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В Тульской области жалуются на массированную атаку дронов. Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 50 БпЛА над территорией 7 регионов. ВИДЕО

В ночь на субботу, 9 ноября 2024 года, дроны атаковали город Алексин в Тульской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Как отмечается, в течение ночи в городе были слышны взрывы. Местные жители насчитали минимум 11 беспилотников, атаковавших Алексин.

Местная администрация информацию пока не комментировала.

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В свою очередь, Минобороны РФ уверяет, что в ночь на 9 ноября над территорией РФ якобы было сбито 50 беспилотников.

"28 беспилотников якобы было уничтожено над территорией Брянской области, 12 - над территорией Курской области, четыре - над территорией Новгородской области, два - над территорией Смоленской области, два - над территорией Тульской области и по одному - над территориями Орловской и Тверской областей", - говорится в сообщении вражеского Минобороны.

беспилотник (3586) россия (95497) Минобороны рф (927)


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Топ комментарии
+11
обламки збитих українських дронів упали точно в ціль!
тут і базару нема...
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09.11.2024 07:37
+6
"...окупованому Херсону"??!!
Щось у вас з методичкою не те. Зателефонуйте товаришу майору.
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09.11.2024 10:08
+5
ти баран тупий, БпЛА досить зручна ціль для ПВО - Україна їх посилає туди де є вірогідність хоч якось обійти ПВО.
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09.11.2024 09:32
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Правила форума Совет форумчан
А ето прянікі.
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09.11.2024 07:34 Ответить
Єто самовары!
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09.11.2024 10:14 Ответить
обламки збитих українських дронів упали точно в ціль!
тут і базару нема...
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09.11.2024 07:37 Ответить
Генштаб, 80% обстрілів України йде з Криму. На хрін Тульську область обстрілювати, коли потрібно знищувати ворога в Криму? Сирського на гілляку!
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09.11.2024 09:24 Ответить
ти баран тупий, БпЛА досить зручна ціль для ПВО - Україна їх посилає туди де є вірогідність хоч якось обійти ПВО.
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09.11.2024 09:32 Ответить
це ти тупий ЦЕ все одно , що лити воду в решето ЧОМУ не по окупованому Херсону , Мариуполю
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09.11.2024 09:51 Ответить
"...окупованому Херсону"??!!
Щось у вас з методичкою не те. Зателефонуйте товаришу майору.
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09.11.2024 10:08 Ответить
Ви за кого? Херсон наш!
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09.11.2024 10:38 Ответить
Вика, иногда лучше жевать.
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09.11.2024 23:52 Ответить
Хотілось би розуміти, який з цього толк.
Звичайно, кацапи брешуть, але ж, ми хоч кудись вцілили
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09.11.2024 10:10 Ответить
Ми хоч кудись вцілили чи ні?
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09.11.2024 10:12 Ответить
так, в АХК.
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09.11.2024 15:00 Ответить
был в алексине. пердь еще та...
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09.11.2024 10:15 Ответить
Що там цінного для наших дронів ??
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09.11.2024 13:00 Ответить
там на АХК найближче до нас виробництво колоксиліну для порохів, яких на росії всього чотири.
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09.11.2024 14:58 Ответить
20 июля 2023 года, на фоне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022) вторжения России на Украину , Алексинский химический комбинат попал в блокирующий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83 санкционный список США так как комбинат производит боеприпасы, «а также полимеры, лакокрасочные материалы и композиционные материалы для военно-промышленного комплекса России»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82#cite_note-2 [2] . 1 апреля 2023 года комбинат попал в санкционный список Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82#cite_note-3 [3] .

23 февраля 2024 года комбинат внесён в санкционный список стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Евросоюза так как он «поставляет продукцию на принадлежащие государству предприятия по производству пороха, патронов и боеприпасов для Вооружённых сил РФ»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82#cite_note-5 [5] .
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09.11.2024 11:52 Ответить
"Музика сфер ... " !
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09.11.2024 12:58 Ответить
 
 