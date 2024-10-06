УКР
4 836 69

Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ "дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону."

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Говорив із Головкомом Сирським. Була доповідь по поточній ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський. Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових.

Я відправив наших представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину. Також була доповідь щодо Курської операції. Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть.

І, звичайно, я хочу подякувати всім нашим хлопцям – кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України. Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Я пишаюся нашими людьми!" - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський підписав закон про створення реєстру українських виноробів

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) звернення (655)
+51
Стільки загиблих і втраченої кращої техніки заради обмінного фонду в три сотні кацапів?
06.10.2024 20:53 Відповісти
06.10.2024 20:53 Відповісти
+37
Спиш добре, бастардо? Полоненi не сняться, гнида хрипата?
06.10.2024 20:53 Відповісти
06.10.2024 20:53 Відповісти
+35
Ішак створив на рівному місці чергову проблему і тепер шукає на гімні меду. Розкажи ліпше про здачу Донбасу.
06.10.2024 20:54 Відповісти
06.10.2024 20:54 Відповісти
гарно сказано!!!!!
06.10.2024 21:20 Відповісти
06.10.2024 21:20 Відповісти
страчені полонені на твоїй совісті, зе- мерзота. Ти хоть раз згадав їх в хрипатих відосах? коли вже нарешті травневими шашликами вдавишся
06.10.2024 21:43 Відповісти
06.10.2024 21:43 Відповісти
В обмінному фонді Цемах та Медведчук- українські громадяни. Можна продовжувати поповнювати фонд без курської операції?
06.10.2024 20:51 Відповісти
06.10.2024 20:51 Відповісти
06.10.2024 20:53 Відповісти
а ці підори кацапи почали наших полонених почали дуже вбивати ДЕ ПРАВДА І РІЗНІ КОНВЕНКЦІЇЇ КОТРІ ПРИЙМАЛИ РІЗНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЯ ДУМКА--з них потрібно виходиити -показати приклад їх недолугості і непотрібності а ми їм внески платим ВОНИ **** ГРОШІ ГРЕБУТЬ І НІЧОГО НЕ РОБЛЯТЬ!!!
06.10.2024 22:23 Відповісти
06.10.2024 22:23 Відповісти
06.10.2024 20:53 Відповісти
06.10.2024 20:54 Відповісти
Днепр, видимо пленных держат в АТБ...
06.10.2024 20:56 Відповісти
06.10.2024 20:56 Відповісти
Просто бреше.
06.10.2024 20:58 Відповісти
06.10.2024 20:58 Відповісти
А скільки ми там втратили?!!!
06.10.2024 21:19 Відповісти
06.10.2024 21:19 Відповісти
Як би ті підрозділи які задіяні в курській операції були задіяні на покровському напрямку, чи були б втрачені Красногорівка ,Новогродівка ,Вугледар і ще десяток сіл ? тому комусь дуже хочется піару ,а Україна втрачає терпиторії і своїх людей.
06.10.2024 21:22 Відповісти
06.10.2024 21:22 Відповісти
Менше треба,мабуть,про обмінний фонд ляпати,бо це,можливо,й спровокувало деяку кількість воїнів ЗСУ спробувати здатися в полон,а їх просто розстріляли.
06.10.2024 21:22 Відповісти
06.10.2024 21:22 Відповісти
Курська операція - це прикриття здачі Донеччини. путін дав вові добро еа це. Україна не стерла жодного населеного пункту на росії
06.10.2024 21:24 Відповісти
06.10.2024 21:24 Відповісти
06.10.2024 23:31 Відповісти
06.10.2024 23:31 Відповісти
а чому не назвав цифру???
загиблих, поранених,...
наших.....
бо незнає
бо ето нє то, ето другоє.
скільки втрачено території України, через те що війська та техніку послали на курськ????
чи не залишаться там всі, "назавжди"
чи витримає після цього Україна?
06.10.2024 21:25 Відповісти
06.10.2024 21:25 Відповісти
Народний депутат України від "Слуги Народу" Олег Дунда вважає за необхідне збільшити кількість асиметричних ударів по РФ на кшталт успішної Курської офензиви й, зокрема, "зайти у Білорусь"

Про це політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва), https://ru.belsat.eu/82680374/ukrainskij-deputat-oleg-dunda-nado-perenosit-vojnu-v-belarus інформує білоруський опозиційний телеканал "Белсат".

"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.

"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.
06.10.2024 21:28 Відповісти
06.10.2024 21:28 Відповісти
Само "слуга" Дунда і далі буде колупатись в носі на теплому дивані, уявляти себе Суворовим або Жуковим, для яких "баби єщо нарожают!" і буде отримувати за це десятки тисяч з бюджету України щомісяця.

Але що зробиш? Такий вибір зробив мудрий лохторат.
06.10.2024 22:23 Відповісти
06.10.2024 22:23 Відповісти
A skoka pogibshih i ranenih , eta on niskazal ? 🤔
06.10.2024 21:32 Відповісти
06.10.2024 21:32 Відповісти
Покласти кілька тисяч щоб звільнити кілька сотень. Геніальна операція від хриплого недоумка!
06.10.2024 21:35 Відповісти
06.10.2024 21:35 Відповісти
Яке воно огидне.
06.10.2024 21:36 Відповісти
06.10.2024 21:36 Відповісти
бубуин вугледарського напрямку вже нема, ******?
06.10.2024 21:47 Відповісти
06.10.2024 21:47 Відповісти
немає, просирський вже прострав Вугледар. тепер проводять щоденні ставки, де вирішують яке ж мсіто подарувати ***** наступним
07.10.2024 10:47 Відповісти
07.10.2024 10:47 Відповісти
Вже навіть самому останньому віслюку в Україні стали зрозумілі злочиннині прорахунки Курськой авантюри.
06.10.2024 21:53 Відповісти
06.10.2024 21:53 Відповісти
Віслюкам може й зрозуміло але багатьом незрозуміло, тут один недавно два дні доказував мені що це врятувало Сумську область від обстрілів. Ага, сьогодні в Сумах слухав далекі вибухи. Людина десь далеко живе і щось доказує мені, місцевому.
06.10.2024 22:10 Відповісти
06.10.2024 22:10 Відповісти
Її зараз не можна вже припиняти, бо руські вже на кордоні сумської не зупиняться, а підуть до Конотопу і далі.
07.10.2024 02:01 Відповісти
07.10.2024 02:01 Відповісти
Ми не схід і не південь і голосувало у нас за всіляких сєпарів мало людей. Якби ми були їм цікаві то вони не виходили в 2022. До Вашого відома довжина кордону де йде операція -25 км а весь кордон по Сумській області 563 км. Можна ж і зараз йти оркам в іншому місці але ні. Це зелена брехня що область прямо врятували цим суджанським наступом від окупації.
07.10.2024 08:01 Відповісти
07.10.2024 08:01 Відповісти
Є ще одна така - Тетяна Попова, типу журналістка, яка побувала на прикордонні Сумщини - кілька годин, десь через пару тижнів від початку Курської операції. Говорила, на якомусь стрімі, мовляв, тихіше стало. Вона побула та й поїхала, а місцеві знають, що з обстрілами стало набагато гірше
07.10.2024 08:22 Відповісти
07.10.2024 08:22 Відповісти
Прикордонна частина Сумської області теж обмінний фонд.
06.10.2024 22:03 Відповісти
06.10.2024 22:03 Відповісти
,,Я пишаюся нашими людьми!" - сказав Зеленський. Яка тільки брехлива та цинічна потвора! Все своє недолуге життя висміював Украіну, украінців та все украінське- а тут раптом запишався!
06.10.2024 22:09 Відповісти
06.10.2024 22:09 Відповісти
для зелупи "наші" це не українці, може і справді пишається, що зайняли Вугледар
07.10.2024 10:52 Відповісти
07.10.2024 10:52 Відповісти
Иди
06.10.2024 22:11 Відповісти
06.10.2024 22:11 Відповісти
А здав у полон cкільки? 2,5 тисячі бійців тільки із маріупольського заводу "Азовсталь" про яких майже й не згадує.....А взагалі за всю війну через своє недолуге керівництво?
06.10.2024 22:20 Відповісти
06.10.2024 22:20 Відповісти
Захисників Азовсталі яких як Зеля буцімто евакуював ще навіть не рахували.
06.10.2024 22:23 Відповісти
06.10.2024 22:23 Відповісти
У цієї мерзотної гниди є одне правило - не говорити про погане
06.10.2024 22:24 Відповісти
06.10.2024 22:24 Відповісти
Ааааа! Зрозумів! Курська операція була задумана для поповнення обмінного фонду! Круто!!
06.10.2024 22:29 Відповісти
06.10.2024 22:29 Відповісти
Ну і скільки він звільв цього року? 200, 300, чи 5 тисяч?
06.10.2024 22:33 Відповісти
06.10.2024 22:33 Відповісти
Когда генералы докладывают что на Донбассе не хватает людей (на днях читал что соотношение 1 к 5) открывать новый фронт не самое умное решение.
06.10.2024 22:33 Відповісти
06.10.2024 22:33 Відповісти
Щоб компенсувати Маріуполь який здав цей підар потрібно "визволити" всю Курську область. Тільки це на відміну від Маріуполя не реально.
06.10.2024 22:37 Відповісти
06.10.2024 22:37 Відповісти
Цього лицедея поставили, щоб нам байки розказував, а ситуація насправді не проста
06.10.2024 22:38 Відповісти
06.10.2024 22:38 Відповісти
Падло хрипате, вже не знає як викрутитися з того неподобства із Курськом. Його , невігласа залежного, розвели як лоха, а він і досі не в темі.
06.10.2024 22:50 Відповісти
06.10.2024 22:50 Відповісти
Для обмінного фонду треба брати ОПу у повному складі, квартал, зелених слуг і ін. друзяк-зрадників хрипатого, які допомогають йому у виконанні Оманських домовленостей. Вони - малороси і усе рівно рано чи пізно туди (на рашку) повтікають. Чимало зелених вже там. Або на окупованих територіях служать *****.
06.10.2024 23:45 Відповісти
06.10.2024 23:45 Відповісти
Локшина. Без даних про наші втрати - це колихання повітря.
Розширити лінію фронту, потім робити додаткові резерви.
Казати про відсутність грошей, і окуповували ще землі...
Це дуже поганий обмін як в часі, так і в здобутках.
07.10.2024 01:29 Відповісти
07.10.2024 01:29 Відповісти
Звільнення з полону, це дуже важливо. Але через Курську операцію ми втратили на Донбасі кілька міст з населенням біля 100 тисяч людей. Тому це був невигідний обмін.
07.10.2024 01:59 Відповісти
07.10.2024 01:59 Відповісти
осознано
07.10.2024 10:54 Відповісти
07.10.2024 10:54 Відповісти
Воно то так, звичайно, але вигоди усе одно не співставні. Прильотів по Сумах та прикордонню, а відповідно і жертв побільшало в рази. І це тепер каби, а не арта
07.10.2024 08:14 Відповісти
07.10.2024 08:14 Відповісти
Де Азов?
07.10.2024 09:39 Відповісти
07.10.2024 09:39 Відповісти
А втрата Вугледару привела до одної із най більших страт полонених ЗСУ і так буде і далі допоки ви в курськ відвели всі най ефективніші боєві резерви і навіть срану оборону достатню не заняли і я вже не говорю про курську АЕС якою і мала би бути ціль операції. А так то кожен день втрата території на Донбасі а Зелений х******** і в уст не дує поки його Єрмак чпокає в ОПу...
07.10.2024 10:06 Відповісти
07.10.2024 10:06 Відповісти
ЧМО ЗЕЛЕНЕ - вже тошнить від тебе
07.10.2024 10:20 Відповісти
07.10.2024 10:20 Відповісти
наркоман упоротий знову нюхнув
07.10.2024 10:26 Відповісти
07.10.2024 10:26 Відповісти
Й один з найбільших внесків по здачі в полон. Патужно!
07.10.2024 10:30 Відповісти
07.10.2024 10:30 Відповісти
Коксовий вже задовбав
07.10.2024 11:35 Відповісти
07.10.2024 11:35 Відповісти
Хто штудіював медицину - підтвердіть, що перед нами виступає обдолбаний наркоман. Неадекватна істота, абсолютно не відповідальна за сказане. Таке враження, що його спец. підколюють і випускають "на камеру" підперши пушкою убік. А на т.з. візитах, перемовинах за кордоном від нього ні на крок не відходить Єрмак.
07.10.2024 13:16 Відповісти
07.10.2024 13:16 Відповісти
 
 