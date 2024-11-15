Власти РФ заявили об уничтожении более 50 беспилотников. ВИДЕО

Министерство обороны России утверждает, что минувшей ночью средства ПВО сбили 51 украинский беспилотник над Краснодарским краем, Белгородской областью, оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский БПЛА: 36 БПЛА - над территорией Краснодарского края, три БПЛА - над территорией Республики Крым, два БПЛА - над территорией Белгородской области и 10 БПЛА - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что массированной атаке дронов подверглись два района.

"Наши средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах", - написал он в соцсетях.

Жители Крымска сообщили о многочисленных взрывах, предварительно, целью атаки мог быть военный аэродром "Крымск".

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