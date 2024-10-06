Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ "дала один из крупнейших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена."
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Говорил с Главкомом Сырским. Был доклад по текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами по деталям Плана победы - военных пунктов Плана и стратегических безопасности.
Я отправил наших представителей в Вашингтон - начальника Генштаба Баргилевича и вице-премьер-министра Стефанишину. Также был доклад по Курской операции. Сегодня - два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и продолжает помогать нашему государству. Украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст.
И, конечно, я хочу поблагодарить всех наших ребят - каждое подразделение, которые делают все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины. Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир. Я благодарю всех, кто помогает Украине! Я горжусь нашими людьми!" - сказал Зеленский.
Про це політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва), https://ru.belsat.eu/82680374/ukrainskij-deputat-oleg-dunda-nado-perenosit-vojnu-v-belarus інформує білоруський опозиційний телеканал "Белсат".
"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.
"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.
