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Невідомі БПЛА атакували завод в Іжевську, який виробляє ЗРК "Тор", РЛС та низку компонентів до них. ВIДЕО

У ніч на 17 листопада невідомі безпілотники атакували  Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

скрін

Як повідомив голова Удмуртії Олександр Бречалов, БпЛА впав на вулиці Леніна - за цією адресою розташований цех машинобудівного заводу "Купол".

Постраждала одна людина, написав Бречалов. Чоловіка з травмою голови у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували.

За вказаною Бречаловим адресою розташований завод, де знаходиться виробництво безпілотників.

Видання 7х7 зазначає, що це перший підтверджений удар дронів по Іжевську.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

Завод "Купол": що відомо?

Радянське і російське науково-виробниче підприємство, розташоване в місті Іжевськ (Удмуртська Республіка РФ, вул. Пісочна, 3), одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. Створено 1957 року.

Це підприємство випускає ЗРК "Тор-М2Е", також мішенево-тренувальні комплекси "Саман-М1" і "Ад'ютант"[1], і виробляє їхнє сервісне обслуговування.

Також виробляються гіроскопи, нанокомпозити, особливо чисті матеріали, обладнання для атомних електростанцій, для нафтовидобутку, для конвеєрних ліній лікеро-горілчаних заводів.

Після російського вторгнення в Україну, у липні 2023 року, на заводі розпочалося виробництво ударних безпілотників "Гарпія-А1", що використовують двигуни та комплектуючі з Китаю.

16 грудня 2022 року підприємство внесено до санкційних списків Євросоюзу, оскільки "підприємство несе відповідальність за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, зокрема за поставку озброєння до ЗС РФ, яке використовується під час нападу на Україну". За аналогічною підставою завод внесено до санкційних списків США[5], Канади, України і Швейцарії

Автор: 

безпілотник (4148) росія (65129)


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Топ коментарі
+13
Підприємство під санкціями але клепає все на повну. Отже до *упи такі санкції.
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17.11.2024 08:48
+8
Це потужний захід на підтримку іжевських склярів.
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17.11.2024 08:55
+8
Знищено 2 листки шиферу та 3 секції паркану
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17.11.2024 09:08
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Тепер іх почнуть виробляти ще більше, ніж до атаки !
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17.11.2024 08:42 Відповісти
Потужно
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17.11.2024 08:42 Відповісти
Підприємство під санкціями але клепає все на повну. Отже до *упи такі санкції.
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17.11.2024 08:48 Відповісти
слава невідомим БПЛА і їх обломкам...
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17.11.2024 08:51 Відповісти
Уразили - це шибки в будці сторожа повибивали, чи знищили? Маю сумнів щодо другого...з такою то владою
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17.11.2024 08:52 Відповісти
Це потужний захід на підтримку іжевських склярів.
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17.11.2024 08:55 Відповісти
Знищено 2 листки шиферу та 3 секції паркану
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17.11.2024 09:08 Відповісти
головне,що дрон пролетів до 2 тис.км і показав кацапам,що в них дірка в ППО і треба ховатись по подвалам,а це трахає по нервам москалям
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17.11.2024 09:41 Відповісти
А, то виходить головне зробити кацапам нерви? Ну, дядьку, ви дуже розумні, мабуть за лідора голосували
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17.11.2024 09:49 Відповісти
негайно перевибори і зараз нелігітімного бубселя отлегітіміти
назавжди...
і шо б мама плакали...
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17.11.2024 09:15 Відповісти
І кацапи зразу перестануть обстрілювати Україну?
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17.11.2024 09:20 Відповісти
не перестануть.
ніхто нічого не перестане..
шольц саме за те і дzцвякнув ***** за Україну на капітиляцію,
враховуючі реалії..
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17.11.2024 09:39 Відповісти
Ну, так тоді до чого твій пост про нелігітімного бубселя?
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17.11.2024 10:19 Відповісти
пацани попросили - мамуні наші ріднесенькі приберіть схорони,
там хлопцям ще жити,,
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17.11.2024 09:42 Відповісти
Низка дибілів робе висновки щодо доцільності/недоцільності дій ЗСУ.
Агов, а шо Ви зробили задля того шоб хоч один підар здох?
Сидить, ****, пердить в диван, але робе висновки щодо дій ЗСУ
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17.11.2024 09:48 Відповісти
Дуже розумно, за лідора голосував?
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17.11.2024 09:50 Відповісти
Ніц, за Пороха голосував, зара бачу те що Він не допустив
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17.11.2024 14:42 Відповісти
Скільки диванів ти вже пропердів, дебіл ,**** ?!!
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17.11.2024 10:10 Відповісти
Ти такий кумедний зі своїм висером, варись надалі у своєму гіані
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17.11.2024 14:40 Відповісти
А шо, привстав провітрити?
Тай гімном завоняло?
Якщо іпанутий, такоє
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17.11.2024 14:52 Відповісти
євген має стратегію щодо перемоги?
Давай здивуй світ своїм поглядом
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17.11.2024 15:02 Відповісти
абрамси, леопарди, навчені хлопці всі під курськом.
тобто Курахове фотографам і манікюршам і в сраку не стучить?
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17.11.2024 10:03 Відповісти
А лімузини "ІЖ" ще випускають ? А супербайки ? А з коляскою ?
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17.11.2024 13:10 Відповісти
Горіла трава?
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17.11.2024 16:07 Відповісти
 
 