Ночью неизвестные дроны атаковали в Нижегородской области оборонный завод, производивший взрывчатку. ВИДЕО

В ночь на 20 октября взрывы прогремели в районе "завода имени Я. М. Свердлова" - предприятия в Дзержинске Нижегородской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Стало известно, что взрывы в Дзержинске, а также в областном центре - Нижнем Новгороде прогремели около 4:30 утра по местному времени.

Жители города сообщают, что целью воздушной атаки стал "Завод имени Я. М. Свердлова", которому были наложены санкции как со стороны Украины, так и ряда западных стран. Российские СМИ и Telegram-каналы отмечают, что во время атаки дронов над городом возник дым.

Указанное предприятие является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ в России. Оно специализируется на производстве зарядов для горнорудной промышленности, а также материалов для сейсмических и геофизических работ.

Кроме этого, завод производит авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, включая управляемые авиабомбы (КАБ), боевые части для кумулятивных противотанковых управляемых ракет, а также боеголовки для систем противовоздушной обороны.

"Завод имени Я. М. Свердлова" является ключевым предприятием для экономики Дзержинска и является частью военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

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