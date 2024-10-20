Бойцы 5-й ОШБр сбросами боеприпасов уничтожают вражескую пехоту на Покровском направлении. ВИДЕО
Воины 5 отдельной штурмовой Киевской бригады сбросами боеприпасов уничтожают пехоту противника на Покровском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, которое опубликовали бойцы 5 ОШБр.
"Уничтожение пехоты противника на Покровском направлении. Работают бомберы 2 ШБ (группа Ворона)", - подписали кадры военнослужащие.
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Luk Viktor
показать весь комментарий20.10.2024 22:22 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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