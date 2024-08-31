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Новини
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Десантники Галицької бригади затрофеїли сім російських танків у Курській області. ВIДЕО

Десантники 80-ї бригади станом на кінець серпня затрофеїли сім російських танків у Курській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли у Курській області сім ворожих танків. Серед них є новітній Т-90М, чотири машини Т-80 БВМ та два танки Т-72. Відзначають, що військовим разом з воїнами СБУ вдалося захопити декілька нових Т-80 БВМ на околицях міста Суджа в перші дні боїв у Курській області.

Деякі танки мають невеликий пробіг і практично щойно зійшли з конвеєра, інші потребують ремонту. Боєць Галицької бригади розповів, що захоплена техніка стане хорошим поповненням та підсилять танковий кулак львівських десантників в майбутніх боях з росіянами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Десантники 80-ї бригади, які воюють на Курщині, просять допомогти із збором коштів на авто для підрозділу

Автор: 

80 окрема десантно-штурмова бригада (155) Курськ (1100)


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Топ коментарі
+20
Це супер новина!У ворога мінус,а в нас плюс!!!!
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31.08.2024 14:00
+19
Лендлиз
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31.08.2024 13:24
+17
Хлопці наші Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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31.08.2024 13:24
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Лендлиз
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31.08.2024 13:24 Відповісти
Це супер новина!У ворога мінус,а в нас плюс!!!!
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31.08.2024 14:00 Відповісти
Внимательно читайте! Что и когда произошло! Нет новостей! Старые по кругу гоняют! А платная подтанцовка в ладоши плескає!
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31.08.2024 14:03 Відповісти
Лапоть, новина станом на кінець серпня.
А хочеш позитивних свіжих новин, то не сиди з таким крутим ніком під диваном.
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31.08.2024 14:09 Відповісти
Дурней и недоразвитых меньше хочется видеть в комментариях в Цензоре! Да видно, ушли с этой площадки адекватные!
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31.08.2024 14:12 Відповісти
"Дурней и недоразвитых меньше хочется видеть в комментариях в Цензоре! " ну так не читай коментарі і буде тобі щастя !
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31.08.2024 21:21 Відповісти
Хлопці наші Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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31.08.2024 13:24 Відповісти
Цій новині 2 тижня.
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31.08.2024 13:27 Відповісти
Не "цій новині два тижня", а "ця новина про результат подій, які відбувались протягом двох тижнів".
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31.08.2024 13:39 Відповісти
Ні, цій новині саме 2 тижня.Цей ролик вже крутили на уп, фб та ще в багатьох виданнях.
Будеш вчити свою бабусю дітей робити.
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31.08.2024 13:48 Відповісти
А ти, як натуральний ватний підор, щастаєш по українських ЗМІ, щоб потім дрібно хезати "тижнями".
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31.08.2024 14:08 Відповісти
Лапоть, тиждень назад крутили ролик про один затрофеєний танк "Пірожок".
А новина про сім затрофеєних танків є сьогоднішня, і на УП ролик про це сьогодні о 9:39.
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31.08.2024 14:28 Відповісти
де один там і 7 а може і 10
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31.08.2024 15:03 Відповісти
Ти хотів онлайн трансляцію зразу у момент виявлення?
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31.08.2024 13:54 Відповісти
😁😂👍🤝
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31.08.2024 18:17 Відповісти
Рідненькі наши,повбивайте їх всіх,до останього..
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31.08.2024 13:32 Відповісти
Хлопці просто красені! Слава ЗСУ!
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31.08.2024 13:42 Відповісти
Йой, шо сі стало ?!
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31.08.2024 14:24 Відповісти
Це чудово, але скільки своєї території ми втратили за цей час... Війна це не дебільне шоу від 95кварталайна...
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31.08.2024 14:36 Відповісти
І шо? Знову зрада? Новинка про героїв.
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31.08.2024 15:46 Відповісти
Ми і без походів на курщину втрачали території.
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31.08.2024 17:12 Відповісти
Не так швидко і не так багато.
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31.08.2024 19:16 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.08.2024 15:58 Відповісти
Пусть в ВСУ будет как можно больше боевых машин, в том числе и западного производства, с пробегом по россии 👌
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31.08.2024 18:11 Відповісти
З танками зрозуміло. З втратами теж є певні здогадки. А от кінцева мета цієї військової операції на цей час вже стає незрозуміла. Знаючи зі слів Бутусова, що зсу майже ніколи не будують надійних і достатніх фортифікацій там де вони необхідні, якось неспокійно стає за особовий склад і техніку зсу на курщині.
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31.08.2024 19:26 Відповісти
Березовець в Ютубі з посиланням на амер.джерела розказує,що там залишаться і чи розуміє сам ос.склад свій статус-питання?
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01.09.2024 17:41 Відповісти
Наші воїни працюють краще наших партнерів. Немає стурбованості про ескалацію, про відповідальність перед кацапами застосовуючи їх на території московії.
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31.08.2024 21:00 Відповісти
Два танкових взводи на дорозі не валяються ніде, окрім засрашки. Все до хати! Згодиться!
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01.09.2024 16:58 Відповісти
Для поціновувачів курського рейду,газета Bild:
«У той час як українська армія могла взяти під свій контроль лише одне невелике російське містечко Суджа (6000 жителів), російська армія завоювала п'ять українських містечок із загальним населенням понад 53 000 жителів лише у серпні - включаючи Новогродівку, Красногорівку, Дружбу, Північне та Нью-Йорк», - йдеться у статті.
"Україна на Донбасі платить високу ціну за успіхи під Курськом. Тиск Росії на Покровськ та його евакуація ставить під сумнів стратегію українського керівництва", - заявив військовий експерт Ніко Ланґе. Він бачить прямий зв'язок між успіхами ЗСУ в Росії і дедалі більш загрозливою ситуацією на Донбасі.
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01.09.2024 17:53 Відповісти
не дошли ещё до Курской АЭС - на обмен её бы захватить и война бы закончилась
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01.09.2024 17:59 Відповісти
та в тім то справа
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02.09.2024 10:29 Відповісти
в Донбасе основной кулак саранчи лапотной, и сравнивать эти ситуации может только болван или дурналист не понимающий реалий.
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02.09.2024 09:14 Відповісти
Час покаже,ще в цьому році,дурналіст,чи не дурналіст.У всякому разі,далекий від мосойчукчи,"не понимающий реалий".
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02.09.2024 10:27 Відповісти
За кожний трофейний танк, БМП, БТР або іншу техніку повинна бути грошова винагорода.
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01.09.2024 20:39 Відповісти
--Після спалення москви було і Ватерлоу... І Наполіон прорік своє .крилате :---Від великого. до смішного--один крок ! Оприходувані танки--це здорово !!! Слава і хвала нашим геройським хлопцям !!!Та все ж тривожно: за такого відриву логістики .тобто. від баз постачання пальним. чи НЕ доведеться іще й свої "леопарди " .на додачу . поспішно . покидати.( за браком пійла.для нашого танко--зоопарку ? )
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15.10.2024 20:36 Відповісти
 
 