Невідомі БПЛА атакували завод в Іжевську, який виробляє ЗРК "Тор", РЛС та низку компонентів до них. ВIДЕО

У ніч на 17 листопада невідомі безпілотники атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомив голова Удмуртії Олександр Бречалов, БпЛА впав на вулиці Леніна - за цією адресою розташований цех машинобудівного заводу "Купол".

Постраждала одна людина, написав Бречалов. Чоловіка з травмою голови у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували.

За вказаною Бречаловим адресою розташований завод, де знаходиться виробництво безпілотників.

Видання 7х7 зазначає, що це перший підтверджений удар дронів по Іжевську.

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Завод "Купол": що відомо?

Радянське і російське науково-виробниче підприємство, розташоване в місті Іжевськ (Удмуртська Республіка РФ, вул. Пісочна, 3), одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. Створено 1957 року.

Це підприємство випускає ЗРК "Тор-М2Е", також мішенево-тренувальні комплекси "Саман-М1" і "Ад'ютант"[1], і виробляє їхнє сервісне обслуговування.

Також виробляються гіроскопи, нанокомпозити, особливо чисті матеріали, обладнання для атомних електростанцій, для нафтовидобутку, для конвеєрних ліній лікеро-горілчаних заводів.

Після російського вторгнення в Україну, у липні 2023 року, на заводі розпочалося виробництво ударних безпілотників "Гарпія-А1", що використовують двигуни та комплектуючі з Китаю.

16 грудня 2022 року підприємство внесено до санкційних списків Євросоюзу, оскільки "підприємство несе відповідальність за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, зокрема за поставку озброєння до ЗС РФ, яке використовується під час нападу на Україну". За аналогічною підставою завод внесено до санкційних списків США[5], Канади, України і Швейцарії