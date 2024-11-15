Влада РФ заявила про збиття понад 50 безпілотників. ВIДЕО

Міністерство оборони Росії стверджує, що минулої ночі засоби ППО збили 51 український безпілотник над Краснодарським краєм, Бєлгородською областю, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у міноборони РФ.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 51 український БПЛА: 36 БПЛА - над територією Краснодарського краю, три БПЛА - над територією Республіки Крим, два БПЛА - над територією Бєлгородської області та 10 БПЛА - над акваторією Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Раніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що масованої атаки дронів зазнали два райони.

"Наші засоби ППО перехопили кілька десятків БПЛА в Кримському і Красноармійському районах", - написав він у соцмережах.

Жителі Кримська повідомили про численні вибухи, попередньо, ціллю атаки міг бути військовий аеродром "Кримськ".

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