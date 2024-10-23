Украинский воин ликвидирует трех оккупантов во время атаки на вражескую позицию. ВИДЕО

Украинский штурмовик ликвидировал трех оккупантов в ближнем бою во время зачистки российской позиции на Сиверском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с захватчиками опубликована в соцсетях.

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