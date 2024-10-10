Операторы БПЛА роты "Башкорт" сожгли российскую САУ "Мста-С" на покровском направлении. ВИДЕО
Операторы беспилотников из роты "Башкорт" поразили российскую САУ "Мста-С" в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Операторы БПЛА роты "Башкорт" сожгли российскую САУ МСТА-С на Покровском направлении Донецкой области. Добровольцы из Башкортостана с 2022 года воюют в составе ВСУ против России. Бойцы утверждают, что помогая сегодня украинцам они готовятся к своей главной битве - за свободный Башкортостан", - отмечает в комментарии автор публикации.
