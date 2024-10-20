Бійці 80-ДШВ збили російський розвідувально-ударний БПЛА "Оріон" у Курській області. ВIДЕО

Зенітний ракетний підрозділ 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗС України збили знищив у небі на Курською областю РФ новітній російський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Оріон".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 80-ї ДШВ.

Зазначається, що ворожий безпілотник приземлив розрахунок зенітного ракетного комплексу "Стріла-10".

"Безпілотний літальний апарат подібного типу небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але й маючи на озброєні чотири ракети класу "повітря – земля" – може наносити вогневе ураження по наземних цілях", - йдеться в повідомленні.

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