Десантники Галицької бригади затрофеїли сім російських танків у Курській області. ВIДЕО

Десантники 80-ї бригади станом на кінець серпня затрофеїли сім російських танків у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли у Курській області сім ворожих танків. Серед них є новітній Т-90М, чотири машини Т-80 БВМ та два танки Т-72. Відзначають, що військовим разом з воїнами СБУ вдалося захопити декілька нових Т-80 БВМ на околицях міста Суджа в перші дні боїв у Курській області.

Деякі танки мають невеликий пробіг і практично щойно зійшли з конвеєра, інші потребують ремонту. Боєць Галицької бригади розповів, що захоплена техніка стане хорошим поповненням та підсилять танковий кулак львівських десантників в майбутніх боях з росіянами.

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