УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5398 відвідувачів онлайн
Новини Відео
6 670 31

У Києві хочуть знести Алею пам’яті: активісти, військові та рідні загиблих провели акцію протесту. ВIДЕО

КМДА планує побудувати торговельну споруду на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, де розташована Алея памʼяті захисників України. Активісти організували акцію, щоб запобігти знесенню памʼятних стел.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

14 жовтня 2024 року на другу річницю Алеї памʼяті захисників України, активісти повідомили, що КМДА планує побудувати торговельну споруду на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, зокрема, на місці, де розташована Алея памʼяті захисників України.

Як поінформували організатори акції, з метою запобігти знищенню Алеї памʼяті захисників було здійснено автопробіг, до якого долучилися благодійники та військові. Під час автопробігу письмові звернення, які підписали понад 1000 киян та родин загиблих героїв, було передано до Офісу президента, Міністерства культури, Міністерства у справах ветеранів та в Київську міську державну адміністрацію.

У зверненнях побратими й рідні загиблих закликали скасувати встановлення торговельної споруди на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, зокрема на Алеї пам’яті захисників України.

Також були надіслані звернення до посольства США, Великої Британії, Німеччини з проханням підтримати вимоги ветеранського руху і не допустити знищення місць пам’яті загиблих захисників України.

Як зазначають організатори акції, встановлення будь-якої малої архітектурної форми на прилеглій до Лукʼянівського кладовища території по вулиці Оранжерейній, де розташована Алея памʼяті захисників України, спровокує спротив і негативну реакцію громадських організацій, громадських діячів, воїнів, патріотів, а також викличе осуд у наших європейських партнерів.

Дивіться: Алея пам’яті захисників України по вул. Оранжерейна, 2 в Києві під загрозою знищення, - ГО "ДФТГ Гостомеля". ВІДЕО+ФОТО

Активісти переконані, що міська влада під керівництвом мера Києва Віталія Кличка має сприяти вшановуванню пам’яті захисників і захисниць та не надавати дозвіл для вставлення торгівельної споруди для своїх "кишенькових працівників".

"Такі дії є абсолютно неприпустимими і є проявом неповаги перш за все до тих, хто за волю та свободу України віддав життя. Вимагаємо негайного скасування цього рішення та недопущення надалі встановлення малих архітектурних форм біля Алеї пам’яті захисників України", - звернулася громадськість до київської міської влади.

Автор: 

пам’ять (1190) знесення (104)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
ще навіть не закінчилась війна, а вже "мы вас туда не посылали..."

їж, Україно, що вибрала !
най тобі повилазить
показати весь коментар
15.10.2024 15:48
+17
Там похована моя бойова сестричка Діана Снейк. На Алеї увіковічено багато моїх бойових побратимів.
Знести Алею та побудувати якусь барижну шарашку - не дивуйтеся, якщо вночі по ній прилетить з гранатомету.
показати весь коментар
15.10.2024 15:58
+12
Торгівельну споруду на Алеі пам"яті! - нігуя собі як іх шибануло!
показати весь коментар
15.10.2024 15:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще навіть не закінчилась війна, а вже "мы вас туда не посылали..."

їж, Україно, що вибрала !
най тобі повилазить
показати весь коментар
15.10.2024 15:48 Відповісти
Торгівельну споруду на Алеі пам"яті! - нігуя собі як іх шибануло!
показати весь коментар
15.10.2024 15:52 Відповісти
Ідіоти.
показати весь коментар
15.10.2024 15:52 Відповісти
Хто саме?
показати весь коментар
15.10.2024 15:56 Відповісти
Зараз дані питання вирішує військова адміністрація, що призначаєтся президентом.
показати весь коментар
15.10.2024 16:13 Відповісти
Тоб то землю під забудову в м Київ зараз виділяє не Київрада, аи військова адміністрація?
Є посилання на документ?
показати весь коментар
15.10.2024 19:47 Відповісти
зелені ненажерливі виродки.....
показати весь коментар
15.10.2024 15:57 Відповісти
Там похована моя бойова сестричка Діана Снейк. На Алеї увіковічено багато моїх бойових побратимів.
Знести Алею та побудувати якусь барижну шарашку - не дивуйтеся, якщо вночі по ній прилетить з гранатомету.
показати весь коментар
15.10.2024 15:58 Відповісти
одним лежать на алее, другим бабло скирдовать, поэтому- идите и воюйте скирдовальщики, у вас есть что защищать
показати весь коментар
15.10.2024 17:24 Відповісти
Вони по кістках підуть заради бобла. Їм начхати на всіх тих, кому вони життям забов'язані. Ось така кончена влада.
показати весь коментар
15.10.2024 16:04 Відповісти
Кловуни з кварталу - вони такі. А шо всі від них очікували? Що всі чекали від клоунів з московського квна?
показати весь коментар
15.10.2024 16:15 Відповісти
Це про Кличко та КМДА
показати весь коментар
15.10.2024 16:23 Відповісти
До чого тут Кличко??? Дозволи на забудову видає ДАБІ! І не тільки на забудову Києва, а й по всій Україні.
показати весь коментар
15.10.2024 16:26 Відповісти
А землю в оренду роздає КМДА! А Кличко взагалі ніколи ні до чого, навіть не знаю що він взагалі робить на посаді мера
показати весь коментар
15.10.2024 16:37 Відповісти
Ви напевно голосували за ту потвору з парасолькою?
показати весь коментар
15.10.2024 16:42 Відповісти
Дивно. Шо за "торгівельну споруду" можна побудувати на тому вузенькому клаптику землі? Це вони через якийсь сраний кіоск весь той кіпіш замутили? Вони реально ідіоти?
показати весь коментар
15.10.2024 16:05 Відповісти
Щось не бачу обурення співробітників ТЦК. Вони ж солдати ЗСУ? Вони ж патріоти?
показати весь коментар
15.10.2024 16:11 Відповісти
Пора оту зелену владу зносити поки вони всю Україну не знесли!
показати весь коментар
15.10.2024 16:20 Відповісти
Скотиняки з КМДА та боксьором ніяк не наторгуються, кругом одні ТРЦ
показати весь коментар
15.10.2024 16:20 Відповісти
тебя же поло умный любитель зеленского уже раз поймали на вранье! тут мало тебе подобных, иди в тик ток там много близких тебе по разуму!
показати весь коментар
15.10.2024 16:31 Відповісти
Зете, подібних тобі, тут хоч відбавляй!
показати весь коментар
15.10.2024 16:33 Відповісти
Там поруч Бабій Яр - будуйте торгову развлекуху прямо навкого монументу пам'яті.
показати весь коментар
15.10.2024 16:20 Відповісти
Один військовий цвинтар... Інший військовий цвинтар... Бабин Яр... Морг на Оранжерейній 9...
В тому місті тільки ТРЦ і не вистачає. Веселе ж місце!
показати весь коментар
15.10.2024 16:20 Відповісти
Де співробітники ТЦК з бусіками і в балаклавах? Закинули б тих, хто кривдить пам'ять їхніх побратимів в бусік, відгамселили б та мобілізували. В чому справа?
показати весь коментар
15.10.2024 16:21 Відповісти
вы думаете, что в тцк много боевых?! там в основном родственники и знакомые службу несут, а им плевать.
показати весь коментар
15.10.2024 16:33 Відповісти
Такі грошові питання і знову повз Віталіка? Віталік чи сліпий, чи глухий, чи десятирічний мер для галочки.
показати весь коментар
15.10.2024 16:46 Відповісти
Віталя Кличко, визначайся скоріше, за кого ти: за комуністов ілі за большевіков. Не прмушуй народ підтягуватися до Києва. Та, гадаю, ці браві хлопці й самі з КМДА впораються.
Героям слава!
показати весь коментар
15.10.2024 17:17 Відповісти
Він за свої кишені
показати весь коментар
15.10.2024 17:52 Відповісти
Они жизни отдали за Украину,,что творите?
показати весь коментар
15.10.2024 19:59 Відповісти
Свині.
показати весь коментар
15.10.2024 21:32 Відповісти
А на месте Цадика ничего не строят ?
Оттуда начинайте, умники нашлись.
показати весь коментар
15.10.2024 22:07 Відповісти
 
 