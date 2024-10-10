РУС
Операторы БПЛА роты "Башкорт" сожгли российскую САУ "Мста-С" на покровском направлении. ВИДЕО

Операторы беспилотников из роты "Башкорт" поразили российскую САУ "Мста-С" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Операторы БПЛА роты "Башкорт" сожгли российскую САУ МСТА-С на Покровском направлении Донецкой области. Добровольцы из Башкортостана с 2022 года воюют в составе ВСУ против России. Бойцы утверждают, что помогая сегодня украинцам они готовятся к своей главной битве - за свободный Башкортостан", - отмечает в комментарии автор публикации.

Это МТЛБ
10.10.2024 12:16
Блін, потужність впала.
10.10.2024 12:17
Героям слава !!!
10.10.2024 12:24
Це не МстаС,а звичайна мотолига.
10.10.2024 12:46
І я теж сиджу "в непонятках" - а де ствол гармати, якщо це "Мста"?
10.10.2024 13:16
Ну нічого, наступного разу і МСТУ захерачать
10.10.2024 14:35
ну тепер буду знати, як виглядає Мста-С, раніше думав, що це мтлб
10.10.2024 21:59
 
 