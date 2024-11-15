Дроны атаковали военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО

В ночь на 15 ноября дроны атаковали военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Местные жители Крымска сообщали о взрывах. Предварительно, дроны атаковали аэродром "Крымск".

В Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью средства ПВО сбили 51 украинский беспилотник над Краснодарским краем, Белгородской областью, оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что дроны атаковали военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае РФ.

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