РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8648 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 293 10

Десантники 79-й бригады отразили штурм 33 единиц бронетехники оккупантов возле Константиновки. ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады на Кураховском направлении отразили массированную атаку оккупантов, которые использовали 33 единицы бронетехники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.

27 бронемашин с пехотой при поддержке шести танков выехали для прорыва обороны Таврической бригады в районе села Константиновка. Наши воины встретили оккупантов прицельным огнем еще далеко на подступах к нашим передовым позициям.

В ходе боя уничтожено 11 бронемашин с десантом и 3 танка. Еще 3 бронемашины и один танк были повреждены. Удалось также подбить довольно редкую боевую машину поддержки танков "Терминатор".

36 оккупантов нашли смерть в этом штурме, который не достиг никаких результатов, еще 37 ранены.

Смотрите также: Воины 79 ОДШБр атакуют группу оккупантов точными сбросами боеприпасов на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
СЛАВА ЗСУ !
показать весь комментарий
17.10.2024 23:41 Ответить
+12
79-а знов творчо підійшла до знищення рашистських окупантів-респект...
показать весь комментарий
17.10.2024 23:30 Ответить
+7
Епічно розмазали москальську мерзоту.
показать весь комментарий
18.10.2024 00:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
79-а знов творчо підійшла до знищення рашистських окупантів-респект...
показать весь комментарий
17.10.2024 23:30 Ответить
СЛАВА ЗСУ !
показать весь комментарий
17.10.2024 23:41 Ответить
Последний герой - прямо красава!
показать весь комментарий
17.10.2024 23:59 Ответить
Были бы у московита моги, как вылетели бы.
показать весь комментарий
18.10.2024 12:50 Ответить
Епічно розмазали москальську мерзоту.
показать весь комментарий
18.10.2024 00:34 Ответить
Демони ЗСУ!!!! Слава Таврійцям!!!
Останьому кавуна скинули?
показать весь комментарий
18.10.2024 01:50 Ответить
Це ж прямо зомбо-істоти. якісь на нас пруть і пруть ...
Спасибі. дітки за роботу щодо нейтралізації-- утілізації рашо-ординців...
Пишаємося вашою відвагою...Нехай поталанить кожному із Вас:
вижити.вціліти та вийти переможцями із цієї пекельної битви...
показать весь комментарий
18.10.2024 12:05 Ответить
На кінець 21 року комплектація 79 бригади складала 65%. У інших бригадах взагалі доходило до 40%. Все це сдідство шо мудрили українськи привели до влади зрадника зеленского. На початок 19 року у ЗСУ було 320 тисяч військових. На кінець 21 - 140 тисяч. А от те що витворяють ось такі бригади як 79 - це ті шо воюють з 14 року - це і є наша остання надія. зеленский з сином генерала фсб та братом полковника гру - як своїми найближчими та найдорожчими радниками зробив та робить усе для виповненя планів х...ла по знищеню українців та України. Горіти тобі у твоєму єврейському аду, гнида.
показать весь комментарий
18.10.2024 16:06 Ответить
Ілюстрація як російські гастрьбайтери заробляють деньжат, що аж голову втрачають від шалених легких грошей.
показать весь комментарий
18.10.2024 16:35 Ответить
Найбільше біосміття, яке тільки можна було знайти у світі. Найбільш тупорилі, відсталі, здеградовані істоти, які побачили на власні очі сотні таких відео всеодно покірно і без роздумів йдуть добровільно і по приказу вмирати. В той час, як нормальні люди у 21 столітті думають про те, як розвиватись, створити бізнес, підтримувати здоровя, подорожувати і насолоджуватись життям - ці дикі твари здатні тільки на одне.
показать весь комментарий
19.10.2024 00:08 Ответить
 
 