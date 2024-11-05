Два с половиной десятка россиян подыхают на поле боя. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты агонизирующие тела российских оккупантов на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи примерно два с половиной десятка захватчиков, которые доживают последние мгновения своей жизни. Уничтожили оккупантов на украинской земле бойцы четвертого механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого.

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