06.10.2024 22:20 Ответить
Захисників Азовсталі яких як Зеля буцімто евакуював ще навіть не рахували.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:23 Ответить
У цієї мерзотної гниди є одне правило - не говорити про погане
показать весь комментарий
06.10.2024 22:24 Ответить
Ааааа! Зрозумів! Курська операція була задумана для поповнення обмінного фонду! Круто!!
показать весь комментарий
06.10.2024 22:29 Ответить
Ну і скільки він звільв цього року? 200, 300, чи 5 тисяч?
показать весь комментарий
06.10.2024 22:33 Ответить
Когда генералы докладывают что на Донбассе не хватает людей (на днях читал что соотношение 1 к 5) открывать новый фронт не самое умное решение.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:33 Ответить
Щоб компенсувати Маріуполь який здав цей підар потрібно "визволити" всю Курську область. Тільки це на відміну від Маріуполя не реально.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:37 Ответить
Цього лицедея поставили, щоб нам байки розказував, а ситуація насправді не проста
показать весь комментарий
06.10.2024 22:38 Ответить
Падло хрипате, вже не знає як викрутитися з того неподобства із Курськом. Його , невігласа залежного, розвели як лоха, а він і досі не в темі.
показать весь комментарий
06.10.2024 22:50 Ответить
Для обмінного фонду треба брати ОПу у повному складі, квартал, зелених слуг і ін. друзяк-зрадників хрипатого, які допомогають йому у виконанні Оманських домовленостей. Вони - малороси і усе рівно рано чи пізно туди (на рашку) повтікають. Чимало зелених вже там. Або на окупованих територіях служать *****.
показать весь комментарий
06.10.2024 23:45 Ответить
Локшина. Без даних про наші втрати - це колихання повітря.
Розширити лінію фронту, потім робити додаткові резерви.
Казати про відсутність грошей, і окуповували ще землі...
Це дуже поганий обмін як в часі, так і в здобутках.
показать весь комментарий
07.10.2024 01:29 Ответить
Звільнення з полону, це дуже важливо. Але через Курську операцію ми втратили на Донбасі кілька міст з населенням біля 100 тисяч людей. Тому це був невигідний обмін.
показать весь комментарий
07.10.2024 01:59 Ответить
осознано
показать весь комментарий
07.10.2024 10:54 Ответить
Воно то так, звичайно, але вигоди усе одно не співставні. Прильотів по Сумах та прикордонню, а відповідно і жертв побільшало в рази. І це тепер каби, а не арта
показать весь комментарий
07.10.2024 08:14 Ответить
Де Азов?
показать весь комментарий
07.10.2024 09:39 Ответить
А втрата Вугледару привела до одної із най більших страт полонених ЗСУ і так буде і далі допоки ви в курськ відвели всі най ефективніші боєві резерви і навіть срану оборону достатню не заняли і я вже не говорю про курську АЕС якою і мала би бути ціль операції. А так то кожен день втрата території на Донбасі а Зелений х******** і в уст не дує поки його Єрмак чпокає в ОПу...
показать весь комментарий
07.10.2024 10:06 Ответить
ЧМО ЗЕЛЕНЕ - вже тошнить від тебе
показать весь комментарий
07.10.2024 10:20 Ответить
наркоман упоротий знову нюхнув
показать весь комментарий
07.10.2024 10:26 Ответить
Й один з найбільших внесків по здачі в полон. Патужно!
показать весь комментарий
07.10.2024 10:30 Ответить
Коксовий вже задовбав
показать весь комментарий
07.10.2024 11:35 Ответить
Хто штудіював медицину - підтвердіть, що перед нами виступає обдолбаний наркоман. Неадекватна істота, абсолютно не відповідальна за сказане. Таке враження, що його спец. підколюють і випускають "на камеру" підперши пушкою убік. А на т.з. візитах, перемовинах за кордоном від нього ні на крок не відходить Єрмак.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:16 Ответить
 
 