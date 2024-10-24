Отражение штурма оккупантов на гольф-карах на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 2-го Механизированного батальона Отдельной президентской бригады отразили штурм оккупантов на гольф-карах на Покровском направлении.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Штурмовая группа оккупантов на гольфкарах на скорости останавливается возле наших посадок. По гольфкару прилетает миномет, российская пехота спешивается и бежит вперед, в них точно прилетает кассета 59-й ОМПБр. Остатки пехоты забегают в посадку, где, в конце концов, гибнут. Гольфкары добьют СПГ и минометом.
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+7 Trevo Trow
показать весь комментарий24.10.2024 23:16 Ответить Ссылка
+5 Olena Lynch
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+4 три - пятнадцать
показать весь комментарий24.10.2024 23:26 Ответить Ссылка
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але тут прийшов кассетнік і все поправив...