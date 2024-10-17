Десантники 79-й бригады отразили штурм 33 единиц бронетехники оккупантов возле Константиновки. ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады на Кураховском направлении отразили массированную атаку оккупантов, которые использовали 33 единицы бронетехники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.

27 бронемашин с пехотой при поддержке шести танков выехали для прорыва обороны Таврической бригады в районе села Константиновка. Наши воины встретили оккупантов прицельным огнем еще далеко на подступах к нашим передовым позициям.

В ходе боя уничтожено 11 бронемашин с десантом и 3 танка. Еще 3 бронемашины и один танк были повреждены. Удалось также подбить довольно редкую боевую машину поддержки танков "Терминатор".

36 оккупантов нашли смерть в этом штурме, который не достиг никаких результатов, еще 37 ранены.

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