Бойцы 80-ДШВ сбили российский разведывательно-ударный БПЛА "Орион" в Курской области. ВИДЕО

Зенитное ракетное подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожило в небе над Курской областью РФ новейший российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 80-й ДШВ.

Отмечается, что вражеский беспилотник приземлил расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".

"Беспилотный летательный аппарат подобного типа опасен тем, что может не только вести воздушную разведку, но и имея на вооружении четыре ракеты класса "воздух - земля" - наносить огневое поражение по наземным целям", - говорится в сообщении.

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