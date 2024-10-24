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Отражение штурма оккупантов на гольф-карах на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 2-го Механизированного батальона Отдельной президентской бригады отразили штурм оккупантов на гольф-карах на Покровском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Штурмовая группа оккупантов на гольфкарах на скорости останавливается возле наших посадок. По гольфкару прилетает миномет, российская пехота спешивается и бежит вперед, в них точно прилетает кассета 59-й ОМПБр. Остатки пехоты забегают в посадку, где, в конце концов, гибнут. Гольфкары добьют СПГ и минометом.

Смотрите также: Бойцы Президентской бригады уничтожают группу российской пехоты на Сватовском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Отдельная президентская бригада (71)


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Топ комментарии
+7
Вдармо касетним зарядом по під@расам на дорогах.
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24.10.2024 23:16 Ответить
+5
А вам здалося, що це бронемашина? Не схоже...
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25.10.2024 05:44 Ответить
+4
кацапи їхали на в гольф поганяти,
але тут прийшов кассетнік і все поправив...
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24.10.2024 23:26 Ответить
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Вдармо касетним зарядом по під@расам на дорогах.
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24.10.2024 23:16 Ответить
только не смейтесь что кацапы на гольфкарах. а то они обижаются очень .они всетаки вяликие.
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24.10.2024 23:26 Ответить
кацапи їхали на в гольф поганяти,
але тут прийшов кассетнік і все поправив...
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24.10.2024 23:26 Ответить
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24.10.2024 23:32 Ответить
Ще й попкорну перед смертю деякі наїлися...
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25.10.2024 01:42 Ответить
Солодке все-таки місце Україна - таргани лізуть і лізуть, їх топчуть і топчуть, а вони лізуть і лізуть...
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25.10.2024 01:20 Ответить
Ви хоть коли-небудь бачили гольф-кар? Ідіоти.
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25.10.2024 03:15 Ответить
А вам здалося, що це бронемашина? Не схоже...
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25.10.2024 05:44 Ответить
Look who's talking!
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25.10.2024 07:13 Ответить
глаза розуй тело...
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25.10.2024 14:12 Ответить
 
 