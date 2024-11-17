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Неизвестные БПЛА атаковали завод в Ижевске, производящий ЗРК "Тор", РЛС и ряд компонентов к ним. ВИДЕО

В ночь на 17 ноября неизвестные беспилотники атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол" в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

скрін

Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, БпЛА упал на улице Ленина - по этому адресу расположен цех машиностроительного завода "Купол".

Пострадал один человек, написал Бречалов. Мужчину с травмой головы в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По указанному Бречаловым адресу расположен завод, где находится производство беспилотников.

Издание 7х7 отмечает, что это первый подтвержденный удар дронов по Ижевску.

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Завод "Купол": что известно?

Советское и российское научно-производственное предприятие, расположенное в городе Ижевск (Удмуртская Республика РФ, ул. Песочная, 3), одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Создано в 1957 году.

Это предприятие выпускает ЗРК "Тор-М2Е", также мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант"[1], и производит их сервисное обслуживание.

Также производятся гироскопы, нанокомпозиты, особо чистые материалы, оборудование для атомных электростанций, для нефтедобычи, для конвейерных линий ликеро-водочных заводов.

После российского вторжения в Украину, в июле 2023 года, на заводе началось производство ударных беспилотников "Гарпия-А1", использующих двигатели и комплектующие из Китая.

16 декабря 2022 года предприятие внесено в санкционные списки Евросоюза, поскольку "предприятие несет ответственность за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в том числе за поставку вооружения в ВС РФ, которое используется во время нападения на Украину". По аналогичному основанию завод внесен в санкционные списки США[5], Канады, Украины и Швейцарии

Автор: 

беспилотник (3595) россия (95526)


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Топ комментарии
+13
Підприємство під санкціями але клепає все на повну. Отже до *упи такі санкції.
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17.11.2024 08:48
+8
Це потужний захід на підтримку іжевських склярів.
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17.11.2024 08:55
+8
Знищено 2 листки шиферу та 3 секції паркану
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17.11.2024 09:08
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Тепер іх почнуть виробляти ще більше, ніж до атаки !
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17.11.2024 08:42 Ответить
Потужно
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17.11.2024 08:42 Ответить
Підприємство під санкціями але клепає все на повну. Отже до *упи такі санкції.
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17.11.2024 08:48 Ответить
слава невідомим БПЛА і їх обломкам...
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17.11.2024 08:51 Ответить
Уразили - це шибки в будці сторожа повибивали, чи знищили? Маю сумнів щодо другого...з такою то владою
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17.11.2024 08:52 Ответить
Це потужний захід на підтримку іжевських склярів.
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17.11.2024 08:55 Ответить
Знищено 2 листки шиферу та 3 секції паркану
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17.11.2024 09:08 Ответить
головне,що дрон пролетів до 2 тис.км і показав кацапам,що в них дірка в ППО і треба ховатись по подвалам,а це трахає по нервам москалям
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17.11.2024 09:41 Ответить
А, то виходить головне зробити кацапам нерви? Ну, дядьку, ви дуже розумні, мабуть за лідора голосували
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17.11.2024 09:49 Ответить
негайно перевибори і зараз нелігітімного бубселя отлегітіміти
назавжди...
і шо б мама плакали...
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17.11.2024 09:15 Ответить
І кацапи зразу перестануть обстрілювати Україну?
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17.11.2024 09:20 Ответить
не перестануть.
ніхто нічого не перестане..
шольц саме за те і дzцвякнув ***** за Україну на капітиляцію,
враховуючі реалії..
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17.11.2024 09:39 Ответить
Ну, так тоді до чого твій пост про нелігітімного бубселя?
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17.11.2024 10:19 Ответить
пацани попросили - мамуні наші ріднесенькі приберіть схорони,
там хлопцям ще жити,,
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17.11.2024 09:42 Ответить
Низка дибілів робе висновки щодо доцільності/недоцільності дій ЗСУ.
Агов, а шо Ви зробили задля того шоб хоч один підар здох?
Сидить, ****, пердить в диван, але робе висновки щодо дій ЗСУ
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17.11.2024 09:48 Ответить
Дуже розумно, за лідора голосував?
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17.11.2024 09:50 Ответить
Ніц, за Пороха голосував, зара бачу те що Він не допустив
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17.11.2024 14:42 Ответить
Скільки диванів ти вже пропердів, дебіл ,**** ?!!
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17.11.2024 10:10 Ответить
Ти такий кумедний зі своїм висером, варись надалі у своєму гіані
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17.11.2024 14:40 Ответить
А шо, привстав провітрити?
Тай гімном завоняло?
Якщо іпанутий, такоє
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17.11.2024 14:52 Ответить
євген має стратегію щодо перемоги?
Давай здивуй світ своїм поглядом
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17.11.2024 15:02 Ответить
абрамси, леопарди, навчені хлопці всі під курськом.
тобто Курахове фотографам і манікюршам і в сраку не стучить?
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17.11.2024 10:03 Ответить
А лімузини "ІЖ" ще випускають ? А супербайки ? А з коляскою ?
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17.11.2024 13:10 Ответить
Горіла трава?
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17.11.2024 16:07 Ответить
 
 