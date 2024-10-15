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Новости Видео Война
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Тела российских морпехов, ликвидированных десантниками 80-й ОДШБр во время боя на Курщине. ВИДЕО

На Курщине десантники 80-й ОДШБр захватили новую позицию, которую обороняли российские морпехи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты тела двух россиян ликвидированных в бою, опубликована в соцсетях.

"Галицкие десантники во время штурмовых действий, ликвидировали еще нескольких военных преступников из состава 155 отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота. КуНР", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники Галицкой бригады затрофеили семь российских танков в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19598) уничтожение (7176) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151) Курск (1139)


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Топ комментарии
+32
Рідненькі! Галицька десантура! Наші Герої!
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15.10.2024 14:52
+22
Хороший чморпех - мертвый чморпех. А нашим Героям Слава!!!
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15.10.2024 14:53
+19
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15.10.2024 14:55
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Рідненькі! Галицька десантура! Наші Герої!
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15.10.2024 14:52 Ответить
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15.10.2024 14:55 Ответить
Хороший чморпех - мертвый чморпех. А нашим Героям Слава!!!
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15.10.2024 14:53 Ответить
Подводная лодка мертвые рашистские морпехи в степях Украины...
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15.10.2024 21:04 Ответить
В заголовке неправильно написано "тела морпехов" :

тела - это у людей, у орков - ТРУПЫ.
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16.10.2024 01:15 Ответить
Рузьге морпіхви...
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15.10.2024 16:02 Ответить
спорядження на десантуру несхоже.

швидше ось ці:
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15.10.2024 16:04 Ответить
Нехай їх кацапські звіри дожерають, бо у наших звірят, судячи з інформації, непоганий сніданок і обід був.
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15.10.2024 16:12 Ответить
Дякуємо Герої Вам за таку роботу!!!
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15.10.2024 16:14 Ответить
Морпіхів 155-ї у полон не беруть, бо це не люди!
Саме вони вже багато разів страчували наших полонених, у тому числі відрізали голови Українським бійцям!
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15.10.2024 16:36 Ответить
Україна зможе утримувати тимчасово підконтрольні росіянам звільнені території в Курській області щонайменше кілька місяців. Російські війська не змогли досягти значних успіхів на цьому напрямку, а Україна не має проблем з логістикою угруповання військ у Курській області
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15.10.2024 17:41 Ответить
Моцковские недоделки уже третий месяц никак не могут отбить территорию размером 20 на 30 км...

"Вторая армия мира"... Уроды тупые...
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16.10.2024 01:18 Ответить
20х30 - це ажніяк не 1200 кв. км!
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16.10.2024 01:55 Ответить
Харашо так лєжат,па дамашнєму...
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15.10.2024 19:25 Ответить
Брати та сестри,не дивлячись на політичних повій,допомагаймо нашим Героям вижити і жмурити підорів,йдуть холода ,потреби ростуть,тому не будьмо байдужі.Слава Богу! Слава Укранським Воїнам!
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16.10.2024 04:00 Ответить
 
 