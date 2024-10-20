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Бойцы 5-й ОШБр сбросами боеприпасов уничтожают вражескую пехоту на Покровском направлении. ВИДЕО

Воины 5 отдельной штурмовой Киевской бригады сбросами боеприпасов уничтожают пехоту противника на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, которое опубликовали бойцы 5 ОШБр.

"Уничтожение пехоты противника на Покровском направлении. Работают бомберы 2 ШБ (группа Ворона)", - подписали кадры военнослужащие.

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уничтожение (7245) ВСУ (6692) Покровск (639)


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20.10.2024 22:22 Ответить
 
 