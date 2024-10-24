Отражение штурма оккупантов на гольф-карах на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 2-го Механизированного батальона Отдельной президентской бригады отразили штурм оккупантов на гольф-карах на Покровском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Штурмовая группа оккупантов на гольфкарах на скорости останавливается возле наших посадок. По гольфкару прилетает миномет, российская пехота спешивается и бежит вперед, в них точно прилетает кассета 59-й ОМПБр. Остатки пехоты забегают в посадку, где, в конце концов, гибнут. Гольфкары добьют СПГ и минометом.

Смотрите также: Бойцы Президентской бригады уничтожают группу российской пехоты на Сватовском направлении. ВИДЕО