У Києві хочуть знести Алею пам’яті: активісти, військові та рідні загиблих провели акцію протесту. ВIДЕО

КМДА планує побудувати торговельну споруду на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, де розташована Алея памʼяті захисників України. Активісти організували акцію, щоб запобігти знесенню памʼятних стел.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

14 жовтня 2024 року на другу річницю Алеї памʼяті захисників України, активісти повідомили, що КМДА планує побудувати торговельну споруду на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, зокрема, на місці, де розташована Алея памʼяті захисників України.

Як поінформували організатори акції, з метою запобігти знищенню Алеї памʼяті захисників було здійснено автопробіг, до якого долучилися благодійники та військові. Під час автопробігу письмові звернення, які підписали понад 1000 киян та родин загиблих героїв, було передано до Офісу президента, Міністерства культури, Міністерства у справах ветеранів та в Київську міську державну адміністрацію.

У зверненнях побратими й рідні загиблих закликали скасувати встановлення торговельної споруди на території Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника, зокрема на Алеї пам’яті захисників України.

Також були надіслані звернення до посольства США, Великої Британії, Німеччини з проханням підтримати вимоги ветеранського руху і не допустити знищення місць пам’яті загиблих захисників України.

Як зазначають організатори акції, встановлення будь-якої малої архітектурної форми на прилеглій до Лукʼянівського кладовища території по вулиці Оранжерейній, де розташована Алея памʼяті захисників України, спровокує спротив і негативну реакцію громадських організацій, громадських діячів, воїнів, патріотів, а також викличе осуд у наших європейських партнерів.

Дивіться: Алея пам’яті захисників України по вул. Оранжерейна, 2 в Києві під загрозою знищення, - ГО "ДФТГ Гостомеля". ВІДЕО+ФОТО

Активісти переконані, що міська влада під керівництвом мера Києва Віталія Кличка має сприяти вшановуванню пам’яті захисників і захисниць та не надавати дозвіл для вставлення торгівельної споруди для своїх "кишенькових працівників".

"Такі дії є абсолютно неприпустимими і є проявом неповаги перш за все до тих, хто за волю та свободу України віддав життя. Вимагаємо негайного скасування цього рішення та недопущення надалі встановлення малих архітектурних форм біля Алеї пам’яті захисників України", - звернулася громадськість до київської міської влади.