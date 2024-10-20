Ночью неизвестные дроны атаковали в Нижегородской области оборонный завод, производивший взрывчатку. ВИДЕО
В ночь на 20 октября взрывы прогремели в районе "завода имени Я. М. Свердлова" - предприятия в Дзержинске Нижегородской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Стало известно, что взрывы в Дзержинске, а также в областном центре - Нижнем Новгороде прогремели около 4:30 утра по местному времени.
Жители города сообщают, что целью воздушной атаки стал "Завод имени Я. М. Свердлова", которому были наложены санкции как со стороны Украины, так и ряда западных стран. Российские СМИ и Telegram-каналы отмечают, что во время атаки дронов над городом возник дым.
Указанное предприятие является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ в России. Оно специализируется на производстве зарядов для горнорудной промышленности, а также материалов для сейсмических и геофизических работ.
Кроме этого, завод производит авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, включая управляемые авиабомбы (КАБ), боевые части для кумулятивных противотанковых управляемых ракет, а также боеголовки для систем противовоздушной обороны.
"Завод имени Я. М. Свердлова" является ключевым предприятием для экономики Дзержинска и является частью военно-промышленного комплекса Российской Федерации.
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так что "150" это из разряда "2-я армия мира". корейцев не просто так завозят. своих уже не осталось.
Тогда там должно было бы так бахнуть... 💥
А на видео слышен какой-то хлопок из петарды.
Да, я смотрел. Я больше викимапией пользуюсь, там комментарии и т.п.
http://old.wikimapia.org/#lat=56.2724417&lon=43.3771055&z=14&l=1&m=b
И это тоже с вами будут делать, ты угадал 😁
Мордор...
P.S. З цих відео очевидно, що нічого важливого не підірвалося.