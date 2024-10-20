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Ночью неизвестные дроны атаковали в Нижегородской области оборонный завод, производивший взрывчатку. ВИДЕО

В ночь на 20 октября взрывы прогремели в районе "завода имени Я. М. Свердлова" - предприятия в Дзержинске Нижегородской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Скрін

Стало известно, что взрывы в Дзержинске, а также в областном центре - Нижнем Новгороде прогремели около 4:30 утра по местному времени.

Жители города сообщают, что целью воздушной атаки стал "Завод имени Я. М. Свердлова", которому были наложены санкции как со стороны Украины, так и ряда западных стран. Российские СМИ и Telegram-каналы отмечают, что во время атаки дронов над городом возник дым.

Указанное предприятие является одним из крупнейших производителей промышленных взрывчатых веществ в России. Оно специализируется на производстве зарядов для горнорудной промышленности, а также материалов для сейсмических и геофизических работ.

Кроме этого, завод производит авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, включая управляемые авиабомбы (КАБ), боевые части для кумулятивных противотанковых управляемых ракет, а также боеголовки для систем противовоздушной обороны.

"Завод имени Я. М. Свердлова" является ключевым предприятием для экономики Дзержинска и является частью военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

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Автор: 

россия (96157) атака (402) дроны (4089)


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Топ комментарии
+17
По ідеї завод вибухівки мае бабахнути так, що все місто знесе.
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20.10.2024 08:15 Ответить
+15
Ну, а результат хоч є? Виробництво зруйнували, чи тільки подряпали фасад заводоуправління і розбили два вікна?
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20.10.2024 07:53 Ответить
+14
Бумеранг ніхто не відміняв !
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20.10.2024 07:23 Ответить
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Бумеранг ніхто не відміняв !
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20.10.2024 07:23 Ответить
татарські студенти алабуги вдень на виробництві ворують складові частини дронів, в пітьмі по гаражах складають їх і ночами обстрілюють околиці по периметру республіки з гаслами: свободу татарстану...молодці, пацани
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20.10.2024 10:16 Ответить
"Невідомі"дрони волочуть на собі 15-40 кг.вибухівки,а це для оборонного заводу маловато...
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20.10.2024 07:36 Ответить
Для завода, производящего взрывчатку и 300 граммов хватит
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20.10.2024 13:44 Ответить
Китайської запальнички..
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20.10.2024 14:11 Ответить
Ну, а результат хоч є? Виробництво зруйнували, чи тільки подряпали фасад заводоуправління і розбили два вікна?
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20.10.2024 07:53 Ответить
Якщо був лише дим, то два - то гарний результат. Щось найшашличніший про паляницю мовчить, мабуть така ж фігня, як і мільярд дерев
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20.10.2024 08:05 Ответить
Потрібно щоб невідомі дрони атакували цей оборонний завод, який виготовляє вибухівку кожної ночі- і будє гарний результат, а не раз на півріччя.
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20.10.2024 09:34 Ответить
На фронті теж не кожна випущена куля чи міна вбиває орка. Тож не варто пробувати ? Ті кацапські арсенали, що нещодавно вибухали-не погодяться.
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20.10.2024 14:02 Ответить
По ідеї завод вибухівки мае бабахнути так, що все місто знесе.
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20.10.2024 08:15 Ответить
...ну а раз такого не сталося, то не поцілили - потрібно повторити.
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20.10.2024 11:10 Ответить
еще в 2010-м году было всего 80 млн согласно Госстату РФ, потом данные засекретили.
так что "150" это из разряда "2-я армия мира". корейцев не просто так завозят. своих уже не осталось.
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20.10.2024 11:27 Ответить
Нарешті правильна ціль. Без вибухівки всі русняві летючі вундервафлі - просто чугуній.
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20.10.2024 09:17 Ответить
Там гексоген просто в контейнерах в мешках бумажных, тротил крошка тоже...башни производства серной и азотной кислот....все открыто без защиты...на спутнике все видно...главное цех по производсту скрепных машин ОКА не трогать..шоб здесь орки не пи здили
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20.10.2024 09:32 Ответить
"все открыто без защиты..."

Тогда там должно было бы так бахнуть... 💥
А на видео слышен какой-то хлопок из петарды.
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20.10.2024 09:50 Ответить
Так надо еще попасть...территория больше 3км...между цехами автобус ходит...а башни кислотого производства ну никак не спрячешь...а цеха обычные просто плиты...по крайней мере так было когда я там производственную практику проходил в 80-х
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22.10.2024 03:11 Ответить
https://www.google.com/maps/@56.273023,43.3699145,125m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
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22.10.2024 03:17 Ответить
Значит, не очень попало. Или на видео не заснято. Снимки из космоса через пару дней покажут.

Да, я смотрел. Я больше викимапией пользуюсь, там комментарии и т.п.

http://old.wikimapia.org/#lat=56.2724417&lon=43.3771055&z=14&l=1&m=b
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22.10.2024 04:01 Ответить
Да, именно она ))
И это тоже с вами будут делать, ты угадал 😁
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20.10.2024 10:04 Ответить
Це попередження чи потужна відповідь?
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20.10.2024 10:49 Ответить
Растяпіно, тепер Дзержинск, найдревніший артарсенал рашки, ще з царських часів. . Мала родіна Олежика Дерипаски. А чого Дзержинськ. Бо край з\к.
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20.10.2024 11:23 Ответить
У місті дзержинськ немає жодної здорової людини.

Мордор...

P.S. З цих відео очевидно, що нічого важливого не підірвалося.
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20.10.2024 12:41 Ответить
це, звісно, дрібниця та все ж - а яка, скажіть мені, логіка називати наші дрони "невідомими"? так, це дрібниця, але от *****?! ну, курва, яка логіка?!! ну якоюсь логікою зелені підари мають керуватися!! крейсер "москва" затопили невідомі ракети?! як й інші плавзасоби. а до курську вдерлися невідомі військовики?!
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20.10.2024 13:04 Ответить
Це зільоний сарказм..
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20.10.2024 14:15 Ответить
 
 