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Новини Війна
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Тіла російських морпіхів, ліквідованих десантниками 80-ї ОДШБр під час бою на Курщині. ВIДЕО

На Курщині десантники 80-ї ОДШБр захопили нову позицію, яку обороняли російські морпіхи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані тіла двох росіян ліквідованих у бою, опублікований у соцмережах.

"Галицькі десантники під час штурмових дій, ліквідували ще кількох військових злочинців зі складу 155 окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту. КуНР", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники Галицької бригади затрофеїли сім російських танків у Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) знищення (7488) 80 окрема десантно-штурмова бригада (156) Курськ (1150)


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Топ коментарі
+32
Рідненькі! Галицька десантура! Наші Герої!
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15.10.2024 14:52
+22
Хороший чморпех - мертвый чморпех. А нашим Героям Слава!!!
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15.10.2024 14:53
+19
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15.10.2024 14:55
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Рідненькі! Галицька десантура! Наші Герої!
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15.10.2024 14:52 Відповісти
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15.10.2024 14:55 Відповісти
Хороший чморпех - мертвый чморпех. А нашим Героям Слава!!!
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15.10.2024 14:53 Відповісти
Подводная лодка мертвые рашистские морпехи в степях Украины...
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15.10.2024 21:04 Відповісти
В заголовке неправильно написано "тела морпехов" :

тела - это у людей, у орков - ТРУПЫ.
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16.10.2024 01:15 Відповісти
Рузьге морпіхви...
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15.10.2024 16:02 Відповісти
спорядження на десантуру несхоже.

швидше ось ці:
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15.10.2024 16:04 Відповісти
Нехай їх кацапські звіри дожерають, бо у наших звірят, судячи з інформації, непоганий сніданок і обід був.
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15.10.2024 16:12 Відповісти
Дякуємо Герої Вам за таку роботу!!!
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15.10.2024 16:14 Відповісти
Морпіхів 155-ї у полон не беруть, бо це не люди!
Саме вони вже багато разів страчували наших полонених, у тому числі відрізали голови Українським бійцям!
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15.10.2024 16:36 Відповісти
Україна зможе утримувати тимчасово підконтрольні росіянам звільнені території в Курській області щонайменше кілька місяців. Російські війська не змогли досягти значних успіхів на цьому напрямку, а Україна не має проблем з логістикою угруповання військ у Курській області
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15.10.2024 17:41 Відповісти
Моцковские недоделки уже третий месяц никак не могут отбить территорию размером 20 на 30 км...

"Вторая армия мира"... Уроды тупые...
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16.10.2024 01:18 Відповісти
20х30 - це ажніяк не 1200 кв. км!
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16.10.2024 01:55 Відповісти
Харашо так лєжат,па дамашнєму...
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15.10.2024 19:25 Відповісти
Брати та сестри,не дивлячись на політичних повій,допомагаймо нашим Героям вижити і жмурити підорів,йдуть холода ,потреби ростуть,тому не будьмо байдужі.Слава Богу! Слава Укранським Воїнам!
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16.10.2024 04:00 Відповісти
 
 