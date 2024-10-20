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Бойцы 80-ДШВ сбили российский разведывательно-ударный БПЛА "Орион" в Курской области. ВИДЕО

Зенитное ракетное подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожило в небе над Курской областью РФ новейший российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 80-й ДШВ.

Отмечается, что вражеский беспилотник приземлил расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".

"Беспилотный летательный аппарат подобного типа опасен тем, что может не только вести воздушную разведку, но и имея на вооружении четыре ракеты класса "воздух - земля" - наносить огневое поражение по наземным целям", - говорится в сообщении.

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Автор: 

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Героям України слава👍🏼🙏🏼❤️
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20.10.2024 21:20 Ответить
Серйозну ''пташку'' підстрелили, дорогу, багатофункціональну.
Наша ГАЛИЦЬКА бригада!!!!
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20.10.2024 21:30 Ответить
доліталось падла
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20.10.2024 21:33 Ответить
 
 