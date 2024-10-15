Тела российских морпехов, ликвидированных десантниками 80-й ОДШБр во время боя на Курщине. ВИДЕО

На Курщине десантники 80-й ОДШБр захватили новую позицию, которую обороняли российские морпехи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты тела двух россиян ликвидированных в бою, опубликована в соцсетях.

"Галицкие десантники во время штурмовых действий, ликвидировали еще нескольких военных преступников из состава 155 отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота. КуНР", - отмечается в комментарии к видео.

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