Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ "дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону."

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Говорив із Головкомом Сирським. Була доповідь по поточній ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський. Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових.

Я відправив наших представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину. Також була доповідь щодо Курської операції. Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть.

І, звичайно, я хочу подякувати всім нашим хлопцям – кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України. Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Я пишаюся нашими людьми!" - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський підписав закон про створення реєстру українських виноробів