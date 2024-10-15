Тіла російських морпіхів, ліквідованих десантниками 80-ї ОДШБр під час бою на Курщині. ВIДЕО

На Курщині десантники 80-ї ОДШБр захопили нову позицію, яку обороняли російські морпіхи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані тіла двох росіян ліквідованих у бою, опублікований у соцмережах.

"Галицькі десантники під час штурмових дій, ліквідували ще кількох військових злочинців зі складу 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту. КуНР", - зазначається у коментарі до відео.

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