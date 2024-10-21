Силы беспилотных систем уничтожили современный российский ЗРК "Бук-М3". ВИДЕО

Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Армия РФ потеряла зенитный ракетный комплекс стоимостью $300 миллионов.

Как информирует Цензор.НЕТ, это современный модернизированный ЗРК противовоздушной обороны россиян, он был принят на вооружение в 2016 году.

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