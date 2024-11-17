Невідомі БПЛА атакували завод в Іжевську, який виробляє ЗРК "Тор", РЛС та низку компонентів до них. ВIДЕО
У ніч на 17 листопада невідомі безпілотники атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" у РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Як повідомив голова Удмуртії Олександр Бречалов, БпЛА впав на вулиці Леніна - за цією адресою розташований цех машинобудівного заводу "Купол".
Постраждала одна людина, написав Бречалов. Чоловіка з травмою голови у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували.
За вказаною Бречаловим адресою розташований завод, де знаходиться виробництво безпілотників.
Видання 7х7 зазначає, що це перший підтверджений удар дронів по Іжевську.
Завод "Купол": що відомо?
Радянське і російське науково-виробниче підприємство, розташоване в місті Іжевськ (Удмуртська Республіка РФ, вул. Пісочна, 3), одне з найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу Росії. Створено 1957 року.
Це підприємство випускає ЗРК "Тор-М2Е", також мішенево-тренувальні комплекси "Саман-М1" і "Ад'ютант"[1], і виробляє їхнє сервісне обслуговування.
Також виробляються гіроскопи, нанокомпозити, особливо чисті матеріали, обладнання для атомних електростанцій, для нафтовидобутку, для конвеєрних ліній лікеро-горілчаних заводів.
Після російського вторгнення в Україну, у липні 2023 року, на заводі розпочалося виробництво ударних безпілотників "Гарпія-А1", що використовують двигуни та комплектуючі з Китаю.
16 грудня 2022 року підприємство внесено до санкційних списків Євросоюзу, оскільки "підприємство несе відповідальність за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, зокрема за поставку озброєння до ЗС РФ, яке використовується під час нападу на Україну". За аналогічною підставою завод внесено до санкційних списків США[5], Канади, України і Швейцарії
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і шо б мама плакали...
ніхто нічого не перестане..
шольц саме за те і дzцвякнув ***** за Україну на капітиляцію,
враховуючі реалії..
там хлопцям ще жити,,
Агов, а шо Ви зробили задля того шоб хоч один підар здох?
Сидить, ****, пердить в диван, але робе висновки щодо дій ЗСУ
Тай гімном завоняло?
Якщо іпанутий, такоє
Давай здивуй світ своїм поглядом
тобто Курахове фотографам і манікюршам і в сраку не стучить?