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Бійці 80-ДШВ збили російський розвідувально-ударний БПЛА "Оріон" у Курській області. ВIДЕО

Зенітний ракетний підрозділ 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗС України збили знищив у небі на Курською областю РФ новітній російський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Оріон".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 80-ї ДШВ.

Зазначається, що ворожий безпілотник приземлив розрахунок зенітного ракетного комплексу "Стріла-10".

"Безпілотний літальний апарат подібного типу небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але й маючи на озброєні чотири ракети класу "повітря – земля" – може наносити вогневе ураження по наземних цілях", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4333) знищення (7558) 80 окрема десантно-штурмова бригада (156) Курськ (1157)


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Героям України слава👍🏼🙏🏼❤️
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20.10.2024 21:20 Відповісти
Серйозну ''пташку'' підстрелили, дорогу, багатофункціональну.
Наша ГАЛИЦЬКА бригада!!!!
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20.10.2024 21:30 Відповісти
доліталось падла
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20.10.2024 21:33 Відповісти
 
 