В Тульской области жалуются на массированную атаку дронов. Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 50 БпЛА над территорией 7 регионов. ВИДЕО
В ночь на субботу, 9 ноября 2024 года, дроны атаковали город Алексин в Тульской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Как отмечается, в течение ночи в городе были слышны взрывы. Местные жители насчитали минимум 11 беспилотников, атаковавших Алексин.
Местная администрация информацию пока не комментировала.
В свою очередь, Минобороны РФ уверяет, что в ночь на 9 ноября над территорией РФ якобы было сбито 50 беспилотников.
"28 беспилотников якобы было уничтожено над территорией Брянской области, 12 - над территорией Курской области, четыре - над территорией Новгородской области, два - над территорией Смоленской области, два - над территорией Тульской области и по одному - над территориями Орловской и Тверской областей", - говорится в сообщении вражеского Минобороны.
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тут і базару нема...
Щось у вас з методичкою не те. Зателефонуйте товаришу майору.
Звичайно, кацапи брешуть, але ж, ми хоч кудись вцілили
23 февраля 2024 года комбинат внесён в санкционный список стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Евросоюза так как он «поставляет продукцию на принадлежащие государству предприятия по производству пороха, патронов и боеприпасов для Вооружённых сил РФ»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82#cite_note-5 [5] .