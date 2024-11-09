В Тульской области жалуются на массированную атаку дронов. Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 50 БпЛА над территорией 7 регионов. ВИДЕО

В ночь на субботу, 9 ноября 2024 года, дроны атаковали город Алексин в Тульской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Как отмечается, в течение ночи в городе были слышны взрывы. Местные жители насчитали минимум 11 беспилотников, атаковавших Алексин.

Местная администрация информацию пока не комментировала.

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В свою очередь, Минобороны РФ уверяет, что в ночь на 9 ноября над территорией РФ якобы было сбито 50 беспилотников.

"28 беспилотников якобы было уничтожено над территорией Брянской области, 12 - над территорией Курской области, четыре - над территорией Новгородской области, два - над территорией Смоленской области, два - над территорией Тульской области и по одному - над территориями Орловской и Тверской областей", - говорится в сообщении вражеского Минобороны.