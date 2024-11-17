Неизвестные БПЛА атаковали завод в Ижевске, производящий ЗРК "Тор", РЛС и ряд компонентов к ним. ВИДЕО
В ночь на 17 ноября неизвестные беспилотники атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол" в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, БпЛА упал на улице Ленина - по этому адресу расположен цех машиностроительного завода "Купол".
Пострадал один человек, написал Бречалов. Мужчину с травмой головы в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По указанному Бречаловым адресу расположен завод, где находится производство беспилотников.
Издание 7х7 отмечает, что это первый подтвержденный удар дронов по Ижевску.
Завод "Купол": что известно?
Советское и российское научно-производственное предприятие, расположенное в городе Ижевск (Удмуртская Республика РФ, ул. Песочная, 3), одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Создано в 1957 году.
Это предприятие выпускает ЗРК "Тор-М2Е", также мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант"[1], и производит их сервисное обслуживание.
Также производятся гироскопы, нанокомпозиты, особо чистые материалы, оборудование для атомных электростанций, для нефтедобычи, для конвейерных линий ликеро-водочных заводов.
После российского вторжения в Украину, в июле 2023 года, на заводе началось производство ударных беспилотников "Гарпия-А1", использующих двигатели и комплектующие из Китая.
16 декабря 2022 года предприятие внесено в санкционные списки Евросоюза, поскольку "предприятие несет ответственность за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в том числе за поставку вооружения в ВС РФ, которое используется во время нападения на Украину". По аналогичному основанию завод внесен в санкционные списки США[5], Канады, Украины и Швейцарии
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і шо б мама плакали...
ніхто нічого не перестане..
шольц саме за те і дzцвякнув ***** за Україну на капітиляцію,
враховуючі реалії..
там хлопцям ще жити,,
Агов, а шо Ви зробили задля того шоб хоч один підар здох?
Сидить, ****, пердить в диван, але робе висновки щодо дій ЗСУ
Тай гімном завоняло?
Якщо іпанутий, такоє
Давай здивуй світ своїм поглядом
тобто Курахове фотографам і манікюршам і в сраку не стучить?