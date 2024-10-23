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Новости Видео Война
17 002 14

Украинский воин ликвидирует трех оккупантов во время атаки на вражескую позицию. ВИДЕО

Украинский штурмовик ликвидировал трех оккупантов в ближнем бою во время зачистки российской позиции на Сиверском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя с захватчиками опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский расчет ПТРК в полном составе летит высоко в воздухе после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19691) уничтожение (7265) бой (182)


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Топ комментарии
+19
Черговому українському супергерою-респект...
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23.10.2024 11:26 Ответить
+13
Реальна війна.
Надзвичайно приємно дивитися на бойову роботу Українських Воїнів
Редактори! Будь-ласка, побільше відео ліквідацій рашистських окупантів
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23.10.2024 11:27 Ответить
+10
Українським Героям щира подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
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23.10.2024 11:40 Ответить
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Черговому українському супергерою-респект...
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23.10.2024 11:26 Ответить
Реальна війна.
Надзвичайно приємно дивитися на бойову роботу Українських Воїнів
Редактори! Будь-ласка, побільше відео ліквідацій рашистських окупантів
показать весь комментарий
23.10.2024 11:27 Ответить
Ось куди ці кацапські голодранці лізуть!?
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23.10.2024 11:39 Ответить
Українським Героям щира подяка і респект 👍🏼🙏🏼❤️
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23.10.2024 11:40 Ответить
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23.10.2024 11:42 Ответить
за ссср!)))
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23.10.2024 11:44 Ответить
за сечина, ротенберга, усманова.....
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23.10.2024 11:47 Ответить
Сы-Сы-СеРе!
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23.10.2024 13:13 Ответить
Шана 🇺🇦🫡.
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23.10.2024 12:16 Ответить
Ще раз пишу. Українці тут на своїх позиціях,кацапи туди зайшли ʼʼв гостіʼʼ.
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23.10.2024 14:26 Ответить
Підкорегували свинособачі кінцівки, щоб не намагалися стрибати вище ×уя.
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23.10.2024 14:37 Ответить
не один а в склад1 штурмово1 групи . гранати хто п1дкидував
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23.10.2024 15:09 Ответить
Штурмова група молодці !

Н-да ... Алеж ... шанці які ...
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24.10.2024 12:33 Ответить
 
 