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Дроны атаковали военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО

В ночь на 15 ноября дроны атаковали военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Местные жители Крымска сообщали о взрывах. Предварительно, дроны атаковали аэродром "Крымск".

В Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью средства ПВО сбили 51 украинский беспилотник над Краснодарским краем, Белгородской областью, оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что дроны атаковали военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае РФ.

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Автор: 

беспилотник (3585) россия (95497) аэродром (292)


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Топ комментарии
+27
Самка розмовляє виключно тургенєвською мовою
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15.11.2024 11:38
+15
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15.11.2024 11:55
+13
Носітелі вєлікой русссскай культури, ***.
Мабуть, тільки про "Му-му" і чула.
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15.11.2024 11:54
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Самка розмовляє виключно тургенєвською мовою
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15.11.2024 11:38 Ответить
Носітелі вєлікой русссскай культури, ***.
Мабуть, тільки про "Му-му" і чула.
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15.11.2024 11:54 Ответить
пдрською
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16.11.2024 14:52 Ответить
Як воно толстоєвські? Камніснєба? Горє от ума?
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15.11.2024 11:42 Ответить
Скорее, горе без ума.
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15.11.2024 11:45 Ответить
Зеля, де наші дрони?
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15.11.2024 11:47 Ответить
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15.11.2024 11:55 Ответить
Хавронья небось озвучила?
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15.11.2024 11:55 Ответить
ипать ту Люсю
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15.11.2024 15:34 Ответить
Кількадесят із "мільйона дронів" юдоблазня прилетів в Кримськ. рашисти ж із початку вересня щоночі, ЩОНОЧІ атакують Україну мінімум 60 дронами. А були дні, коли їх кількість перевищувала сотню. І так чи інакше цією примітивною терористичною зброєю вибивають інфраструктуру і вбивають цивільних. Повільно, нудно, не надто ефективно, але луплять і сунуть до своєї людожерської мети. Питання, де, *****, ********** мільйонами дронів трансформаторні підстанції, водонасосні станції, газопроводи ********** курська, растофа, бєлґарада? Щоб ці рашистські міста стали непридатні для життя
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15.11.2024 20:14 Ответить
В Абхазії народ протестує, і там військова база Гадаута з кучею зброї.....
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16.11.2024 11:21 Ответить
 
 