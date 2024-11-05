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32 511 94

Два с половиной десятка россиян подыхают на поле боя. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты агонизирующие тела российских оккупантов на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи примерно два с половиной десятка захватчиков, которые доживают последние мгновения своей жизни. Уничтожили оккупантов на украинской земле бойцы четвертого механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Воины 124-й ОБрТРО уничтожили вражеский автомобиль вместе с водным скутером на оккупированном левом берегу Херсонщины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) смерть (9259) уничтожение (7379)


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Топ комментарии
+57
Чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
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05.11.2024 09:49 Ответить
+32
Дуже хочеться таке ж відео про ********** ради і окремий стрім про конвульсії дєрьмака
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05.11.2024 09:52 Ответить
+29
райська картина. Ну просто Рафаель **********.
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05.11.2024 09:48 Ответить
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райська картина. Ну просто Рафаель **********.
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05.11.2024 09:48 Ответить
Чергове відео яке рекомендоване для покращення настрою...
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05.11.2024 09:49 Ответить
Дуже хочеться таке ж відео про ********** ради і окремий стрім про конвульсії дєрьмака
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05.11.2024 09:52 Ответить
Слава нашим воїнам. Вірю, що переможемо (верещення теж доладно у звукоряд вставлено, хоч я б не заперечував, щоб передсмертних зойків було більше).
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05.11.2024 09:54 Ответить
От цікаво, їм же багато грошей платять, вони ж добровольці. То виходить, вони зовсім не проти піти і здохнути у безглуздій атаці (безглуздих атак десь відсотків вісімдесят, бо атакують кожного дня по всій лінії, а просуваються лише на окремих ділянках).
Але небіжчику гроші не потрібні. При такому відношенні до найманців шанс стати небіжчиком і не скористатись отриманими грошима - надзвичайно високий.
То може, не в грошах справа?
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05.11.2024 09:54 Ответить
Бабченко саме так і стверджував. Після пізд**** в Грозному касапи полізли як таргани на Чечню. Ми бачимо сьогодні те саме.
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05.11.2024 09:58 Ответить
На Чечню росія йшла силами виключно регулярної армії, без жодної форми мобілізації.
Тут ми все ж бачимо, що залучення додаткового м'яса є.
Цікаво, що їх змушує, бачачи рівень піздєца на фронті, все одно йти на той контракт?
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05.11.2024 10:11 Ответить
Бабло, прибери виплати і орки закінчаться.
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05.11.2024 10:16 Ответить
так вони йдуть на контракт не бачачи цього всього, лише гроші. а коли потрапляють, то там рівень залякування і примусу настільки високий, шо вони навіть бояться назад поглянути. їх там опускають до рівня тарганів і навіть гірше, бо таргани, на відміну від, можуть вільно бігати по кухні і жерти все шо завгодно.
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05.11.2024 10:21 Ответить
На те й схоже.
Втрапляють на грошову принаду.
Але ж хтось і повертається, потім розповідає, як воно там насправді та які шанси отримати ті гроші.
Ні, все одно лізуть.
Мабуть, створені такі умови, що краще вже зіграти в цю рулетку зі смертю, ніж далі скніти у глубінкє.
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05.11.2024 10:31 Ответить
Війна була запланована давно,тому глобальні еліти через ручного путлера опустили рівень життя кацапів так,щоб вони з радістю бігли на війну.
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05.11.2024 11:40 Ответить
Вони так століттями живуть.
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05.11.2024 11:43 Ответить
Так,але путлер добавив олії у вогонь і добив останне.

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05.11.2024 12:10 Ответить
Що ж тоді їм гори зброї робить на території росії?
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05.11.2024 12:12 Ответить
Наштампували за час "Мінських домовленостій"
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05.11.2024 12:19 Ответить
Так,кілька десятків заводів працюють на воєнку і штампують зброю,але вони не зможуть надати працю усім бажаючим.
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05.11.2024 12:21 Ответить
нє служил - не мужик, нє сідєл - нє мужик. тепер два в одному.
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05.11.2024 11:59 Ответить
Пэрэсичный кацап дурак сам по себе, от рождения. Я смотрел на ютубе: , свинопес подписал контракт, и радостно рассказывает , - я получил два миллиона, и сказали служить поеду в Мурманск, в роту охраны!
т.е. у этого ***** ничего в мозгах не кликнуло, он искренне верит, что ему будут платить в шесть раз больше чем м в среднем по Казластану за охрану пустого гаража у чорта на куличках….
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05.11.2024 14:43 Ответить
Таких дурників вже не дуже багато залишилось, про що свідчить постійне підвищення виплат.
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05.11.2024 14:44 Ответить
Ще думають мабуть, - ''а ті, що загинули ідіоти, а мені пощастить бо я краще них''.
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05.11.2024 15:33 Ответить
Бабло вабить.

Але дурників з кожним днем стає все менше навіть за 3 мільйони срублів підписувати контракт смертника.

Саме тому з'явилась перша дивізія вишкребків чучхе на території засрашки, ядерної держави. "Другій армії світу" настільки системно не вистачає м'яса (чи грошей на власне м'ясо), що вимушені дивізіями закупати м'ясо в ще більш людожерських режимів.
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05.11.2024 10:28 Ответить
Грошей точно вистачає, а от дурних все менше.
Мобілізацію проводити не хочеться, бо сильно вдарить по вялічію.
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05.11.2024 10:32 Ответить
І грошей не вистачає, і дурних все менше. Якби і того, і іншого було вдосталь - платили би по 10 мільйонів без вагань. Але ні - везуть сєвкорейців.

Ви щось плутаєте щодо мобілізації. Мобілізація в них триває з 21.09.2022. І не переривалась. Саме завдяки мобілізації вони мають півмільйонний "експедиційний" корпус. Просто дурники типу вас вважають, на основі вигадок пропаганди засрашки, що в засрашки "прям нескінчений мобілізаційний ресурс, їх там 20 мільйонів прямо завтра під штик".

Але, як виявилось, реальний мобілізаційний ресурс - менше мільйона осіб. Всі інші ніяк і ні за які гроші чи "зомбування" не бажають і не можуть воювати. Так не можуть, що емігрувало в 2022-2024 більше, ніж було залучено до м'ясних штурмів. В результаті - в них рекордні кадрові дефіцити у всіх галюзях економіки. Людей тупо немає. В них реально вилка - або м'ямо на фронт, або кардинальне зменшення виробництва. Тож опустіться з вигадками на основі ************** пропаганди.
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05.11.2024 10:46 Ответить
Якби і того, і іншого було вдосталь - платили би по 10 мільйонів без вагань.
Нащо платити більше? На початку взагалі були десь 150-200 тисяч разово. Гроші є, тим більше, це ж рублі, не валюта, друкуй не хочу.
І взагалі, 90% м'яса найняті не за гроші, а за обіцянку грошей. Бо вони здохнуть так швидко, що нічого не встигнуть отримати. Русня хитра, ті мільйони вона не одразу виплачує, а через пару місяців, коли побачить, що тушка не пішла у СОЧ. А за ті пару місяців можна сто разів здохнути. Є вже випадки полонених, яким тижні два-три від підписання контракту.
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05.11.2024 10:49 Ответить
У вас якісь когнітивні порушення мислення - тобто не можете логічно мислити.

Якби засрашинці воювали за обіцянки, то їм обіцяли б 10 мільйонів і залучали б своє м'ясо в достатній кількості, воно ж майже безкоштовне, за вашими вигадками. Але везуть, за валюту, технології та товари - м'ясо з сєвкореї, навішуючи на себе додаткові санкції тощо.

Зверніться до психіатра.
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05.11.2024 10:54 Ответить
Ну, русня не така вже й тупа, як прийнято вважати. Якщо їм одразу пообіцяти багато, вони щось запідозрять.
Є історія, цілком реалістична. На картки строковикам перед дембелем раптово заходять великі суми грошей, разів у сто більше їх звичайних виплат. Так строковики підняли бузу, вимагають ті гроші з карток зписати назад. Здогадуєтесь, чому?
Запаси геть тупого м'яса закінчуються. Ті, кому 10 мільйонів - гроші, думати вміють. І все теж зрозуміють.
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05.11.2024 10:59 Ответить
О прорізається логічне мислення. Тобто ви розумієте, що десь між 1 і 10 мільйонами (10-100 тисяч баксів) - знаходиться та межа, якою розділяються ті, хто готовий на смерть за копійки і ті, хто "най буду в боргах як в реп'яхах, але живий, якось викручусь, а якщо ні - то прощаю всім свої борги".

Але чомусь продовжуєте стверджувати, що смертників в засрашці ще на 3 війни вистачить...

Нагадую - сєвкорейців, які в цілому дорожчі за власне м'ясо (бо власним - платять срублями, а Кіму - валютою, товарами та залишками технологій), потягли ДИВІЗІЯМИ. Причому підготовка вже місяці триває. А значить проблема з особовим складом і залученням за обіцянки мільйонів - почалися не сьогодні і навіть не в серпні.
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05.11.2024 11:04 Ответить
Тонке питання. Ми не знаємо, скільки там в глубінкє реально запасів м'яса.
Плюс погіршення економічної ситуації поповнює ряди тих, кому потрібні гроші тут і зараз, за будь-яку ціну. Одні тільки іпотеки та кредити чого варті. Коли родина під загрозою опинитись на вулиці, багато хто і ризикне.
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05.11.2024 11:07 Ответить
Не знаємо, але можемо оцінити, за непрямими факторами. Наприклад, за рівнем обіцянок виплат, звісно.

Для порівняння: в "глубінкє" ханти-мансійська за підписання контракту платять більше, ніж в краснодарському краї чи будь-де в європейській частині застрашки, окрім члєнінграда та мацкви.

Це означає, що в "глубінкє" - вже ніхєра "м'яса", готового на смертний контракт - не залишилось.

Або за рівнем кадрового голоду, який у всяких Новосибірськах та Новокузнецьках вже офіційно декларується в 30%. А це - просто охєрєть як багато, бо з 1991 року цей показник не сягав і 15% ніколи.
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05.11.2024 11:54 Ответить
Є таке. Дурні та бідні вже добігають кінця.
Але залишаються ще адекватні, міські.
Їх вже раз скубнули, у 2022 восени. Реакція не сподобалась, більше не хочуть павтарять.
Але якщо питання стане руба, скубнуть, та не раз.
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05.11.2024 12:01 Ответить
Та ми і говоримо про тенденції, а не про те, що "в засрашці прямо зараз вже 0 чоловічого населення".

А тенденції такі, що ті, кого можна було б вийняти з "мобрезерву" без чергових нищівних наслідків для економіки (в т.ч. оборонки) - вже вийняли.

Часи, коли "жінки та підлітки точили снаряди для перемоги" - ніколи не наступлять. Це просто ідіотизм. Бо якщо перша хвиля мобілізації викликала масову, мільйонну еміграцію, то що буде, коли ***** спробує жіночок, 70 років рощених на постулаті "мужчінка повинен забезпечувати", поставить до станків?!?
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05.11.2024 12:17 Ответить
Хз що буде. Тому і відтягує цю мить, користуючись то корейцями, то неграми, то мобілізованими з ТОТ.
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05.11.2024 12:23 Ответить
Масло по 500 срублів буде. І імпорутвати будуть українське масло через ОАЕ...

Хоча чому "будуть" - ВЖЕ ІМПОРТУЮТЬ УКРАЇНСЬКЕ МАСЛО ЧЕРЕЗ ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ.

Оце результат "першої хвилі" мобілізації в 2022 році.

https://focus.ua/uk/economics/676963-rf-imoportuye-maslo-z-oae-ukrajinskiy-virobnik-potrapiv-u-skandal-video Подивись , може хоче щось в башці проясниться, як працює "військова економіка" в засрашці і що буде, якщо ще працівників з неї вийняти.
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05.11.2024 12:33 Ответить
Та я ж не проти, я тільки за.
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05.11.2024 12:36 Ответить
Є цікава думка,чому Зеленський загострює увагу на корейцях.Також розповідається,що в загалому нам про них брешуть.
https://www.youtube.com/watch?v=PTLBVlsV5Es
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05.11.2024 11:50 Ответить
Якийсь хворий на голову, який пропонує зняти з Північної Кореї санкції, який марить "пропагандою Південної Кореї".

Просто ідіот цей Мухін.

Тож цікава вона може бути в основному психіатрам.
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05.11.2024 12:30 Ответить
їх там 20 мільйонів прямо завтра під штик
==========
*******....числиться 140млн не віримо і зменшуєм цю цифру до 80млн від 80млн віднімаємо 1/3 дітей та осіб похилого віку 55млн від цієї цифри віднімаємо 10% кончених алкашів та наркоманів 45млн ділимо навпіл віднімаючи жінок 22млн свинособак !!!!!

Але є мацквабад та підербург там чіпати не можна..бо ще думати начнуть...на вулиці повиходять проти царя батюшки...тому і є така цифра як зараз
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05.11.2024 18:56 Ответить
Реальний моб.ресурс в засрашки виявився на рівні "десь біля 1'000'000 осіб". Коли ***** спробувало вичавити більше (шляхом мобілізації примусової) - засрашинці дриснули куди завгодно, включаючи Казахстан та Грузію. В результаті - вони слюсарів не можуть на оборонні заводи набрати на зарплати як в програмістів.
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05.11.2024 22:37 Ответить
Є такі підрахунки, що для утримання одного військового необхідно 12 працюючих цивільних. Це офіційна статистика щодо західних країн. У ЗС США одного військовослужбовця зі складу формування, що у військових діях, припадає 7-10 військовослужбовців різних видів тилового забезпечення, ще у цьому беруть участь і цивільні фахівці. У ЗС РФ на одного військовослужбовця, що безпосередньо бере участь у військових діях, в середньому припадає 5 військовослужбовців бойового, тилового та технічного забезпечення (спеціальні війська та відповідні служби).
Згідно з останніми даними Росстату, чисельність пенсіонерів у Росії на 2024 рік становила 41 075 тис. Тобто з 141 млн остається 100 млн. Діти та молодь до 24 років - 26.83% = 100 х 26.83%=27млн приблизно. Тобто чоловіків та жінок з 24 до 60 років приблизно 141-41-27=73 млн. У РФ загалом - 0,86 особи чоловічої статі на 1 особу жіночої. Якщо брати співвідношення 1к 12 то до війська можуть потрапити 5,61 млн разом з жінками, а тільки чоловіки - 2.59 млн. З них тільки 0,431 будут воювати, інші 2,159 млн -забезпечувати. Треба ще відкинути чоловіків віком 50-60 років та хворих. Якщо ж населення РФ по деяким даним 80 млн, то картина набагато гірше, бо число пенсіонерів - підтверджене Росстатом.
.
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05.11.2024 22:42 Ответить
той рвень вони бачать тільки коли туди потрапляють, а звідти вже дороги назад немає. а до того їм купу грошей дають, от і думають, що все там гарно, суцільна перемога над украми.
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05.11.2024 21:30 Ответить
Це промита нація яку зомбували сотню років. Що ви від них хочете. Там тотальна пропоганда. Скоріше за все оця бидлота що там дохне це чуваки які інтернетом користуватись нормально не уміють. Виходці з деревяних бараків десь з жопи всесвіту яка не знає хто такий цей ваший пушкін.
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05.11.2024 10:12 Ответить
Є таке, але не слід переоцінювати силу їхнього "зомбування". Вони далеко не ісламські фундаменталісти, вони досить хитрі та знають свій інтерес. Після курвщини не спостерігається хвилі з сотень тисяч добровольців, хоча тут формально вже на росію напали.
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05.11.2024 10:14 Ответить
В їхньому житті нема чим дорожити. От вони й пруться за великі гроші "хахлов пастрєлять".
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05.11.2024 10:22 Ответить
Держава створила умови, що краще так, ніж повільно гнити в захолустьє.
Цивілізований руслік з великого міста добровільно на таке не піде, доведеться примусом, а це вже некрасиво.
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05.11.2024 10:34 Ответить
Саме так. Це все зробила їх держава -- це все наслідки їх вибору ==> їм так подобається.
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05.11.2024 11:29 Ответить
на @уйлостані усе просто.
Генерал Залужний чітко сказав, що кацапам космічні втрати по@уй

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05.11.2024 10:56 Ответить
Для кацапської орди це реально санітарні втрати. Й@бнуті zoмбаки. Тут треба якийсь напалм чи травити якимись хімікатами. Хз. Нашестя саранчі якесь.
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05.11.2024 09:56 Ответить
А кацапам все по барабану ! За сталіна, за Атєчєство !
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05.11.2024 09:56 Ответить
А чё музыка такая мрачная?Калинку-малинку давай.Гойда.
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05.11.2024 09:58 Ответить
Ето нужно показывать на Сосии. В идеале узнать адреса етих орков и отсылать фотографии ихним семьям и соседям что бывает с наемниками и нацистами позарившихся на чужую землю и чужой унитаз
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05.11.2024 10:00 Ответить
Беда в том, что они это знают, просто очень деньги нужны.
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05.11.2024 10:53 Ответить
Банальний страх ніхто не скасовував. А дурних, яким жізнь - копєйка, з кожним днем все менше.
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05.11.2024 11:32 Ответить
Класне відео . БРАВО операторам . Слава ЗСУ .
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05.11.2024 10:02 Ответить
дохнуть і дохнуть і все рівно лізуть як зомбі . скільки треба ще знищити щоб зупинились ?
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05.11.2024 10:02 Ответить
Допоки не закінчаться ...
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05.11.2024 15:43 Ответить
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05.11.2024 10:04 Ответить
таргани..., скільки не дави, пруть і пруть..., й це ще вони мобілізацію не оголошували..., якщо їх просто знищувати, це безкінечна історія..., треба якісь нестандартні рішення..., окупація пів країни не за горами...
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05.11.2024 10:07 Ответить
Все колись закінчується ...

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05.11.2024 15:46 Ответить
Не ходи в Украину - покойничком станеш )))
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05.11.2024 10:08 Ответить
Видео из серии "Патерь нет!"...
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05.11.2024 10:09 Ответить
Якісь вони не веселі. 🤔
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05.11.2024 10:10 Ответить
Прості організми ідуть на великі жертви заради збереження виду. Так поводяться колонії мурах.
А Україні вкрай потрібна зброя масового знищення кацапів.
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05.11.2024 10:11 Ответить
очень и очень ПРАВИЛЬНЫЕ кадры хроники нашей войны и озвучка тоже !!! музыка как раньше была ни к чему !!! (((( я такие кадры видел в американском фильме ,,трюкач,, в конце 70х , но тогда они все ОЖИЛИ т.к. оказалось то они снимали КИНО про 2ю мир. войну !!!а эти уже не оживут !!! Главное нам не сойти с ума от этих смертей !!! Врага надо бить , тем более такого который бомбит наши города и села !!! смерть рускому оккупанту !!(((
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05.11.2024 10:14 Ответить
В Трюкаче снимали І Мировую. Шедевральный фильм, начиная с первых кадров, где собака лижет свои яйца.
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05.11.2024 11:53 Ответить
Згідно розповідей патріарха УПЦМП вся ця нечесть воскресне!
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05.11.2024 10:18 Ответить
я своих знакомых на росии ПРЕДОСТЕРЕГАЛ и ПРЕДУПРЕЖДАЛ сразу после их разгрома в Буче и Ирпине , что у нас страшное оружие есть !!!! не поверили ??? ПОЛУЧАЙТЕ !!!(((
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05.11.2024 10:19 Ответить
Чи є посилання на youtube? Я б поділився
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05.11.2024 10:20 Ответить
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05.11.2024 10:20 Ответить
Остання думка- так і не покатаюся на білій ладі.
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05.11.2024 10:21 Ответить
крепкава сибирскава здаровля всем кацапсинским жмурам!
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05.11.2024 10:23 Ответить
Не розумію навіщо їх добивати скидами витрачаючи БК? Хай тихенько стікають кровю і відходять до кобзона. А якщо й виживе хтось, ну от станеться чудо і "братушкі" витягнуть з поля бою, а кацапські ескулапи залатають дірки!, то вони стануть баластом для бюджету і свідченням того що не треба до нас лізти.
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05.11.2024 10:24 Ответить


А типерь не жывёт. гы-гы-гы
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05.11.2024 10:24 Ответить
І озвучка достойна...во палє кацапи лєжалі, во палє падохшиє лєжалі, - люлі люлі лєжалі, люлі люлі лєжалі...
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05.11.2024 10:27 Ответить
Чудове кіно,рекомендую подати на"Оскар".
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05.11.2024 10:31 Ответить
Там парочка без трусиков
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05.11.2024 10:33 Ответить
Ці жахіття кацапи теж бачать і всеодно пруться до нас ,
бо дуже хочеться помирати в таких страшних муках
за свого кремлівського диявола 😡
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05.11.2024 10:49 Ответить
Я теж про це подумав. Страшне ж відео, коли ясно усвідомлюєш, що це не кінобойовик
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05.11.2024 13:09 Ответить
Це говорить про те що їх страх перед дияволом нквс страшніший за смерть , це потім досліджувати будуть після краху імперії зла
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05.11.2024 20:09 Ответить
Шойгу, Герасимов, почему бойцы без трусов?!!! (и без мозгов).
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05.11.2024 10:57 Ответить
Na eto mozhno ljubovatsja chasami...
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05.11.2024 11:02 Ответить
Коли копаю хробаків на компосній ямі для риболовлі вони виглядають якось веселішими ніж хробаки із-за парєбріка.
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05.11.2024 11:07 Ответить
Лайк!
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05.11.2024 12:20 Ответить
Если слово рассияне заменить на кацапы - будет идеальный заголовок! 👍
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05.11.2024 12:21 Ответить
Це треба показувати росіянам і питати нащо їм це треба, за що вони воюють??!!
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05.11.2024 12:30 Ответить
За можливість "затрофеїти" твій унітаз. Такий менталітет ...
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05.11.2024 15:50 Ответить
конкурс красоты
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05.11.2024 15:06 Ответить
Ну і не розумію, навіщо все це? Та ж так само і виглядають і мучаться українські воїни. Чи приємно матері, чи жінці погинувшого українського воїна дивитись на це, а особливо коли тіло рідного привезли в труні і рекомендували не відкривати. Люди, та схеменіться вже вкінці-кінців в гонитві за рейтингами перегляду.
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05.11.2024 15:14 Ответить
Українці гинуть за свою рідну землю, їм слава і низький уклін. По ним скорбота

А оте, яке валяється на нашій святій землі то нелюди, не люди

Вони прийшли нас вбивати нізащо, вони не гідні скорботи.
Хай будуть безславні на віки, оці нелюди, не люди...
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05.11.2024 23:52 Ответить
Какие хАрошие русские мальчики с голыми попками...а один сделал в штанишки пи-пи
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05.11.2024 15:16 Ответить
А чого там деякі без штанів? Це від вибуху чи їх у такий момент заскочили?
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05.11.2024 16:33 Ответить
Чудове кіно. Авторам велетенська подяка.
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05.11.2024 17:06 Ответить
Ну от дивився б і дивися як подихають кацапські підари ....
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05.11.2024 17:36 Ответить
Заробітчани неандертальці
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05.11.2024 19:08 Ответить
Бридко, але вони того заслужили. Ніхто їх на нашу землю не кликав! Жалко тільки, що Путлера серед них нема...
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05.11.2024 20:26 Ответить
 
 