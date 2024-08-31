Десантники Галицької бригади затрофеїли сім російських танків у Курській області. ВIДЕО
Десантники 80-ї бригади станом на кінець серпня затрофеїли сім російських танків у Курській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.
Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли у Курській області сім ворожих танків. Серед них є новітній Т-90М, чотири машини Т-80 БВМ та два танки Т-72. Відзначають, що військовим разом з воїнами СБУ вдалося захопити декілька нових Т-80 БВМ на околицях міста Суджа в перші дні боїв у Курській області.
Деякі танки мають невеликий пробіг і практично щойно зійшли з конвеєра, інші потребують ремонту. Боєць Галицької бригади розповів, що захоплена техніка стане хорошим поповненням та підсилять танковий кулак львівських десантників в майбутніх боях з росіянами.
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А новина про сім затрофеєних танків є сьогоднішня, і на УП ролик про це сьогодні о 9:39.
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"Україна на Донбасі платить високу ціну за успіхи під Курськом. Тиск Росії на Покровськ та його евакуація ставить під сумнів стратегію українського керівництва", - заявив військовий експерт Ніко Ланґе. Він бачить прямий зв'язок між успіхами ЗСУ в Росії і дедалі більш загрозливою ситуацією на Донбасі.