Тела российских морпехов, ликвидированных десантниками 80-й ОДШБр во время боя на Курщине. ВИДЕО
На Курщине десантники 80-й ОДШБр захватили новую позицию, которую обороняли российские морпехи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты тела двух россиян ликвидированных в бою, опубликована в соцсетях.
"Галицкие десантники во время штурмовых действий, ликвидировали еще нескольких военных преступников из состава 155 отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота. КуНР", - отмечается в комментарии к видео.
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