Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву. ВИДЕО
В ночь на 18 ноября у Московской области РФ силы ПВО отражали воздушную атаку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и мэра Москвы Сергея Собянина.
Согласно сообщению Собянина в соцсетях, беспилотник летел на Москву и был сбит над городом Раменское. Он утверждает, что на земле, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Впоследствии Собянин сообщил о втором беспилотнике, который сбили в районе города Павловский Посад.
По информации местных, первый взрыв прогремел около 3:40. Он был достаточно мощный. В некоторых домах от громкого звука дрожали стекла.
Также в соцсетях публикуют кадры сбивания беспилотника над регионом.
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Та справа в тому, що одним-двом БПЛА по цілі не стріляють. Задіюють мінімум п'ять, щоб хоч дещо долетіло, І так, до половині чи більше їх збивається, така статистика, і з цим ЗСУ нічого не вдіє, окрім того, щоб запустити максимальну кількість ракет/БПЛА.
А що вразили, чи ні - перші повідомлення надійдкть десь ближче до обіду.
Війна скінчиться тільки коли
ранком та в вечері
тай по обіду
на мокву будуть летіти по 100 дронів