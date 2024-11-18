Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву. ВИДЕО

В ночь на 18 ноября у Московской области РФ силы ПВО отражали воздушную атаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно сообщению Собянина в соцсетях, беспилотник летел на Москву и был сбит над городом Раменское. Он утверждает, что на земле, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Впоследствии Собянин сообщил о втором беспилотнике, который сбили в районе города Павловский Посад.

По информации местных, первый взрыв прогремел около 3:40. Он был достаточно мощный. В некоторых домах от громкого звука дрожали стекла.

Также в соцсетях публикуют кадры сбивания беспилотника над регионом.

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