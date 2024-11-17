Неизвестные БПЛА атаковали завод в Ижевске, производящий ЗРК "Тор", РЛС и ряд компонентов к ним. ВИДЕО

В ночь на 17 ноября неизвестные беспилотники атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол" в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, БпЛА упал на улице Ленина - по этому адресу расположен цех машиностроительного завода "Купол".

Пострадал один человек, написал Бречалов. Мужчину с травмой головы в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По указанному Бречаловым адресу расположен завод, где находится производство беспилотников.

Издание 7х7 отмечает, что это первый подтвержденный удар дронов по Ижевску.

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Завод "Купол": что известно?

Советское и российское научно-производственное предприятие, расположенное в городе Ижевск (Удмуртская Республика РФ, ул. Песочная, 3), одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Создано в 1957 году.

Это предприятие выпускает ЗРК "Тор-М2Е", также мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант"[1], и производит их сервисное обслуживание.

Также производятся гироскопы, нанокомпозиты, особо чистые материалы, оборудование для атомных электростанций, для нефтедобычи, для конвейерных линий ликеро-водочных заводов.

После российского вторжения в Украину, в июле 2023 года, на заводе началось производство ударных беспилотников "Гарпия-А1", использующих двигатели и комплектующие из Китая.

16 декабря 2022 года предприятие внесено в санкционные списки Евросоюза, поскольку "предприятие несет ответственность за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в том числе за поставку вооружения в ВС РФ, которое используется во время нападения на Украину". По аналогичному основанию завод внесен в санкционные списки США[5], Канады, Украины и Швейцарии