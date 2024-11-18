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Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву. ВИДЕО

В ночь на 18 ноября у Московской области РФ силы ПВО отражали воздушную атаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и мэра Москвы Сергея Собянина.

скрін

Согласно сообщению Собянина в соцсетях, беспилотник летел на Москву и был сбит над городом Раменское. Он утверждает, что на земле, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Впоследствии Собянин сообщил о втором беспилотнике, который сбили в районе города Павловский Посад.

По информации местных, первый взрыв прогремел около 3:40. Он был достаточно мощный. В некоторых домах от громкого звука дрожали стекла.

Также в соцсетях публикуют кадры сбивания беспилотника над регионом.

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Автор: 

беспилотник (3589) Подмосковье (58) россия (95515)


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Топ комментарии
+15
Снова пустая трата беспилотников. Лучше признать что по количеству БПЛА Украина не перегонит рашку и перестать страдать ерундой. Надо бить рационально по заводам и складам.
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18.11.2024 06:46
+7
розвітка, думаю після цих безпілотників полетять ракети
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18.11.2024 07:02
+7
Вибили хоч три віконечка ?! Це ніщо проти того як орки ї.....шать!
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18.11.2024 08:15
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Снова пустая трата беспилотников. Лучше признать что по количеству БПЛА Украина не перегонит рашку и перестать страдать ерундой. Надо бить рационально по заводам и складам.
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18.11.2024 06:46 Ответить
Зателефонуй Сирському, бо він про це не знає.
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18.11.2024 06:50 Ответить
розвітка, думаю після цих безпілотників полетять ракети
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18.11.2024 07:02 Ответить
Ніхто на цю годину не знає, скільки і куди наших БПЛА долетіло. І що вразили (чи ні).
Та справа в тому, що одним-двом БПЛА по цілі не стріляють. Задіюють мінімум п'ять, щоб хоч дещо долетіло, І так, до половині чи більше їх збивається, така статистика, і з цим ЗСУ нічого не вдіє, окрім того, щоб запустити максимальну кількість ракет/БПЛА.

А що вразили, чи ні - перші повідомлення надійдкть десь ближче до обіду.
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18.11.2024 07:06 Ответить
що цей мацкалик тут забув??
Війна скінчиться тільки коли
ранком та в вечері
тай по обіду
на мокву будуть летіти по 100 дронів
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18.11.2024 07:11 Ответить
Тебе жалко беспилотник для москвичей? Ну ты и русофоб...
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18.11.2024 09:15 Ответить
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18.11.2024 14:31 Ответить
а сейчас по чем бьют?
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18.11.2024 17:58 Ответить
Рубльовка як і Конча-Заспа - це табу для обстрілів..Було б не погано Янека на рубльовці накрити і іншу рашистьску скотину
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18.11.2024 08:10 Ответить
Нужно со временем рублевку переделать в гривневку, так что это законная цель.
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18.11.2024 10:39 Ответить
це можна зробити інтимно а нге дроном... він заслугував на посмертне відео
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18.11.2024 11:18 Ответить
Вибили хоч три віконечка ?! Це ніщо проти того як орки ї.....шать!
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18.11.2024 08:15 Ответить
Затремтіли шибки, хто знає - це потужно, чи незламно?
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18.11.2024 08:46 Ответить
Точно можна сказати лише одне: твої висери - це завжди і потужно і незламно
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18.11.2024 09:44 Ответить
мої висери тобі на голову, слава лідОру!
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18.11.2024 13:27 Ответить
Це демонстрація тієї дупи, в якій знаходиться їхня ППО. А тепер уяви собі, що замість тихохідного безпілотника туди полетять ракети ...
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18.11.2024 14:38 Ответить
Зараз кацапи будуть вити і показувати світу, які мов вбивці українці і такі як син Трампа буде дивитися і ненавуидіти Україну, бо по всьому світу кацапи транслюють свою брехню і на англійській мові, а наш Потужний за бюджетні кошти третій рік транлює на російській по телеканалу фрєєдом. Навіщо і для кого?
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18.11.2024 09:07 Ответить
Питання з зірочкою. Чи потрібно тягати "мальчіка в трусіках, как Ісусіка, прівязаного к танку по площяді", щоб кацапи почали про це вити?
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18.11.2024 10:57 Ответить
Шановні коментатори. В Мацкві дофіга і ще трішки військових цілей - військові підприємства (НПО "Базальт", "Граніт" і т.д. ), аеродроми, військові частини. І як безкоштовний бонус - обісрані штані масквічєй.
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18.11.2024 10:54 Ответить
від двох зибитих безпілотників, які несуть максимум 20 кг вибухівки? Хіба що якийсь кацап від сміху перднув
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18.11.2024 13:28 Ответить
Працювало ППО, шось стріляло і бахкало. Нормально. Шо вам не подобається?
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18.11.2024 14:10 Ответить
Наївно очікувати, що умовний "дорогий москвич" на цьому форумі відверто скаже: "А нас за що?" А їх тут під VPN як тарганів ...
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18.11.2024 14:48 Ответить
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18.11.2024 14:20 Ответить
І чим ми маємо пишатися? Що всі БПЛА кацапи збили?
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18.11.2024 20:17 Ответить
 
 