Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ "дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону."
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Говорив із Головкомом Сирським. Була доповідь по поточній ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський. Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових.
Я відправив наших представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину. Також була доповідь щодо Курської операції. Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть.
І, звичайно, я хочу подякувати всім нашим хлопцям – кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України. Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Я пишаюся нашими людьми!" - сказав Зеленський.
Про це політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва), https://ru.belsat.eu/82680374/ukrainskij-deputat-oleg-dunda-nado-perenosit-vojnu-v-belarus інформує білоруський опозиційний телеканал "Белсат".
"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.
"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.
