Бійці 80-ДШВ збили російський розвідувально-ударний БПЛА "Оріон" у Курській області. ВIДЕО
Зенітний ракетний підрозділ 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗС України збили знищив у небі на Курською областю РФ новітній російський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Оріон".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 80-ї ДШВ.
Зазначається, що ворожий безпілотник приземлив розрахунок зенітного ракетного комплексу "Стріла-10".
"Безпілотний літальний апарат подібного типу небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але й маючи на озброєні чотири ракети класу "повітря – земля" – може наносити вогневе ураження по наземних цілях", - йдеться в повідомленні.
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