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В Киеве хотят снести Аллею памяти: активисты, военные и родные погибших провели акцию протеста. ВИДЕО

КГГА планирует построить торговое сооружение на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, где расположена Аллея памяти защитников Украины. Активисты организовали акцию, чтобы предотвратить снос памятных стел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

14 октября 2024 года на вторую годовщину Аллеи памяти защитников Украины, активисты сообщили, что КГГА планирует построить торговое сооружение на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, в частности, на месте, где расположена Аллея памяти защитников Украины.

Как сообщили организаторы акции, с целью предотвратить уничтожение Аллеи памяти защитников был осуществлен автопробег, к которому присоединились благотворители и военные. Во время автопробега письменные обращения, которые подписали более 1000 киевлян и семей погибших героев, были переданы в Офис Президента, Министерство культуры, Министерство по делам ветеранов и в Киевскую городскую государственную администрацию.

В обращениях побратимы и родные погибших призвали отменить установку торгового сооружения на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, в частности на Аллее памяти защитников Украины.

Также были направлены обращения в посольства США, Великобритании, Германии с просьбой поддержать требования ветеранского движения и не допустить уничтожения мест памяти погибших защитников Украины.

Как отмечают организаторы акции, установление любой малой архитектурной формы на прилегающей к Лукьяновскому кладбищу территории по улице Оранжерейной, где расположена Аллея памяти защитников Украины, спровоцирует сопротивление и негативную реакцию общественных организаций, общественных деятелей, воинов, патриотов, а также вызовет осуждение у наших европейских партнеров.

Смотрите: Аллея памяти защитников Украины по ул. Оранжерейная, 2 в Киеве под угрозой уничтожения, - ОО "ДФТГ Гостомеля". ВИДЕО+ФОТО

Активисты убеждены, что городская власть под руководством мэра Киева Виталия Кличко должна способствовать чествованию памяти защитников и защитниц и не давать разрешение для строительства торгового сооружения для своих "карманных работников".

"Такие действия являются абсолютно недопустимыми и являются проявлением неуважения прежде всего к тем, кто за свободу Украины отдал жизнь. Требуем немедленной отмены этого решения и недопущения в дальнейшем установления малых архитектурных форм возле Аллеи памяти защитников Украины", - обратилась общественность к киевской городской власти.

Автор: 

память (1498) снос (153)


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Топ комментарии
+23
ще навіть не закінчилась війна, а вже "мы вас туда не посылали..."

їж, Україно, що вибрала !
най тобі повилазить
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15.10.2024 15:48
+17
Там похована моя бойова сестричка Діана Снейк. На Алеї увіковічено багато моїх бойових побратимів.
Знести Алею та побудувати якусь барижну шарашку - не дивуйтеся, якщо вночі по ній прилетить з гранатомету.
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15.10.2024 15:58
+12
Торгівельну споруду на Алеі пам"яті! - нігуя собі як іх шибануло!
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15.10.2024 15:52
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Правила форума Совет форумчан
ще навіть не закінчилась війна, а вже "мы вас туда не посылали..."

їж, Україно, що вибрала !
най тобі повилазить
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15.10.2024 15:48 Ответить
Торгівельну споруду на Алеі пам"яті! - нігуя собі як іх шибануло!
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15.10.2024 15:52 Ответить
Ідіоти.
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15.10.2024 15:52 Ответить
Хто саме?
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15.10.2024 15:56 Ответить
Зараз дані питання вирішує військова адміністрація, що призначаєтся президентом.
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15.10.2024 16:13 Ответить
Тоб то землю під забудову в м Київ зараз виділяє не Київрада, аи військова адміністрація?
Є посилання на документ?
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15.10.2024 19:47 Ответить
зелені ненажерливі виродки.....
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15.10.2024 15:57 Ответить
Там похована моя бойова сестричка Діана Снейк. На Алеї увіковічено багато моїх бойових побратимів.
Знести Алею та побудувати якусь барижну шарашку - не дивуйтеся, якщо вночі по ній прилетить з гранатомету.
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15.10.2024 15:58 Ответить
одним лежать на алее, другим бабло скирдовать, поэтому- идите и воюйте скирдовальщики, у вас есть что защищать
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15.10.2024 17:24 Ответить
Вони по кістках підуть заради бобла. Їм начхати на всіх тих, кому вони життям забов'язані. Ось така кончена влада.
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15.10.2024 16:04 Ответить
Кловуни з кварталу - вони такі. А шо всі від них очікували? Що всі чекали від клоунів з московського квна?
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15.10.2024 16:15 Ответить
Це про Кличко та КМДА
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15.10.2024 16:23 Ответить
До чого тут Кличко??? Дозволи на забудову видає ДАБІ! І не тільки на забудову Києва, а й по всій Україні.
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15.10.2024 16:26 Ответить
А землю в оренду роздає КМДА! А Кличко взагалі ніколи ні до чого, навіть не знаю що він взагалі робить на посаді мера
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15.10.2024 16:37 Ответить
Ви напевно голосували за ту потвору з парасолькою?
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15.10.2024 16:42 Ответить
Дивно. Шо за "торгівельну споруду" можна побудувати на тому вузенькому клаптику землі? Це вони через якийсь сраний кіоск весь той кіпіш замутили? Вони реально ідіоти?
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15.10.2024 16:05 Ответить
Щось не бачу обурення співробітників ТЦК. Вони ж солдати ЗСУ? Вони ж патріоти?
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15.10.2024 16:11 Ответить
Пора оту зелену владу зносити поки вони всю Україну не знесли!
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15.10.2024 16:20 Ответить
Скотиняки з КМДА та боксьором ніяк не наторгуються, кругом одні ТРЦ
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15.10.2024 16:20 Ответить
тебя же поло умный любитель зеленского уже раз поймали на вранье! тут мало тебе подобных, иди в тик ток там много близких тебе по разуму!
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15.10.2024 16:31 Ответить
Зете, подібних тобі, тут хоч відбавляй!
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15.10.2024 16:33 Ответить
Там поруч Бабій Яр - будуйте торгову развлекуху прямо навкого монументу пам'яті.
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15.10.2024 16:20 Ответить
Один військовий цвинтар... Інший військовий цвинтар... Бабин Яр... Морг на Оранжерейній 9...
В тому місті тільки ТРЦ і не вистачає. Веселе ж місце!
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15.10.2024 16:20 Ответить
Де співробітники ТЦК з бусіками і в балаклавах? Закинули б тих, хто кривдить пам'ять їхніх побратимів в бусік, відгамселили б та мобілізували. В чому справа?
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15.10.2024 16:21 Ответить
вы думаете, что в тцк много боевых?! там в основном родственники и знакомые службу несут, а им плевать.
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15.10.2024 16:33 Ответить
Такі грошові питання і знову повз Віталіка? Віталік чи сліпий, чи глухий, чи десятирічний мер для галочки.
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15.10.2024 16:46 Ответить
Віталя Кличко, визначайся скоріше, за кого ти: за комуністов ілі за большевіков. Не прмушуй народ підтягуватися до Києва. Та, гадаю, ці браві хлопці й самі з КМДА впораються.
Героям слава!
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15.10.2024 17:17 Ответить
Він за свої кишені
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15.10.2024 17:52 Ответить
Они жизни отдали за Украину,,что творите?
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15.10.2024 19:59 Ответить
Свині.
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15.10.2024 21:32 Ответить
А на месте Цадика ничего не строят ?
Оттуда начинайте, умники нашлись.
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15.10.2024 22:07 Ответить
 
 