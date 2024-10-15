В Киеве хотят снести Аллею памяти: активисты, военные и родные погибших провели акцию протеста. ВИДЕО

КГГА планирует построить торговое сооружение на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, где расположена Аллея памяти защитников Украины. Активисты организовали акцию, чтобы предотвратить снос памятных стел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

14 октября 2024 года на вторую годовщину Аллеи памяти защитников Украины, активисты сообщили, что КГГА планирует построить торговое сооружение на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, в частности, на месте, где расположена Аллея памяти защитников Украины.

Как сообщили организаторы акции, с целью предотвратить уничтожение Аллеи памяти защитников был осуществлен автопробег, к которому присоединились благотворители и военные. Во время автопробега письменные обращения, которые подписали более 1000 киевлян и семей погибших героев, были переданы в Офис Президента, Министерство культуры, Министерство по делам ветеранов и в Киевскую городскую государственную администрацию.

В обращениях побратимы и родные погибших призвали отменить установку торгового сооружения на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, в частности на Аллее памяти защитников Украины.

Также были направлены обращения в посольства США, Великобритании, Германии с просьбой поддержать требования ветеранского движения и не допустить уничтожения мест памяти погибших защитников Украины.

Как отмечают организаторы акции, установление любой малой архитектурной формы на прилегающей к Лукьяновскому кладбищу территории по улице Оранжерейной, где расположена Аллея памяти защитников Украины, спровоцирует сопротивление и негативную реакцию общественных организаций, общественных деятелей, воинов, патриотов, а также вызовет осуждение у наших европейских партнеров.

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Активисты убеждены, что городская власть под руководством мэра Киева Виталия Кличко должна способствовать чествованию памяти защитников и защитниц и не давать разрешение для строительства торгового сооружения для своих "карманных работников".

"Такие действия являются абсолютно недопустимыми и являются проявлением неуважения прежде всего к тем, кто за свободу Украины отдал жизнь. Требуем немедленной отмены этого решения и недопущения в дальнейшем установления малых архитектурных форм возле Аллеи памяти защитников Украины", - обратилась общественность к киевской городской власти.